Об экскурсии

Сегодня Куршская коса, удивительная по своей красоте песчаная дюна, поборовшая, наконец, великий океан и поднявшаяся из его неспокойных вод, поделена между литовским и российским государствами.

Словно переплетение двух стихий — воды и земли — возникло на берегах Балтики это чудо природы. Возникло, как утверждают ученые, буквально из одной песчинки — а выросло в гигантский белоснежный мыс, один из крупнейших в мире. Длина его достигает 98 километров, а ширина составляет около 3,8 километра.

Вздымающаяся над балтийским морем песчаная «дуга», поросшая сосной, черной ольхой, дубом, вязом, в некоторых участках достигает высоты 70 метров — что уже небольшой рекорд для европейской части континента.

Ученые рассказывают удивительную историю происхождения Куршской косы. В ледниковый период, 14–12 тысяч лет тому назад, на месте современных дюн Куршского залива существовала так называемая моренная равнина, пересеченная холмистой грядой. Шесть тысяч лет назад воды Литоринового моря полностью затопили котловину Балтики, и берега Самбийского полуострова стали разрушаться, а на выступах островов моренной гряды стал откладываться приносимый течением песок. Постепенно песочно-соляные островки соединились между собой и сформировалась общая пересыпь, поросшая со временем деревцами.