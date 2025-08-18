Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Янтарного)
Познакомьтесь с историей Балтийска и исследуйте фортификации Балтийской косы. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь природой
Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать историю Балтийска, в прошлом Пиллау, и увидеть наследие европейских народов. Туристы смогут осмотреть памятники довоенной архитектуры, военные корабли и пройти по следам Петра I. Балтийская коса откроет перед вами фортификационные сооружения и живописные пейзажи. Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, оставляя незабываемые впечатления
Вы посетите самый западный город и главную военно-морскую базу Балтийского флота. Познакомитесь с богатой довоенной историей города, узнаете о ярких событиях, связанных с присутствием голландцев, шведов, англичан, французов и, конечно, русских. Рассмотрите впечатляющие образцы старинной архитектуры и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены Шведской крепости, двухсотлетний маяк, величественные скульптуры Петра Великого и императрицы Елизаветы Петровны. Увидите настоящие военные корабли. Пройдёте по следам Петра I и взглянете на набережную, построенную в середине 18-го столетия.
Балтийская коса на страже границ
Затем на пароме или катере переправимся на узкую песчаную полоску суши длиной 65 км — Балтийскую косу. Разделяющая Балтийское море и Калининградский залив, она отделена от Балтийска морским судоходным каналом. Здесь вы откроете удивительный памятник природы, сохранившей девственное очарование. Увидите многочисленные фортификационные и инженерные сооружения: Западный форт, три люнета, ангары немецкого военного аэродрома «Нойтиф» 1934 г., береговые батареи Лемберг и Нойтиф. А в парково-музейном комплексе «Старый Люнет» в деталях узнаете об оборонных постройках Балтийской косы 17-19 веков, рассмотрите редкие чертежи, фотографии и видео.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.
Посещение Балтийской крепости и музея Балтийского флота невозможно по понедельникам и вторникам
Отдельно оплачиваются:
входные билеты с экскурсией в Балтийскую крепость (650 ₽/взрослые, 450 ₽/льготные) по желанию
входные билеты в Музей Балтийского флота (350 ₽/взрослые., 250 ₽/льготные) по желанию
переправа на Балтийскую косу (паром — 210 ₽ за чел. в обе стороны, катер — 200 ₽ за чел. в обе стороны)
входные билеты с в парково-музейный комплекс «Старый Люнет» (300 ₽/взрослые., 100 ₽/дети)
обед (по желанию)
также возможна организация морской прогулки на катере по гавани Балтийска (около 4000 ₽)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Янтарном
Провела экскурсии для 1915 туристов
Меня зовут Анна, я родилась и живу в Калининграде — красивейшем городе и столице Янтарного края. С детства интересуюсь историей нашей многогранной области. У меня гуманитарное образование, также я прошла читать дальше
профессиональную переподготовку по экскурсоведению в БФУ им. И. Канта и получила аттестацию гида по Калининградской области.
Я провожу индивидуальные экскурсии — пешеходные и автомобильные на комфортабельной современной машине. Все маршруты адаптирую под ваши пожелания. С радостью покажу вам свои любимые места нашего края, порекомендую, куда сходить, что попробовать и что привезти на память. Главное для меня — сделать ваше путешествие по Янтарному краю ярким, познавательным и запоминающимся!
Анна
18 авг 2025
Посетили экскурсию с мужем и сыном 7 лет. Все остались очень довольны. Погуляли по Балтийску, сходили на экскурсию в крепость Пиллау, переправились на Балтийскую косу, купались, гуляли, отлично провели время. С нами была гид Екатерина. Спасибо ей огромное! Все четко, по делу, интересная подача информации, все было очень интересно.