Активный отдых в Ялте

Найдено 13 экскурсий в категории «Активный отдых» в Ялте, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
🚶 Пешая
Мини-группа
11 часов
80 отзывов
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - символ Крыма. Водопады, плато, облака под ногами - всё это стоит того, чтобы преодолеть путь даже в летнюю жару
Начало: Большая Ялта, Кореизское шоссе 3, пос. Мисхор
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 875 за человека
Подъём к вершине Ай-Петри
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Треккинг к вершине Ай-Петри: путешествие через сосновый лес и горные тропы
Покорите вершину Ай-Петри, наслаждаясь ароматом сосен и захватывающими видами Крыма. Экскурсия для тех, кто ценит природу и активный отдых
Начало: Ул. Московская 8, Автовокзал, Ялта
Расписание: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
6 369 за всё до 4 чел.
Дух старой Ялты: обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Дух старой Ялты: обзорная прогулка по историческим местам
Почувствуйте исконный дух Ялты, услышите стук её сердца во время индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам
Начало: Остановка Санаторий Министерства Обороны
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Душа Ялты: атмосферный маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Душа Ялты: атмосферный маршрут
Окунитесь в историю Ялты, прогуливаясь по её старинным улицам и любуясь архитектурными шедеврами Южного берега Крыма
Начало: Ялта, ул. Загородная, 1А
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
На авто по самым красивым местам Южного берега
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
На авто по живописным местам Южного берега Крыма: от дворцов до скал
Погрузитесь в атмосферу красоты и истории Южного берега Крыма, посетив его самые знаковые места на комфортабельном авто
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: вт, ср, пт, сб, вс
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Самые красивые панорамные виды Крыма с вершин Чатыр-Даг
Покорите вершину Чатыр-Даг и насладитесь панорамными видами Крыма. Уникальная возможность увидеть Симферополь и Джанкой с высоты 1528 м
Начало: Ялта, троллейбусная станция
Расписание: По будням с 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3 900 за всё до 6 чел.
Красоты плато Ай-Петри
Индивидуальная
4 часа
Красоты плато Ай-Петри: водопад, озеро, беседка и пещера
Откройте для себя великолепие Ай-Петри в уникальной экскурсии. Вас ждут захватывающие пейзажи, реликтовые леса и кристально чистые родники
Начало: Ул. Маршака, 4, Ялта
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Легенды Храма Солнца
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Легенды Храма Солнца: индивидуальная экскурсия в Ялте
Погрузитесь в мистическую атмосферу Храма Солнца, узнайте его легенды и насладитесь видами на бухту Ласпи. Маршрут доступен для всех уровней подготовки
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Легенды Алимовой балки
Индивидуальная
12 часов
Легенды Алимовой балки: индивидуальная экскурсия в Ялте
Алимова балка в Ялте - место, где сплелись история и мистика. Поклонный камень, пещера разбойника Алима и потрясающие виды на Качинскую долину ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Пещерный город Качи-Кальон
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в пещерный город Качи-Кальон
Погрузитесь в историю Крыма и Бахчисарайского района, посетив пещерный город Качи-Кальон. Включены гид, трансфер, фото и видео. Уникальное путешествие для всех
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Ущелье Уч-Кош и панорамы Южного Берега Крыма: Путешествие сердцем Ялты
Проведите незабываемые часы, исследуя сокровища Ялты: от ущелья Уч-Кош до панорам Южного Берега Крыма
Начало: Автовокзал Ялта
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 2 чел.
Фото-тур «В самое сердце Крыма»
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
9 часов
Групповая фото-экскурсия «В самое сердце Крыма»: пляжи, гроты и бухты
Увлекательное фотопутешествие по живописным местам Крыма. Включает пляжи, гроты, бухты и прогулку на катере. Идеально для любителей природы и фотографов
Начало: Г. Ялта, ул Садовая
Расписание: четверг, воскресенье в 9:00
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 900 за человека
Лавандовые поля
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Путешествие по Лавандовым полям Ялты: Вдохновение и Отдых
Погрузитесь в красоту Крыма с экскурсией на Лавандовые поля. Вас ждут уникальные виды, фотосессии и посещение производства крымской косметики
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» ориентир д. 12
Расписание: Вт, Чт, Сб в 9:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Душа Ялты: атмосферный маршрут
    Прекрасная прогулка по городу, в котором мы первый раз. Познакомились с улицами города, его сохранившимися достопримечательностями. Послушали истории про известных жителей и потихоньку вышли на красавицу набережную. Спасибо, все было с добротой и любовью к гостям и своему городу🤝💛👏
  • М
    Марина
    24 марта 2024
    Дух старой Ялты: обзорная прогулка
    Очень познавательная обзорная экскурсия по Ялте. Наш гид Илона очень интересно рассказала о своем городе, который она действительно знает и любит. Большое спасибо за такое прекрасное погружение в историю, прогулку по старой Ялте и удивительные рассказы.
  • I
    Igor
    6 ноября 2023
    Дух старой Ялты: обзорная прогулка
    Вчера были на замечательной пешеходной экскурсии по Ялте. Посетили ялтинский Поликуровский мемориал, старые улочки Ялты, услышали много интересных историй. Спасибо большое Илоне - видно, что она искренне любит Ялту и старается передать частичку своей любви экскурсантам. Рекомендуем это прекрасную прогулку-экскурсию.
  • А
    Андрей
    27 сентября 2023
    Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
    Ошибка, я был на Чатыр-Даг, всё очень понравилось, отдельное спасибо гидам за отличное настроение, а так же Олегу за превосходное приготовленный обед.
  • В
    Вадим
    24 августа 2023
    Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
    Хорошая экскурсия, особенно Лёша был на высоте, он на своём месте. Вежливый, тактично ко всем подходил.
  • А
    Ангелина
    23 апреля 2023
    Демерджи: в Долину Привидений
    Выбрались в поход 22 апреля. Погода в это время изменчива, но нас это не остановило. Несмотря на сильный ветер, моросящий
    читать дальше

    дождь и туман, нам удалось полюбоваться видами на Аленгу, Долиной привидений и вообще всем!) Михаил на протяжении всего похода наблюдал за погодой и менял темп в зависимости от неё. Заботился о нашем состоянии здоровья (отдыхали, когда это было нужно, никуда не спешили). Всё было прекрасно!) Однако, обувь лучше взять непромокаемую, если планируете выйти в горы в дождь))

  • S
    Sova-angels
    25 сентября 2022
    Путешествие в Долину Привидений
    Спасибо большое Алексею,за увлекательную экскурсию… было получено море эмоций,и конечно же маршрут был очень интересный…
  • С
    Сергей
    7 сентября 2021
    Красивейший треккинг по горной Байдаро-Кастропольской стене
    Экскурсия получилась индивидуальной, т. к. нас было только двое. Отличный видовой и не требующий специальной подготовки маршрут с подъемом на
    читать дальше

    плато на высоте более 1500 метров. С плато открываются прекрасные виды на Алушту, море и окрестные села, а также на Симферополь и Белую скалу с другой стороны. Не все удалось увидеть, к сожалению из-за дымки.

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
  2. Подъём к вершине Ай-Петри
  3. Дух старой Ялты: обзорная прогулка
  4. Душа Ялты: атмосферный маршрут
  5. На авто по самым красивым местам Южного берега
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "Активный отдых" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1 800 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Ялте на 2024 год по теме «Активный отдых», 87 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам