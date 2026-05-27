Мы покажем вам все достопримечательности Фиолента, скалы Орест и Пилад, мыс Лермонтова, грот Дианы и Свято-Георгиевский монастырь. Балаклава — это уникальный уголок Крыма с узкой, извилистой бухтой, напоминающей северный фьорд.
Главные причины посетить её: секретный Музей подводных лодок (бывший подземный комплекс), средневековая крепость Чембало на скалах и живописные морские прогулки к диким пляжам.
Описание экскурсииСказочный Мыс Фиолент и Балаклава Находится мыс в 10 км. от Балаклавы в сторону Севастополя. Мыс Фиолент образовался около 160 миллионов лет назад, после мощнейшего извержения вулкана, застывшие потоки лавы можно наблюдать и по сей день. Их причудливые формы делают пейзаж местности поистине уникальным природным творением. Огромное количество пещер и гротов, чистейшая вода, свежий морской воздух делают его бесспорно уникальным местом на планете. Балаклава — красивая бухта с маленькими лодочками, похожая на Марсельскую бухту. Чудесные пейзажи завораживают. Посещение музея Балаклавы по ремонту подводных лодок (по желанию 1,5 часа)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Фиолент: панорама побережья, скалы Орест и Пилад, памятник Пушкину, Свято-Георгиевский мужской монастырь
- Балаклава: Набережная. Генуэзская крепость Чембало (обзорно), Храм 12-ти апостолов
- По желанию обед и посещение музея подводных лодок в Балаклаве
Что включено
- Транспортно-экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Морская прогулка
- Музей подводных лодок в Балаклаве (700 взр., 350 дет. 7-13 лет, льгот.)
Место начала и завершения?
Ялта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 ДО 15:00 в любое удобное для Вас время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
