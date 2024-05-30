1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская прогулка по Ярославлю
Следовать за нескучной историей, открывать тайны и легенды, влюбляться в древний город
Начало: На площади Богоявления
«У Успенского собора вы услышите истории о визитах царственных особ в Ярославль и легенду о том, как храм повис в воздухе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
Начало: Ярославль, Углическая башня Богоявленская пл., 25
«Здесь вы услышите легенду как собор завис в воздухе»
Расписание: ПН - ВС
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина30 мая 2024Юлия знает очень много легенд города, пеший маршрут составлен очень грамотно, интерес сохраняется на всю экскурсию. Уникальные места города, закрытые
- ААнтон16 апреля 2024Юля - очень внимательный гид: у одного человека из группы был ДР, Юля на встречу принесла букет цветов. Спасибо огромное за интересную, очень ненапряжную экскурсию. Уже бывали в Ярославле, но узнали много нового.
- ЛЛика16 марта 2024Очень понравилась экскурсия, много нового, интересного и удивительного открыла для себя. Юлия отличный гид, с хорошим багажом знаний! Рекомендую всем посетить легенды Ярославля.
- ЕЕвгения3 февраля 2024Спасибо Дмитрию за интересную и увлекательную экскурсию. Было непринужденно и познавательно, нам очень понравился Ярославль!
- ГГалина27 ноября 2023Замечательный гид Дмитрий, все интересно и подробно рассказал, показал интересные места, познакомил с историей Ярославля. Спасибо.
- ИИрина7 января 2023Экскурсия интересная, время пролетело незаметно. Были на своем автомобиле и по обоюдному согласию экскурсию сделали пешеходно-автомобильной, благодаря чему удалось посетить
- ММария6 ноября 2022Спасибо за интересную экскурсию и рекомендации по городу!
- ЛЛюбовь18 сентября 2021Ярославль - древний город символов и легендВеликолепная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Ярославле в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 4 200. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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