Ялтинская набережная – экскурсии в Ялте

Найдено 3 экскурсии в категории «Ялтинская набережная» в Ялте, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Красоты плато Ай-Петри
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Красоты плато Ай-Петри: водопад, озеро, беседка и пещера
Откройте для себя великолепие Ай-Петри в уникальной экскурсии. Вас ждут захватывающие пейзажи, реликтовые леса и кристально чистые родники
Начало: Ялта, улица Маршака, 4
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за человека
Ливадийский дворец
На автобусе
4 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Ливадийский дворец: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Ливадийский дворец, где время словно остановилось
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1300 ₽ за человека
Таракташский хребет и Бирюзовое озеро
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Ялте
Путешествие к Таракташскому хребту и Бирюзовому озеру через живописные тропы Ялтинского заповедника. Подходит для активных и любознательных туристов
Начало: Автовокзал, Ялта
Расписание: Ежедневно в 9:00
11 мая в 09:00
12 мая в 09:00
6000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    27 февраля 2025
    Ливадийский дворец
    Все было отлично! 😊🌹
  • Е
    Елизавета
    6 января 2025
    Ливадийский дворец
    Отличная экскурсия! Прекрасный экскурсовод. Хорошая организация!
  • Б
    Борис
    14 октября 2024
    Ливадийский дворец
    Отлично, познавательно и интересно провел время во время экскурсии. Спасибо организаторам!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Ялтинская набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красоты плато Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Таракташский хребет и Бирюзовое озеро
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Ай-Петри
  2. Ливадийский дворец
  3. Ласточкино гнездо
  4. Воронцовский дворец
  5. Массандровский дворец
  6. Винзавод «Массандра»
  7. Дворец Харакс
  8. Дворец Дюльбер
  9. Кояшское озеро
  10. Заказник «Новый Свет»
Сколько стоит экскурсия по Ялте в апреле 2025
Сейчас в Ялте в категории "Ялтинская набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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