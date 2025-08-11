Экскурсия в Калининградскую область предлагает уникальную возможность посетить исторические места, такие как Инстербург, с его готическими храмами и старинными виллами.
Участники смогут увидеть замок Инстербург, прогуляться по его руинам и познакомиться с местными художниками и реставраторами. Также запланированы посещения музея часов и усадьбы, где покоится сердце Барклая Де Толли. Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и вдохновляющим
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные замки и руины
- 🕰 Музей часов в водонапорной башне
- 🖼 Встреча с местными художниками
- 🏡 Усадьба с историей Барклая Де Толли
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Замок Инстербург
- Музей часов
- Усадьба Жиляйтшен
- Собор Архангела Михаила
- Замок Георгенбург
Описание экскурсии
Путь в Инстербург
- Город Гвардейск/Тапиау с красивой рыночной площадью и замком на берегу реки
- Посёлок Талпаки с замком Таплакен, который превратили в жилой дом
- Руины замка Залау в посёлке Каменка
- Замок Георгенбург в посёлке Маёвка
- Усадьба Жиляйтшен в посёлке Нагорное — место захоронения сердца Барклая Де Толли
Город Инстербург/Черняховск, а в нём — собор Архангела Михаила, дом Наполеона, собор Бруно Бонифация, водонапорная башня с музеем часов, старинные виллы и колоритные пешеходные улицы. Познакомлю вас с удивительными инженерными решениями, которые появились в городе почти 2 века назад.
Замок Инстербург — то самое место, ради которого стоило прилететь в Калининградскую область! Это полуразрушенный, но самый живой и яркий из сохранившихся здесь замков. Мы пообщаемся с местными художниками и реставраторами, посетим замковый музей, примерим доспехи и спустимся в подземелье.
На обратном пути можем заехать в ресторанчик «Каспар», который расположен в погребе усадьбы графа Дессау 18 века — здесь очень вкусная домашняя кухня.
Я расскажу:
- Как заселяли и колонизировали наши земли в разные века
- Как появился Тевтонский орден и происходила христианизация язычников
- Когда в наших краях закончилось Средневековье и почему это важно для мировой истории
- Как строились замки, как в них жили, что стало с большинством после исчезновения ордена и какое у этих замков может быть будущее
- Кто те энтузиасты, что спасают и восстанавливают инстербургскую старину своими силами. И даже познакомлю с ними!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Octavia, есть детское кресло и бустер для детей до 7 лет. Можно с животными
- Погода в наших краях меняется непредсказуемо, поэтому возьмите зонтики
Дополнительные расходы:
- Взнос на содержание замка Инстербург — 300 ₽ за чел.
- Музей часов «Башня времени» — 300 ₽ за чел.
- Обед (по желанию)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 361 туриста
Вдохновлён историей моего города с 8 лет. С детства пропадаю по архивам, раскопкам, развалинам. Знакомить людей с нашими замечательными местами — для меня не только работа, но и призвание. И я покажу вам Восточную Пруссию не так, как её обычно видят туристы. Обещаю много необычных мест и интересных людей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
11 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия, которая оказалась гораздо шире и разнообразнее представленного описания. Антон прекрасный рассказчик и знаток истории родного края. За проведенный в его обществе день мы убедились, что
К
Катаев
19 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, гид Антон грамотный, рассказывает историю, остановились в примечательных местах, куда не возят других туристов
