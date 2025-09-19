Только представьте себе: белоснежные пляжи Янтарного, величественные виллы Светлогорска и уютные улочки Зеленоградска. За один день вы сможете увидеть все эти места, насладиться их уникальной атмосферой и узнать об истории Пруссии и Тевтонского ордена. Путешествие начинается с производства янтаря, продолжается в сосновых лесах Светлогорска и завершается прогулкой по Зеленоградску. Всё это делает экскурсию незабываемой и насыщенной впечатлениями

Описание экскурсии

Янтарный. Начнём экскурсию с производства солнечного камня. Вы узнаете, как добывают и обрабатывают янтарь, увидите, как из него создают украшения.

Светлогорск. Курорт, спрятанный среди сосен. Мы увидим символы города — водонапорную башню, здание старой грязелечебницы, кирху и старинные виллы. Спустимся на панорамном лифте с видом на Балтийское море. А по пути к Светлогорску остановимся в живописной Филинской бухте.

Зеленоградск. Финальный аккорд — прогулка по уютному городку. Пройдём по Курортному проспекту — улице с историческими виллами и духом старого Кранца. Выйдем на променад и по желанию поднимемся на колесо обозрения «Глаз Балтики», чтобы увидеть море, косу и весь город с высоты 50 метров.

Примерный тайминг экскурсии

Янтарный: посещение производства — 1 час

Дорога до Филинской бухты — 30 мин.

Филинская бухта — 20 мин.

Светлогорск: дорога + экскурсия — 1 час 20 мин.

Обед — 1 час

Зеленоградск: дорога + прогулка — 2 часа

Возвращение в Янтарный — 1 час

Организационные детали