Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать историю Балтийска, в прошлом Пиллау, и увидеть наследие европейских народов. Туристы смогут осмотреть памятники довоенной архитектуры, военные корабли и пройти по следам Петра I. Балтийская коса откроет перед вами фортификационные сооружения и живописные пейзажи. Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным, оставляя незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Балтийск-Пиллау: лёгкое погружение в историю

Вы посетите самый западный город и главную военно-морскую базу Балтийского флота. Познакомитесь с богатой довоенной историей города, узнаете о ярких событиях, связанных с присутствием голландцев, шведов, англичан, французов и, конечно, русских. Рассмотрите впечатляющие образцы старинной архитектуры и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены Шведской крепости, двухсотлетний маяк, величественные скульптуры Петра Великого и императрицы Елизаветы Петровны. Увидите настоящие военные корабли. Пройдёте по следам Петра I и взглянете на набережную, построенную в середине 18-го столетия.

Балтийская коса на страже границ

Затем на пароме или катере переправимся на узкую песчаную полоску суши длиной 65 км — Балтийскую косу. Разделяющая Балтийское море и Калининградский залив, она отделена от Балтийска морским судоходным каналом. Здесь вы откроете удивительный памятник природы, сохранившей девственное очарование. Увидите многочисленные фортификационные и инженерные сооружения: Западный форт, три люнета, ангары немецкого военного аэродрома «Нойтиф» 1934 г., береговые батареи Лемберг и Нойтиф. А в парково-музейном комплексе «Старый Люнет» в деталях узнаете об оборонных постройках Балтийской косы 17-19 веков, рассмотрите редкие чертежи, фотографии и видео.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.

Посещение Балтийской крепости и музея Балтийского флота невозможно по понедельникам и вторникам

Отдельно оплачиваются: