Фото-тур "В самое сердце Крыма" предлагает посетить самые живописные места западного побережья. Начало в Казачьей бухте, затем пляжи Баунти и Автобат, грот Дианы и Тигровый мыс. Свободное время на смотровой площадке Свято-Георгиевского мужского монастыря. Пейзажи Кадыковского карьера, Балаклава с обедом и прогулкой на катере, возможность искупаться в открытом море. Завершение на качелях "Санторини" и видовой площадке

Описание фото-прогулки

Завораживающие виды этой части западного побережья ожидают экскурсантов на протяжении всей экскурсии. В Казачьей бухте начнётся наше фото-приключение. Далее вы проследуете на пляжи Баунти и Автобат, увидите грот Дианы и Тигровый мыс. Следующим объектом помещения станет живописнейшая смотровая площадка Свято-Георгиевского мужского монастыря. Там предоставляется свободное время. Далее вы сможете насладиться пейзажами Кадыковского карьера, имеющего форму сердца. Затем мы проследуем в Балаклаву, где будет предоставлено время на обед, а также состоится прогулка на катере с возможностью искупаться в открытом море. Заключительной в программе нашего тура станут качели «Санторини» и видовая площадка