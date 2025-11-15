Мои заказы

Ялта. Таланты и поклонники

Приглашаем вас на экскурсию «Таланты и поклонники» – погружение в атмосферу старой Ялты, где пересекались судьбы аристократов, литераторов, музыкантов, звезд и авантюристов.

Вы узнаете, где находился русский Голливуд, кто умел притягивать богатство, кто собирал самые свежие сплетни и кто становился кумиром ялтинской публики. Откройте для себя Ялту с новой стороны – яркую, таинственную и полную неожиданных историй!
Описание экскурсии

Приглашаем вас на уникальную экскурсию «Таланты и поклонники» — путешествие в атмосферу старой Ялты, города, где пересекались судьбы аристократов, литераторов, музыкантов, авантюристов и поклонников их таланта. Гуляя по его улицам, мы откроем тайны ялтинской богемы, узнаем, где находился русский Голливуд, кто умел приумножать капиталы, кто собирал самые свежие сплетни, а кто становился объектом охоты восторженных поклонниц. Что вас ждет:• Истории великих имен, скандальных звезд и загадочных персонажей.
Ялтинские улицы — как живые декорации для легендарных событий • Неожиданные открытия о жизни курортного города, полные интриг и тайн Откройте для себя Ялту с новой стороны — яркую, артистичную и многогранную! Присоединяйтесь — будет захватывающе! Важная информация: Обувайтесь пожалуйста удобно. В летний период времени необходимы головные уборы и вода.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Знаменитый магазин «Избушка»
  • Первый ялтинский адрес А.П. Чехова
  • Дом Аделаиды Левентон - королевы Голливуда
  • Владения «Короля ужасов»
  • Дача «Омюр»
  • Народный дом
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: : Ялта, Набережная им. Ленина, д. 31
Завершение: Ялта, ул. Пушкинская, д. 13
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Обувайтесь пожалуйста удобно. В летний период времени необходимы головные уборы и вода
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

