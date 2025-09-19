Только представьте себе: белоснежные пляжи Янтарного, величественные виллы Светлогорска и уютные улочки Зеленоградска.
За один день вы сможете увидеть все эти места, насладиться их уникальной атмосферой и узнать об истории Пруссии и Тевтонского ордена.
Путешествие начинается с производства янтаря, продолжается в сосновых лесах Светлогорска и завершается прогулкой по Зеленоградску. Всё это делает экскурсию незабываемой и насыщенной впечатлениями
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные природные и исторические достопримечательности
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 📚 Интересные факты о добыче янтаря и истории региона
- 🏖️ Прекрасные виды на Балтийское море
- 🎡 Возможность увидеть город с высоты колеса обозрения
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Янтарный
- Светлогорск
- Зеленоградск
- Филинская бухта
- Курортный проспект
Описание экскурсии
Янтарный. Начнём экскурсию с производства солнечного камня. Вы узнаете, как добывают и обрабатывают янтарь, увидите, как из него создают украшения.
Светлогорск. Курорт, спрятанный среди сосен. Мы увидим символы города — водонапорную башню, здание старой грязелечебницы, кирху и старинные виллы. Спустимся на панорамном лифте с видом на Балтийское море. А по пути к Светлогорску остановимся в живописной Филинской бухте.
Зеленоградск. Финальный аккорд — прогулка по уютному городку. Пройдём по Курортному проспекту — улице с историческими виллами и духом старого Кранца. Выйдем на променад и по желанию поднимемся на колесо обозрения «Глаз Балтики», чтобы увидеть море, косу и весь город с высоты 50 метров.
Примерный тайминг экскурсии
- Янтарный: посещение производства — 1 час
- Дорога до Филинской бухты — 30 мин.
- Филинская бухта — 20 мин.
- Светлогорск: дорога + экскурсия — 1 час 20 мин.
- Обед — 1 час
- Зеленоградск: дорога + прогулка — 2 часа
- Возвращение в Янтарный — 1 час
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле OMODA C5 2024 г. в., есть бустер
- Дополнительные расходы: билет на панорамный лифт — 120 ₽ за чел., колесо обозрения — 600 ₽ за чел., обед — по желанию
- Возможен старт из Калининграда — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Янтарном
Провела экскурсии для 66 туристов
Меня зовут Юлия. Я организую декорированные атмосферные пикники на побережье Балтийского моря. Сделаю ваш отдых максимально комфортным, эстетичным и незабываемым!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Снежана
19 сен 2025
Благодарим Юлию за прекрасную экскурсию, которая прошла в теплой обстановке. Чувствуется душевность и заинтересованность в своем деле. Очень приятно было провести этот замечательный день именно с этим гидом.
