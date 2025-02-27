Индивидуальная
Красоты плато Ай-Петри: водопад, озеро, беседка и пещера
Откройте для себя великолепие Ай-Петри в уникальной экскурсии. Вас ждут захватывающие пейзажи, реликтовые леса и кристально чистые родники
Начало: Ялта, улица Маршака, 4
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Ливадийский дворец: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Ливадийский дворец, где время словно остановилось
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Ялте
Путешествие к Таракташскому хребту и Бирюзовому озеру через живописные тропы Ялтинского заповедника. Подходит для активных и любознательных туристов
Начало: Автовокзал, Ялта
Расписание: Ежедневно в 9:00
11 мая в 09:00
12 мая в 09:00
6000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила27 февраля 2025Все было отлично! 😊🌹
- ЕЕлизавета6 января 2025Отличная экскурсия! Прекрасный экскурсовод. Хорошая организация!
- ББорис14 октября 2024Отлично, познавательно и интересно провел время во время экскурсии. Спасибо организаторам!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Ялтинская набережная»
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