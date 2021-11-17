Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии

За время нашего путешествия мы посетим руины и сохранившиеся пять немецких рыцарских замков...

За время нашего путешествия мы посетим руины и сохранившиеся пять немецких рыцарских замков Тевтонского ордена, а также старинный конезавод Георгенбург, где с XIV века выращивали и до сих пор выращивают лошадей тракененской, голштинской и ганноверской пород.
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии

Что вы увидите 🤩

  • Калининград
  • Низовье
  • Гвардейск
  • Талпаки
  • Черняховск
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В ходе экскурсии вы узнаете историю Тевтонского немецкого ордена и завоевания им балтийских земель, а замковые музеи расскажут нам о жизни и быте пруссов, немецких рыцарях-завоевателях, особенностях строительства немецких замков, о Великом посольстве Петра Великого в эти земли, примерите одежду, кольчуги, доспехи и мечи рыцарей, а на конезаводе сможете покататься на лошадях.

Подробнее о программе

После осмотра руин подвалов замка Кенигсберг, мы с вами отправимся в сохранившийся замок Вальдау с его богатейшим музеем.
Посетим город Гвардейск, бывший Тапиау, с его старинными улочками и старой кирхой на центральной площади, осмотрим сохранившийся замок-тюрьму.
После обеда у замка Таплакен, в котором до сих пор живут люди, мы осмотрим руины и сохранившийся флигель замка Инстербург в городе Черняховск, в котором посетим музей и познакомимся с художником, жителем замка, Андреем Смирновым.
Затем мы осмотрим епископский замок Георгенбург и прилегающий к нему конезавод.
Вы узнаете, кто придумал молнию-застежку, нынешнюю систему образования, где и как меняют колеса у поездов с европейской колеи на российскую, где и как скончался русский полководец, князь Барклай Де Толли и еще много интересного.
В замках Вальдау и Инстербург вы сможете купить редкие книги, открытки, магниты, карты и постеры с изображениями орденских замков, а также примерить рыцарские доспехи. На конезаводе «Георгенбург» сможете изучить местный музей, заглянуть на конюшни и покататься на лошадях (при условии дополнительного предварительного бронирования и оплаты).

Важная информация

  • Посещение музея и территории конезавода с катанием на лошадях необходимо бронировать заранее, за трое суток до посещения. В тайминг и цену экскурсии посещение территории конезавода не входит.
  • Дополнительно можно осмотреть достопримечательности Черняховска-Инстербурга, замок Шааакен, Таплакен и другие.
  • Дополнительное время экскурсии оплачивается 1200 руб. за один час.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Приятное общение
Что не входит?
  • Билеты в музеи и экскурсионное обслуживание (билет в музей Вальдау – 100 руб. с персоны и 300 руб. экскурсионное обслуживание с группы в замок Инстербург – 200 руб. /чел. конезавод – 300 руб. /чел.)
  • Обед
  • Cувениры.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00

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