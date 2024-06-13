Фото-тур "В самое сердце Крыма" предлагает посетить самые живописные места западного побережья. Начало в Казачьей бухте, затем пляжи Баунти и Автобат, грот Дианы и Тигровый мыс. Свободное время на смотровой площадке Свято-Георгиевского мужского монастыря.
Пейзажи Кадыковского карьера, Балаклава с обедом и прогулкой на катере, возможность искупаться в открытом море. Завершение на качелях "Санторини" и видовой площадке
Пейзажи Кадыковского карьера, Балаклава с обедом и прогулкой на катере, возможность искупаться в открытом море. Завершение на качелях "Санторини" и видовой площадке
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотомоменты
- 🌊 Прогулка на катере
- 🏞 Живописные виды
- 🕍 Исторические места
- 🍽 Время на обед
- 🏖 Возможность купания
Что можно увидеть
- Казачья бухта
- Пляж Баунти
- Пляж Автобат
- Грот Дианы
- Тигровый мыс
- Свято-Георгиевский мужской монастырь
- Кадыковский карьер
- Балаклава
- Качели «Санторини»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Свято-Георгиевский мужской монастырь
- Пляж Баунти
- Мыс Фиолент
- Грот Дианы
- Г. Балаклава
- Кадыковский карьер
Описание фото-прогулки
Завораживающие виды этой части западного побережья ожидают экскурсантов на протяжении всей экскурсии. В Казачьей бухте начнётся наше фото-приключение. Далее вы проследуете на пляжи Баунти и Автобат, увидите грот Дианы и Тигровый мыс. Следующим объектом помещения станет живописнейшая смотровая площадка Свято-Георгиевского мужского монастыря. Там предоставляется свободное время. Далее вы сможете насладиться пейзажами Кадыковского карьера, имеющего форму сердца. Затем мы проследуем в Балаклаву, где будет предоставлено время на обед, а также состоится прогулка на катере с возможностью искупаться в открытом море. Заключительной в программе нашего тура станут качели «Санторини» и видовая площадка
четверг, воскресенье в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Георгиевский мужской монастырь
- Пляж Баунти
- Мыс Фиолент
- Грот Дианы
- Г. Балаклава
- Кадыковский карьер
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные платы
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Ялта, ул Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: четверг, воскресенье в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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