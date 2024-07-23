8 часов
Групповая
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Начало: Ул. Черняховского 4Б, и еще 7 мест на выбор
Расписание: Ежедневно в 09:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 590₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Янтарному: Куршская коса и Зеленоградск
Погуляйте по Куршской косе, исследуйте Зеленоградск и замок Шаакен. Насладитесь природой и историей без спешки. Маршрут и время выезда по вашему желанию
Начало: Янтарный
Расписание: ежедневно
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
13 600₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса во всей красе: индивидуальная экскурсия
Насладитесь уникальной природой Куршской косы, посетите Королевский бор, музей русских суеверий и высоту Эфа. Погрузитесь в историю и природу за 7 часов
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 08:00 по предварительной договорённости
16 авг в 09:00
19 авг в 09:00
16 800₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Восточной Пруссии
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: с 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска и Янтарного
Погрузитесь в историю и красоту Балтийского побережья, посетив Светлогорск и Янтарный. Увидите уникальные музеи, форты и памятники архитектуры
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические замки и музеи Янтарного края
Погрузитесь в историю Тевтонского ордена, посетите старинные замки и музеи, примерьте рыцарские доспехи и насладитесь катанием на лошадях
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
17 990₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с утра
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
17 990₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Уникальная фото-прогулка по красивейшим уголкам Янтарного
Погрузитесь в атмосферу Янтарного, прогуливаясь по реликтовым лесам, живописным дюнам и историческим местам. Сделайте незабываемые фотографии на фоне природы
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Вся Куршская коса: большой маршрут на авто с фотосессией
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с творческим фотографом. Вас ждут живописные дюны, реликтовые леса и уникальные озера
Начало: Зеленоградск, Светлогорск, по договорённости
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
Путешествие по четырем курортным городам Балтийского моря. Увидите лучшие места, сделаете красивые фотографии и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Зеленоградск, Светлогорск, Калининград по договору
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пиллау, Балтийская коса: история морских флотов и дикая красивая природа
Начало: Калининград или в Светлогорске или Зеленоградске
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебное путешествие по Балтийскому побережью
Погрузитесь в уникальное путешествие по 10 лучшим пляжам Балтийского побережья. Откройте для себя тайны моря и наслаждайтесь природой в уединении
Начало: Светлогорск или Зеленоградск
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс фото-тур по лучшим местам Балтийского побережья
Путешествие по Янтарному и его окрестностям с профессиональным фотографом. Насладитесь морским воздухом, красивыми пейзажами и получите около 300 отличных фото
Начало: Светлогорск, Пионерск, Зелиноградск, Янтарный
Расписание: По договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия23 июля 2024Спасибо огромное! Интересная экскурсия, многое увидели! Но вот сегодня внесли предоплату за экскурсию в Кронштадт из Санкт-Петербурга, а нет ни ответа, ни подтверждения. Очень расстроены.
- ННаталья15 июня 2024Экскурсия в Янтарный и Светлогорск безумно понравилась, в Янтарном на фабрике пр обработке янтаря увидели сам процесс, музей-магазин так же
- ЛЛюдмила13 июня 2024Мы провели целый день с великолепным гидом. Море впечатлений, информации, отличного настроения. Мы рекомендуем гида Михаила с ним ваше путешествие
- ССергей28 августа 2023Экскурсия нам очень понравилась, гид очень интересно подает информацию. Экскурсия по Куршской косе оставила замечательные воспоминания.
- ЕЕкатерина12 августа 2023Замечательная экскурсия. Огромное спасибо Михаилу и Ирине за незабываемые впечатления и искреннюю любовь к родному краю
- ООльга19 июля 2023Поездка с Максимом оставила самые приятные впечатления!
- ННаталья7 июля 2023Алексей, спасибо большое за: - Профессиональный подход к своему делу. - Интересное повествование о месте, об исторических событиях. - Внимательное отношение и чёткую организацию поездки.
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «На весь день»
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