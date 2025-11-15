Приглашаем вас на уникальную экскурсию «Таланты и поклонники» — путешествие в атмосферу старой Ялты, города, где пересекались судьбы аристократов, литераторов, музыкантов, авантюристов и поклонников их таланта. Гуляя по его улицам, мы откроем тайны ялтинской богемы, узнаем, где находился русский Голливуд, кто умел приумножать капиталы, кто собирал самые свежие сплетни, а кто становился объектом охоты восторженных поклонниц. Что вас ждет:• Истории великих имен, скандальных звезд и загадочных персонажей.

Ялтинские улицы — как живые декорации для легендарных событий • Неожиданные открытия о жизни курортного города, полные интриг и тайн Откройте для себя Ялту с новой стороны — яркую, артистичную и многогранную! Присоединяйтесь — будет захватывающе! Важная информация: Обувайтесь пожалуйста удобно. В летний период времени необходимы головные уборы и вода.