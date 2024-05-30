Откройте для себя мифы и легенды Ярославля с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Ярославле, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ярославль: городские легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
3 200 за всё до 5 чел.
Авторская прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Авторская прогулка по Ярославлю
Следовать за нескучной историей, открывать тайны и легенды, влюбляться в древний город
Начало: На площади Богоявления
«У Успенского собора вы услышите истории о визитах царственных особ в Ярославль и легенду о том, как храм повис в воздухе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 3 чел.
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
Начало: Ярославль, Углическая башня Богоявленская пл., 25
«Здесь вы услышите легенду как собор завис в воздухе»
Расписание: ПН - ВС
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    30 мая 2024
    Ярославль: городские легенды
    Юлия знает очень много легенд города, пеший маршрут составлен очень грамотно, интерес сохраняется на всю экскурсию. Уникальные места города, закрытые
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    для туристов, были очень интересны, особенно с порцией историй. Рекомендации по досугу, приглашение на разнообразные программы, готовность отвечать на все вопросы оставили самое приятное впечатление от Ярославля и Юлии. Спасибо! Рекомендуем!

  • А
    Антон
    16 апреля 2024
    Ярославль: городские легенды
    Юля - очень внимательный гид: у одного человека из группы был ДР, Юля на встречу принесла букет цветов. Спасибо огромное за интересную, очень ненапряжную экскурсию. Уже бывали в Ярославле, но узнали много нового.
    Юля - очень внимательный гид: у одного человека из группы был ДР, Юля на встречу принесла
  • Л
    Лика
    16 марта 2024
    Ярославль: городские легенды
    Очень понравилась экскурсия, много нового, интересного и удивительного открыла для себя. Юлия отличный гид, с хорошим багажом знаний! Рекомендую всем посетить легенды Ярославля.
  • Е
    Евгения
    3 февраля 2024
    Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
    Спасибо Дмитрию за интересную и увлекательную экскурсию. Было непринужденно и познавательно, нам очень понравился Ярославль!
  • Г
    Галина
    27 ноября 2023
    Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
    Замечательный гид Дмитрий, все интересно и подробно рассказал, показал интересные места, познакомил с историей Ярославля. Спасибо.
  • И
    Ирина
    7 января 2023
    Авторская прогулка по Ярославлю
    Экскурсия интересная, время пролетело незаметно. Были на своем автомобиле и по обоюдному согласию экскурсию сделали пешеходно-автомобильной, благодаря чему удалось посетить
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    побольше интересных мест. Единственная досада - вечернее время и темновато, не особо всё разглядишь. Город красивый, с богатой историей, в 2-часовой рассказ все уместить невозможно, экскурсовод хоть и перескакивал порой с темы на тему, в целом все понравилось. Отдельное спасибо Дмитрию, что заранее сориентировал и подсказал оптимальные точки питания, места парковки.

  • М
    Мария
    6 ноября 2022
    Авторская прогулка по Ярославлю
    Спасибо за интересную экскурсию и рекомендации по городу!
  • Л
    Любовь
    18 сентября 2021
    Ярославль - древний город символов и легенд
    Великолепная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Мифы и легенды»

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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 4 200. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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