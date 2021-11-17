В ходе экскурсии вы узнаете историю Тевтонского немецкого ордена и завоевания им балтийских земель, а замковые музеи расскажут нам о жизни и быте пруссов, немецких рыцарях-завоевателях, особенностях строительства немецких замков, о Великом посольстве Петра Великого в эти земли, примерите одежду, кольчуги, доспехи и мечи рыцарей, а на конезаводе сможете покататься на лошадях.

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После осмотра руин подвалов замка Кенигсберг, мы с вами отправимся в сохранившийся замок Вальдау с его богатейшим музеем.

Посетим город Гвардейск, бывший Тапиау, с его старинными улочками и старой кирхой на центральной площади, осмотрим сохранившийся замок-тюрьму.

После обеда у замка Таплакен, в котором до сих пор живут люди, мы осмотрим руины и сохранившийся флигель замка Инстербург в городе Черняховск, в котором посетим музей и познакомимся с художником, жителем замка, Андреем Смирновым.

Затем мы осмотрим епископский замок Георгенбург и прилегающий к нему конезавод.

Вы узнаете, кто придумал молнию-застежку, нынешнюю систему образования, где и как меняют колеса у поездов с европейской колеи на российскую, где и как скончался русский полководец, князь Барклай Де Толли и еще много интересного.

В замках Вальдау и Инстербург вы сможете купить редкие книги, открытки, магниты, карты и постеры с изображениями орденских замков, а также примерить рыцарские доспехи. На конезаводе «Георгенбург» сможете изучить местный музей, заглянуть на конюшни и покататься на лошадях (при условии дополнительного предварительного бронирования и оплаты).

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