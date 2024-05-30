В Валентина Ярославль: городские легенды читать дальше для туристов, были очень интересны, особенно с порцией историй. Рекомендации по досугу, приглашение на разнообразные программы, готовность отвечать на все вопросы оставили самое приятное впечатление от Ярославля и Юлии. Спасибо! Рекомендуем! Юлия знает очень много легенд города, пеший маршрут составлен очень грамотно, интерес сохраняется на всю экскурсию. Уникальные места города, закрытые

А Антон Ярославль: городские легенды Юля - очень внимательный гид: у одного человека из группы был ДР, Юля на встречу принесла букет цветов. Спасибо огромное за интересную, очень ненапряжную экскурсию. Уже бывали в Ярославле, но узнали много нового.

Л Лика Ярославль: городские легенды Очень понравилась экскурсия, много нового, интересного и удивительного открыла для себя. Юлия отличный гид, с хорошим багажом знаний! Рекомендую всем посетить легенды Ярославля.

Е Евгения Путешествие в историю: легенды старого Ярославля Спасибо Дмитрию за интересную и увлекательную экскурсию. Было непринужденно и познавательно, нам очень понравился Ярославль!

Г Галина Путешествие в историю: легенды старого Ярославля Замечательный гид Дмитрий, все интересно и подробно рассказал, показал интересные места, познакомил с историей Ярославля. Спасибо.

И Ирина Авторская прогулка по Ярославлю читать дальше побольше интересных мест. Единственная досада - вечернее время и темновато, не особо всё разглядишь. Город красивый, с богатой историей, в 2-часовой рассказ все уместить невозможно, экскурсовод хоть и перескакивал порой с темы на тему, в целом все понравилось. Отдельное спасибо Дмитрию, что заранее сориентировал и подсказал оптимальные точки питания, места парковки. Экскурсия интересная, время пролетело незаметно. Были на своем автомобиле и по обоюдному согласию экскурсию сделали пешеходно-автомобильной, благодаря чему удалось посетить

М Мария Авторская прогулка по Ярославлю Спасибо за интересную экскурсию и рекомендации по городу!