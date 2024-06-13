Фото-тур «В самое сердце Крыма»

Увлекательное фотопутешествие по живописным местам Крыма. Включает пляжи, гроты, бухты и прогулку на катере. Идеально для любителей природы и фотографов
Фото-тур "В самое сердце Крыма" предлагает посетить самые живописные места западного побережья. Начало в Казачьей бухте, затем пляжи Баунти и Автобат, грот Дианы и Тигровый мыс. Свободное время на смотровой площадке Свято-Георгиевского мужского монастыря.

Пейзажи Кадыковского карьера, Балаклава с обедом и прогулкой на катере, возможность искупаться в открытом море. Завершение на качелях "Санторини" и видовой площадке

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Уникальные фотомоменты
  2. 🌊 Прогулка на катере
  3. 🏞 Живописные виды
  4. 🕍 Исторические места
  5. 🍽 Время на обед
  6. 🏖 Возможность купания

Что можно увидеть

  • Казачья бухта
  • Пляж Баунти
  • Пляж Автобат
  • Грот Дианы
  • Тигровый мыс
  • Свято-Георгиевский мужской монастырь
  • Кадыковский карьер
  • Балаклава
  • Качели «Санторини»
Фото-тур «В самое сердце Крыма»
Фото-тур «В самое сердце Крыма»
Фото-тур «В самое сердце Крыма»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что вас ожидает:

  • Свято-Георгиевский мужской монастырь
  • Пляж Баунти
  • Мыс Фиолент
  • Грот Дианы
  • Г. Балаклава
  • Кадыковский карьер

Описание фото-прогулки

Завораживающие виды этой части западного побережья ожидают экскурсантов на протяжении всей экскурсии. В Казачьей бухте начнётся наше фото-приключение. Далее вы проследуете на пляжи Баунти и Автобат, увидите грот Дианы и Тигровый мыс. Следующим объектом помещения станет живописнейшая смотровая площадка Свято-Георгиевского мужского монастыря. Там предоставляется свободное время. Далее вы сможете насладиться пейзажами Кадыковского карьера, имеющего форму сердца. Затем мы проследуем в Балаклаву, где будет предоставлено время на обед, а также состоится прогулка на катере с возможностью искупаться в открытом море. Заключительной в программе нашего тура станут качели «Санторини» и видовая площадка

четверг, воскресенье в 9:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Свято-Георгиевский мужской монастырь
  • Пляж Баунти
  • Мыс Фиолент
  • Грот Дианы
  • Г. Балаклава
  • Кадыковский карьер
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные платы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: четверг, воскресенье в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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