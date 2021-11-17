Куршская коса во всей красе

Обзорная экскурсия по уникальной Куршской косе

Обзорная экскурсия по уникальной Куршской косе.

Королевский бор, музейный центр, музей русских суеверий, орнитологическая станция, высота Мюллера, озеро Чайка, танцующий лес, высота Эфа.

Множество интересных историй, притч образования национального заповедника Куршская коса, история завоевания и походов Тевтонского ордена.

Уникальный природный ландшафт, свежий морской и лесной воздух и прекрасное настроение вам будут обеспечены! Продолжительность экскурсии 7 часов.
Куршская коса во всей красе
Куршская коса во всей красе
Куршская коса во всей красе
Куршская коса во всей красе
Куршская коса во всей красе

Что вы увидите 🤩

  • Высота Эфа
  • Танцующий лес
  • Королевский бор
  • Озеро Чайка
  • Высота Мюллера
  • Орнитологическая станция
  • Музей русских суеверий
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Сегодня Куршская коса, удивительная по своей красоте песчаная дюна, поборовшая, наконец, великий океан и поднявшаяся из его неспокойных вод, поделена между литовским и российским государствами.
Словно переплетение двух стихий — воды и земли — возникло на берегах Балтики это чудо природы. Возникло, как утверждают ученые, буквально из одной песчинки — а выросло в гигантский белоснежный мыс, один из крупнейших в мире. Длина его достигает 98 километров, а ширина составляет около 3,8 километра.
Вздымающаяся над балтийским морем песчаная «дуга», поросшая сосной, черной ольхой, дубом, вязом, в некоторых участках достигает высоты 70 метров — что уже небольшой рекорд для европейской части континента.
Ученые рассказывают удивительную историю происхождения Куршской косы. В ледниковый период, 14–12 тысяч лет тому назад, на месте современных дюн Куршского залива существовала так называемая моренная равнина, пересеченная холмистой грядой. Шесть тысяч лет назад воды Литоринового моря полностью затопили котловину Балтики, и берега Самбийского полуострова стали разрушаться, а на выступах островов моренной гряды стал откладываться приносимый течением песок. Постепенно песочно-соляные островки соединились между собой и сформировалась общая пересыпь, поросшая со временем деревцами.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Экскурсия
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит?
  • Обед оплачивается отдельно
  • Экология-проезд на Куршскую косу 300 рублей с человека
  • Билеты в музей 100 рублей с человека
  • Билеты на орнитологическую станцию 300 рублей с человека
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Завершение: Привезу в отель, домой, аэропорт по желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье

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