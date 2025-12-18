Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Алексей Ваш гид в Ярославле Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком 15% Скидка на заказ 4000 выгода 600 ₽ 3400 ₽ за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Окунемся в историю одной из станинных площадей Ярославского посада. Услышите потрясающие сведения о наших выдающихся земляках, об их достижениях и уроках, которые преподнесла судьба за излишнее тщеславие. Узнаем секреты, которые удалось раскрыть тут за последнее столетие. Эта экскурсия откроет вам слои истории, скрытые в одном из старинных уголков Ярославля. Вы узнаете: Почему древняя слобода называлась «Киселюха» и как жили ее обитатели-рыболовы. Услышите историю почитания святого Дмитрия Солунского и увидите храм XVII века с росписями лучших ярославских мастеров. Откроете страницы ярославского быта: от первой почтовой конторы Петра Великого до изящных особняков екатерининской эпохи.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату