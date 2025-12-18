Описание экскурсииОкунемся в историю одной из станинных площадей Ярославского посада. Услышите потрясающие сведения о наших выдающихся земляках, об их достижениях и уроках, которые преподнесла судьба за излишнее тщеславие. Узнаем секреты, которые удалось раскрыть тут за последнее столетие. Эта экскурсия откроет вам слои истории, скрытые в одном из старинных уголков Ярославля. Вы узнаете: Почему древняя слобода называлась «Киселюха» и как жили ее обитатели-рыболовы. Услышите историю почитания святого Дмитрия Солунского и увидите храм XVII века с росписями лучших ярославских мастеров. Откроете страницы ярославского быта: от первой почтовой конторы Петра Великого до изящных особняков екатерининской эпохи.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Дмитрия Солунского
- Особняк Сорокина и других знатных людей того времени
- Мельница Крохоняткиных
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Радиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль
Завершение: По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
