Экскурсия в Калининградскую область предлагает уникальную возможность посетить исторические места, такие как Инстербург, с его готическими храмами и старинными виллами. Участники смогут увидеть замок Инстербург, прогуляться по его руинам и познакомиться с местными художниками и реставраторами. Также запланированы посещения музея часов и усадьбы, где покоится сердце Барклая Де Толли. Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и вдохновляющим

Описание экскурсии

Путь в Инстербург

Город Гвардейск/Тапиау с красивой рыночной площадью и замком на берегу реки

Посёлок Талпаки с замком Таплакен, который превратили в жилой дом

Руины замка Залау в посёлке Каменка

Замок Георгенбург в посёлке Маёвка

Усадьба Жиляйтшен в посёлке Нагорное — место захоронения сердца Барклая Де Толли

Город Инстербург/Черняховск, а в нём — собор Архангела Михаила, дом Наполеона, собор Бруно Бонифация, водонапорная башня с музеем часов, старинные виллы и колоритные пешеходные улицы. Познакомлю вас с удивительными инженерными решениями, которые появились в городе почти 2 века назад.

Замок Инстербург — то самое место, ради которого стоило прилететь в Калининградскую область! Это полуразрушенный, но самый живой и яркий из сохранившихся здесь замков. Мы пообщаемся с местными художниками и реставраторами, посетим замковый музей, примерим доспехи и спустимся в подземелье.

На обратном пути можем заехать в ресторанчик «Каспар», который расположен в погребе усадьбы графа Дессау 18 века — здесь очень вкусная домашняя кухня.

Я расскажу:

Как заселяли и колонизировали наши земли в разные века

Как появился Тевтонский орден и происходила христианизация язычников

Когда в наших краях закончилось Средневековье и почему это важно для мировой истории

Как строились замки, как в них жили, что стало с большинством после исчезновения ордена и какое у этих замков может быть будущее

Кто те энтузиасты, что спасают и восстанавливают инстербургскую старину своими силами. И даже познакомлю с ними!

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Octavia, есть детское кресло и бустер для детей до 7 лет. Можно с животными

Погода в наших краях меняется непредсказуемо, поэтому возьмите зонтики

Дополнительные расходы: