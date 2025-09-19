Мои заказы

Жемчужины Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск

Откройте для себя уникальные уголки Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск ждут вас с их неповторимой атмосферой и историей
Только представьте себе: белоснежные пляжи Янтарного, величественные виллы Светлогорска и уютные улочки Зеленоградска.

За один день вы сможете увидеть все эти места, насладиться их уникальной атмосферой и узнать об истории Пруссии и Тевтонского ордена.

Путешествие начинается с производства янтаря, продолжается в сосновых лесах Светлогорска и завершается прогулкой по Зеленоградску. Всё это делает экскурсию незабываемой и насыщенной впечатлениями
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные природные и исторические достопримечательности
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 📚 Интересные факты о добыче янтаря и истории региона
  • 🏖️ Прекрасные виды на Балтийское море
  • 🎡 Возможность увидеть город с высоты колеса обозрения
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Янтарный
  • Светлогорск
  • Зеленоградск
  • Филинская бухта
  • Курортный проспект

Описание экскурсии

Янтарный. Начнём экскурсию с производства солнечного камня. Вы узнаете, как добывают и обрабатывают янтарь, увидите, как из него создают украшения.

Светлогорск. Курорт, спрятанный среди сосен. Мы увидим символы города — водонапорную башню, здание старой грязелечебницы, кирху и старинные виллы. Спустимся на панорамном лифте с видом на Балтийское море. А по пути к Светлогорску остановимся в живописной Филинской бухте.

Зеленоградск. Финальный аккорд — прогулка по уютному городку. Пройдём по Курортному проспекту — улице с историческими виллами и духом старого Кранца. Выйдем на променад и по желанию поднимемся на колесо обозрения «Глаз Балтики», чтобы увидеть море, косу и весь город с высоты 50 метров.

Примерный тайминг экскурсии

  • Янтарный: посещение производства — 1 час
  • Дорога до Филинской бухты — 30 мин.
  • Филинская бухта — 20 мин.
  • Светлогорск: дорога + экскурсия — 1 час 20 мин.
  • Обед — 1 час
  • Зеленоградск: дорога + прогулка — 2 часа
  • Возвращение в Янтарный — 1 час

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле OMODA C5 2024 г. в., есть бустер
  • Дополнительные расходы: билет на панорамный лифт — 120 ₽ за чел., колесо обозрения — 600 ₽ за чел., обед — по желанию
  • Возможен старт из Калининграда — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Янтарном
Провела экскурсии для 66 туристов
Меня зовут Юлия. Я организую декорированные атмосферные пикники на побережье Балтийского моря. Сделаю ваш отдых максимально комфортным, эстетичным и незабываемым!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Снежана
Снежана
19 сен 2025
Благодарим Юлию за прекрасную экскурсию, которая прошла в теплой обстановке. Чувствуется душевность и заинтересованность в своем деле. Очень приятно было провести этот замечательный день именно с этим гидом.

Входит в следующие категории Янтарного

