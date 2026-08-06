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Экскурсии в Янтарном

Найдено 29 экскурсий в Янтарном, цены от 1790 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
SUP-прогулки
Прогулки на каяках
4 часа
12 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Синявинскому озеру! Вас ждёт увлекательный сплав, снорклинг и отдых на уединённом пляже
Начало: На Облепиховой улице
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Сегодня в 10:30
10 авг в 10:30
3400 ₽ за человека
Великолепная Куршская коса и очаровательный Зеленоградск (из Янтарного)
На машине
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Великолепная Куршская коса и очаровательный Зеленоградск (из Янтарного)
Полюбоваться песчаными дюнами, сказочными лесами, морскими просторами и волшебным заливом
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 21 835 ₽ за всё до 3 чел.
Янтарный - аэропорт Храброво: трансфер с экскурсией по Куршской косе
На машине
На микроавтобусе
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарный - аэропорт Храброво: трансфер с экскурсией по Куршской косе
Добраться до аэропорта (или наоборот) и побывать в национальном парке
19 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск
На машине
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск
Отправиться в самый западный город России на краю Земландского полуострова
Начало: П. Янтарный, ул Советская 66а
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Жемчужины Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Откройте для себя уникальные уголки Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск ждут вас с их неповторимой атмосферой и историей
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперёк (из Янтарного)
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперёк (из Янтарного)
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
15 авг в 15:00
16 авг в 15:00
от 22 900 ₽ за всё до 4 чел.
Знаковые места Куршской косы (из Янтарного)
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаковые места Куршской косы (из Янтарного)
Орнитологическая станция, Танцующий лес, высота Эфа: интересно о главном
Начало: Янтарный, ул. Советская 66а
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Янтарного в аэропорт - трансфер с экскурсией по Калининграду (или наоборот)
На машине
На микроавтобусе
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Янтарного в аэропорт - трансфер с экскурсией по Калининграду (или наоборот)
С комфортом добраться до нужного места и посмотреть основные достопримечательности города
19 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Замки, руины и интересные люди Калининградской области (из Янтарного)
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки, руины и интересные люди Калининградской области (из Янтарного)
Большое путешествие в культурную столицу Восточной Пруссии и другие места по пути
10 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Янтарного)
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Янтарного)
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договорённости с гидом
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 19 300 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Пешая
На автобусе
8 часов
-
10%
93 отзыва
Групповая
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Начало: Ул. Черняховского, 4Б
Расписание: Ежедневно в 09:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
1790.10 ₽1989 ₽ за человека
К замкам Тевтонского ордена - из Янтарного или Балтийска
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
К замкам Тевтонского ордена - из Янтарного или Балтийска
Гвардейск, Черняховск, замки Тапиау и Георгенбург: познакомиться с Восточной Пруссией
5 сен в 08:00
6 сен в 08:00
от 22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Красота провинциальной Пруссии - из Янтарного или Балтийска
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Красота провинциальной Пруссии - из Янтарного или Балтийска
Готические кирхи, улочки Правдинска и Мазурский канал - сквозь время и историю
5 сен в 08:00
6 сен в 08:00
от 19 900 ₽ за всё до 5 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Янтарного)
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Янтарного)
Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
15 авг в 15:00
16 авг в 15:00
от 16 600 ₽ за всё до 4 чел.
Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск
Пешая
7 часов
-
4%
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск
Начало: Янтарный
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно. Время старта можно согласовать индивидуально после бронирования.
15 авг в 09:00
18 авг в 09:00
14 900 ₽15 600 ₽ за всё до 5 чел.
Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
Пешая
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 09:00 по предварительной договорённости
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Там, где солнце встречается с морем: Янтарный и Светлогорск
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Там, где солнце встречается с морем: Янтарный и Светлогорск
Путешествие по живописным курортам Балтики: от старинных вилл до широких пляжей. Ощутите гармонию природы и архитектуры
2 сен в 11:00
4 сен в 11:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Светлогорск и Янтарный: королевский курорт и янтарный берег
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск и Янтарный: королевский курорт и янтарный берег
Путешествие в Светлогорск и Янтарный - это возможность увидеть старинные виллы и знаменитый янтарный пляж. Откройте для себя историю и красоту региона
Начало: Я заберу вас по любому адресу
Расписание: по договоренности
17 900 ₽ за всё до 4 чел.
Отдых в легендарном спа: рассвет на Балтийском побережье
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Отдых в легендарном спа: рассвет на Балтийском побережье
Отдохнуть в видовой сауне, погреться в купели на пляже и полюбоваться первыми лучами над морем
Начало: В Янтарном
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
6900 ₽ за человека
Знакомство с Балтикой в легендарном спа: вечер у моря
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Знакомство с Балтикой в легендарном спа: вечер у моря
Горячая купель, видовая сауна, тишина и возвращение к себе
Начало: Морская набережная, 9г
Расписание: ежедневно в 21:30
Завтра в 21:30
10 авг в 21:30
7500 ₽ за человека
Утро в спа: скандинавские ритуалы у Балтийского моря
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Утро в спа: скандинавские ритуалы у Балтийского моря
Панорамные сауны, купели на дровах и три часа медитации на природе
Начало: На Морской набережной в Янтарном
Расписание: ежедневно в 10:30
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
6900 ₽ за человека
Северное спа на Балтике
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Северное спа на Балтике
Скандинавские сауны, зоны отдыха у моря и горячие купели на дровах под открытым небом
Начало: На Морской набережной в Янтарном
Расписание: ежедневно в 13:00
10 авг в 13:00
11 авг в 13:00
7900 ₽ за человека
Отдых в легендарном спа: закат на Балтийском побережье
3 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Отдых в легендарном спа: закат на Балтийском побережье
Насладиться вечерним морским пейзажем прямо из сауны или горячей купели
Начало: В Янтарном
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00
10 авг в 18:00
11 авг в 18:00
12 000 ₽ за человека
Неторопливая Куршская коса
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Неторопливая Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и природной красоты Куршской косы. Вас ждут дюны, Танцующий лес и уникальная орнитологическая станция
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:30
Завтра в 06:00
от 25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день (из Янтарного)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день (из Янтарного)
История, природа и старинная архитектура городов Балтийского побережья на автопешеходной экскурсии
Начало: Янтарный, ул. Советская 66а
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
К старым курортам Балтики - из Янтарного или Балтийска
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
К старым курортам Балтики - из Янтарного или Балтийска
Посетить знаменитые Светлогорск и Зеленоградск - с разными характерами, но одинаково атмосферные
15 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка в посёлке Янтарный
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка в посёлке Янтарный
Пройти по самому янтарному уголку Балтийского побережья и оставить на память яркие кадры
Начало: В районе улицы Советская
13 авг в 13:00
20 авг в 09:00
от 11 600 ₽ за всё до 4 чел.
Прусская Голландия и Тильзитский мир - из Янтарного или Балтийска
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Прусская Голландия и Тильзитский мир - из Янтарного или Балтийска
Познакомиться с Советском (Тильзитом), Полесском (Лабиау) и Гурьевском
5 сен в 08:00
6 сен в 08:00
от 19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск: всё самое интересное
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск: всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу Янтарного и Светлогорска, узнав о янтаре и наслаждаясь архитектурой. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Р
Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
Интересная и увлекательная экскурсия, шикарная природа, незабываемые впечатления! Рекомендую!
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И
Янтарный - аэропорт Храброво: трансфер с экскурсией по Куршской косе
Очень удачно составлен маршрут. Поездку на дальнее растояние лучше совместить с трансфером в аэропорт или из аэропорта. Я останавливаюсь в
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Янтарном и очень рада, что про нас организатор экскурсий не забывает. Гид-экскурсовод Надежда прекрасно разбирается в истории региона, легко и с неподдельным интересом отвечает на вопросы. Надеюсь увидеть Надежду и на других не менее увлекательных маршрутах.

Очень удачно составлен маршрут. Поездку на дальнее растояние лучше совместить с трансфером в аэропорт или из
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И
Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
очень понравилась прогулка. больше всего, нурять с маской.
рекомендую, при солнечной погоде, обязательно пользоваться защитой
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Анастасия
К замкам Тевтонского ордена - из Янтарного или Балтийска
Недавно побывали на экскурсии по следам Тевтонского ордена с посещением старинного конного завода.
В городе Гвардейск нас ждал замок Тапиау —
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это место с невероятной энергетикой. Стены буквально дышат веками истории. Сам Гвардейск тоже очень уютный и фотогеничный.
Дополнительная поездка в Черняховск (бывший Инстербург) стала отличным решением и украшением тура. Город сохранил старинную европейскую архитектуру, по которой очень приятно гулять.
Экскурсия по конному заводу — это отдельный вид восторга! Территория ухоженная, здания из красного кирпича выглядят монументально. Лошади просто невероятные: благородные, холеные, статные. Всем рекомендую!

Недавно побывали на экскурсии по следам Тевтонского ордена с посещением старинного конного завода.
Недавно побывали на экскурсии по следам Тевтонского ордена с посещением старинного конного завода.
Недавно побывали на экскурсии по следам Тевтонского ордена с посещением старинного конного завода.
Недавно побывали на экскурсии по следам Тевтонского ордена с посещением старинного конного завода.+5
Недавно побывали на экскурсии по следам Тевтонского ордена с посещением старинного конного завода.
Недавно побывали на экскурсии по следам Тевтонского ордена с посещением старинного конного завода.
Недавно побывали на экскурсии по следам Тевтонского ордена с посещением старинного конного завода.
Недавно побывали на экскурсии по следам Тевтонского ордена с посещением старинного конного завода.
Недавно побывали на экскурсии по следам Тевтонского ордена с посещением старинного конного завода.
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М
Красота провинциальной Пруссии - из Янтарного или Балтийска
Очень благодарны Игорю за интересную экскурсию! Открыли много для себя новых чудесных мест Калининградской области, а с таким прекрасным гидом,
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как Игорь, время пролетело незаметно. Рекомендуем очень данный комфортный формат экскурсии и нашего замечательного гида Игоря! Павел, Мария и Ирина (Москва) 31 июля 2026

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Г
Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
Спасибо большое за невероятный день нашему инструктору Егору и всей команде организации сплава! Впервые в жизни (!) мы сели в
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каяк и поплыли! С таким инструктором поплывет и полено))) Не ожидали что по пути Егор еще и расскажет много интересного! А какой он психолог! Каждому нашел свое слово. И похвалил и помог и шуткой сгладил конфликт! В конце путешествия мы даже встали на сапы!
Отдельное спасибо за то, что Егор еще и фотографировал нас всех! Одной из этих фотографий я и делюсь) Озеро необыкновенное! Затонувшие деревья, чистейшая вода, тишина… Обязательно вернемся!
P.S. Мы продумали экипировку верхней части тела, при этом совсем забыв про ноги🤣Ноги сгорели. Солнцезащитный крем мажем, не жалеем!

Спасибо большое за невероятный день нашему инструктору Егору и всей команде организации сплава! Впервые в жизни
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Н
Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск
Спасибо большое Ирине за чудесную экскурсию! Компания у нас была разновозрастная, но все справились с пешеходными маршрутами.
Ирина увлекательно рассказывала о
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Куршской косе, о Зеленоградске.
Нас забрали прямо у дома в Янтарном и обратно привезли домой. Во всем был индивидуальный подход!
Впечатлила глубина и разносторонность знаний нашего экскурсовода!
Спасибо большое Ирине за интересный день!

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Е
Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном
Хорошая обзорная экскурсия по Синявинскому озеру. Спокойная, физически умеренно нагружена. Продолжительность оптимальная
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Е
Красота провинциальной Пруссии - из Янтарного или Балтийска
Нам с мужем очень понравилось экскурсия. Впечатление получили массу, экскурсовод замечательный, всё было очень удобно и комфортно. спасибо.
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А
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Янтарного)
Путешествие превзошло ожидания. Екатерина заботливый, знающий и высокопрофессиональный гид.
Практически весь день был прекрасно структурирован, никакого стресса, только положительные эмоции. Спасибо!
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Всего 160 отзывов в Янтарном

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Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному

Самые популярные экскурсии в Янтарном
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29:
  1. Сплав на сапбордах и каяках по Синявинскому озеру в Янтарном;
  2. Великолепная Куршская коса и очаровательный Зеленоградск (из Янтарного);
  3. Янтарный - аэропорт Храброво: трансфер с экскурсией по Куршской косе;
  4. Осколки истории: из Янтарного - в Балтийск;
  5. Жемчужины Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск.
Что посмотреть в Янтарном
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Янтарный комбинат;
  3. Куршская Коса.
Сколько стоит экскурсия по Янтарному в августе 2026
Сейчас в Янтарном можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 1790 до 25 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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