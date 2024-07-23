Экскурсии на 1 день в Янтарном

Найдено 14 экскурсий в категории «На весь день» в Янтарном, цены от 1 590 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Пешая
На автобусе
41 отзыв
8 часов
Групповая
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Начало: Ул. Черняховского 4Б, и еще 7 мест на выбор
Расписание: Ежедневно в 09:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 590 за человека
Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
Пешая
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Янтарному: Куршская коса и Зеленоградск
Погуляйте по Куршской косе, исследуйте Зеленоградск и замок Шаакен. Насладитесь природой и историей без спешки. Маршрут и время выезда по вашему желанию
Начало: Янтарный
Расписание: ежедневно
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
13 600 за всё до 5 чел.
Куршская коса во всей красе
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса во всей красе: индивидуальная экскурсия
Насладитесь уникальной природой Куршской косы, посетите Королевский бор, музей русских суеверий и высоту Эфа. Погрузитесь в историю и природу за 7 часов
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 999 за всё до 4 чел.
Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
Пешая
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: В любой день недели с 08:00 по предварительной договорённости
16 авг в 09:00
19 авг в 09:00
16 800 за всё до 4 чел.
Замки Восточной Пруссии
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Восточной Пруссии
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: с 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 999 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска и Янтарного
Погрузитесь в историю и красоту Балтийского побережья, посетив Светлогорск и Янтарный. Увидите уникальные музеи, форты и памятники архитектуры
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 999 за всё до 4 чел.
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические замки и музеи Янтарного края
Погрузитесь в историю Тевтонского ордена, посетите старинные замки и музеи, примерьте рыцарские доспехи и насладитесь катанием на лошадях
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
17 990 за всё до 5 чел.
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с утра
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
17 990 за всё до 5 чел.
Творческий эко маршрут по Куршской косе + 300 авторских фотографий
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Уникальная фото-прогулка по красивейшим уголкам Янтарного
Погрузитесь в атмосферу Янтарного, прогуливаясь по реликтовым лесам, живописным дюнам и историческим местам. Сделайте незабываемые фотографии на фоне природы
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Вся Куршская коса: большой маршрут на авто с фотосессией
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Вся Куршская коса: большой маршрут на авто с фотосессией
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с творческим фотографом. Вас ждут живописные дюны, реликтовые леса и уникальные озера
Начало: Зеленоградск, Светлогорск, по договорённости
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Балтийского моря за 1 день: Зеленоградск - Светлогорск - Янтарное
Путешествие по четырем курортным городам Балтийского моря. Увидите лучшие места, сделаете красивые фотографии и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Зеленоградск, Светлогорск, Калининград по договору
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Пиллау, Балтийская коса: история морских флотов и дикая красивая природа
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пиллау, Балтийская коса: история морских флотов и дикая красивая природа
Начало: Калининград или в Светлогорске или Зеленоградске
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Коллекция Балтийских пляжей за один день
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Волшебное путешествие по Балтийскому побережью
Погрузитесь в уникальное путешествие по 10 лучшим пляжам Балтийского побережья. Откройте для себя тайны моря и наслаждайтесь природой в уединении
Начало: Светлогорск или Зеленоградск
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Экспресс фото-тур по лучшим местам Балтийского побережья
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс фото-тур по лучшим местам Балтийского побережья
Путешествие по Янтарному и его окрестностям с профессиональным фотографом. Насладитесь морским воздухом, красивыми пейзажами и получите около 300 отличных фото
Начало: Светлогорск, Пионерск, Зелиноградск, Янтарный
Расписание: По договоренности
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    23 июля 2024
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
    Спасибо огромное! Интересная экскурсия, многое увидели! Но вот сегодня внесли предоплату за экскурсию в Кронштадт из Санкт-Петербурга, а нет ни ответа, ни подтверждения. Очень расстроены.
  • Н
    Наталья
    15 июня 2024
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
    Экскурсия в Янтарный и Светлогорск безумно понравилась, в Янтарном на фабрике пр обработке янтаря увидели сам процесс, музей-магазин так же
    читать дальше

    отличный, очень красивые вещи, созданне настоящими профессионалами и мастерами своего дела. Побережье в Янтарном оставило просто неизгладимое впечатление… Такого пляжа чистого, с белым песком давно не встречала… Все обустроено. Море конечно же очень прохладное, мы не купались. Светлогорск так же красивый городок. Экскурсия не была бы такой увлекательной без нашего гида Александры. У нее очень приятный, спокойный мягкий голос. Все было понятно. Рассказала нам очень много, и про историю городов, и про современную жизнь, подключала легенды. Было очень приятно в ее сопровождении, считаю нам повезло.

  • Л
    Людмила
    13 июня 2024
    Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
    Мы провели целый день с великолепным гидом. Море впечатлений, информации, отличного настроения. Мы рекомендуем гида Михаила с ним ваше путешествие
    читать дальше

    станет не забываемым, так как он покажет вам всё и даже более того. Человек отдается на все 100% делу которым он занимается.

  • С
    Сергей
    28 августа 2023
    Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
    Экскурсия нам очень понравилась, гид очень интересно подает информацию. Экскурсия по Куршской косе оставила замечательные воспоминания.
  • Е
    Екатерина
    12 августа 2023
    Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
    Замечательная экскурсия. Огромное спасибо Михаилу и Ирине за незабываемые впечатления и искреннюю любовь к родному краю
  • О
    Ольга
    19 июля 2023
    Куршская коса во всей красе
    Поездка с Максимом оставила самые приятные впечатления!
  • Н
    Наталья
    7 июля 2023
    Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
    Алексей, спасибо большое за: - Профессиональный подход к своему делу. - Интересное повествование о месте, об исторических событиях. - Внимательное отношение и чёткую организацию поездки.

Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Янтарном
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
  2. Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен
  3. Куршская коса во всей красе
  4. Куршская коса чарующая на машине из Янтарного
  5. Замки Восточной Пруссии
Сколько стоит экскурсия по Янтарному в августе 2024
Сейчас в Янтарном в категории "На весь день" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 590 до 17 990. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Янтарный на 1 день, гиды Янтарного подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Янтарный так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
ХорошоТам