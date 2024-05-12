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дождь и туман, нам удалось полюбоваться видами на Аленгу, Долиной привидений и вообще всем!) Михаил на протяжении всего похода наблюдал за погодой и менял темп в зависимости от неё. Заботился о нашем состоянии здоровья (отдыхали, когда это было нужно, никуда не спешили). Всё было прекрасно!) Однако, обувь лучше взять непромокаемую, если планируете выйти в горы в дождь))