Приглашаю ребят и их родителей в весёлое приключение вместе с озорными мишками! Шаг за шагом вы будете раскрывать тайны древнего Ярославля. Через игры, легенды и встречи с героями прошлого раскроете, как жил город на протяжении веков. Станете участниками увлекательной истории, а в финале соберёте заветный ключ.
Описание квеста
- Богоявленская площадь — ребята познакомятся с князем и получат от него письмо
- Памятник мишке — услышат легенду об основании города Ярославля
- Михайлово поле и часовня Казанской Богоматери — разберутся в ратной истории и выяснят, кто стоял на этом поле в 17 веке
- Которосльная набережная — отыщут границы города, раскроют, где был торг и что там продавали
- Ярославский кремль — найдут и исследуют его территорию
- Успенский собор и звонница — мы поговорим о колоколах
- Стрелка — место слияния Волги и Которосли — мы вместе соберём ключ и вернём его Ярославу Мудрому
Во время квеста дети узнают:
- что за человек был князь Ярослав
- почему он выбрал это место для города
- почему мишка — символ Ярославля
- что изображено на гербе города и почему
- а ещё — о колоколах, речном судоходстве и многом другом
Организационные детали
Материал квеста рассчитан на детей младшего школьного возраста и их родителей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 53 туристов
Я родилась и выросла в Ярославле и уже много лет изучаю его историю, которой с удовольствием поделюсь с вами. Особое внимание я уделяю нетуристическим районам и советской архитектуре. Окончила школу гидов «Москва глазами инженера».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Спасибо большое Алене за проведенный квест-экскурсию. Подача материала была простой и понятной, дочке 7 лет все понравилось и она была увлечена историей города, поиском мишек и прогулкой. Я не думала,
С
Светлана
3 ноя 2025
Спасибо за отличную экскурсия! Сначала думала, что будет интересно только детям, но на самом деле понравилось и взрослым! Все были вовлечены в квест! Рекомендую на все 100%!
Л
Леонид
13 окт 2025
Выбрали эту экскурсию чтобы было интересно дочке 9 лет и не пожалели. Взрослых тоже сильно увлекло.
Материал преподносится интересно и понятно. В процессе экскурсии узнаешь много нового. И это не просто квест, а есть еще другие активности, но чтобы понять какие, рекомендую посетить.
Нам очень понравилось.
Материал преподносится интересно и понятно. В процессе экскурсии узнаешь много нового. И это не просто квест, а есть еще другие активности, но чтобы понять какие, рекомендую посетить.
Нам очень понравилось.
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Квест
до 4 чел.
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Вас ждёт увлекательное путешествие по секретным улочкам Ярославля, где старинные предсказания помогут найти зашифрованные артефакты
Начало: На Революционном проезде
2 дек в 10:30
3 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 7 чел.
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Приглашаются дети и родители на увлекательный квест по Ярославлю. Решайте ребусы, изучайте историю и получайте сладкие призы! 🎈
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 12:00
29 ноя в 10:30
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 7 чел.
От легенды к истории: квест в Ярославле
Погрузитесь в историю Ярославля без учебников! Квест-экскурсия для детей и взрослых: легенды, загадки и сладкие призы ждут вас
Начало: У часовни Казанской иконы Божией Матери
Завтра в 16:30
29 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.