Также вас ждут: экскурсия по тысячелетнему городу Ярославлю
Программа тура по дням
Экскурсия по Ярославлю с посещением пивзавода, территории Спасо-Преображенского монастыря, а также знакомство с местными гастрономическими особенностями
07:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление в г. Ярославль.
Обед в кафе города.
Экскурсия на действующий ярославский «Пивзавод «Ярпиво» с дегустацией.
Ярославский пивобезалкогольный завод был основан в 1974 году. Экскурсия – уникальная возможность увидеть изнутри пивоварню 21 века. Участников ждут:
- знакомство с территорией завода;
- посещение основных производственных цехов;
- изучение современных технологий производства пива.
Приятным завершением экскурса в историю пивоварения станет дегустация 5-6 сортов пива собственного производства!
Обращаем внимание: Всем участникам тура на момент начала экскурсии должно быть 18 лет. При себе обязательно иметь оригинал паспорта, на заводе действует пропускной режим!
Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом:
- увидите стрелку рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль;
- пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
- восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых – Церковь Ильи Пророка);
- послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.
Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) – городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем». Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Интерактивная программа «Трапеза по-ярославски» – уникальная возможность познакомиться с жизнью и бытом расторопных и предприимчивых ярославцев прошлого столетия, узнать об истории и культуре питания, гастрономических особенностях Ярославской земли.
Размещение в гостинице «Ярославское подворье» 3* в Ярославле.
Ужин в ресторане отеля.
Посещение Ростовского кремля, экскурсия по Музею-усадьбе Дворян Леонтьевых «Воронино» и масленичные забавы
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Ростов Великий.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом. Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к истории становления Руси и православия.
Посещение Ростовского кремля (архитектура).
Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов. Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам:
- свободное время;
- театрализованная программа «Как на масленой неделе…», прием с балом у купцов Смысловых в «Пряничном заведении купцов Смысловых» (по желанию за доплату при покупке тура).
Встреча гостей на масленой неделе в традициях русского купечества начала ХХ века. Герои программы познакомят почтенную публику с историей самого крупного в городе Пряничного заведения купцов Смысловых. Расскажут о традициях празднования масленицы, о роли пряников в семейных традициях. Приказчик Кузьма Дормидонтович подскажет, по какому случаю какой пряник дарить полагается. Сваха Аполлинария Тимофеевна поведает последние городские новости.
Купеческая чета Смысловых поднимет с гостями бокал шампанского или морса и пригласит на домашний купеческий бал по случаю широкой масленицы: старинные танцы под живой аккомпанемент, развлечения и затеи. Гостей ждет чаепитие с пряниками по старинным рецептам.
Обед в кафе города.
Посещение Музея-усадьбы Дворян Леонтьевых «Воронино» с масленичными забавами.
Воронино – одна из немногих относительно сохранившихся в ростовском крае усадеб. Она расположена примерно в 20 километрах к юго-западу от Ростова на холмистой равнине, в окружении леса. С середины XVII и до начала ХХ века эти земли находились в вотчинном и поместном владении дворян Леонтьевых.
Восстановил усадьбу прямой потомок дворян Леонтьевых – Сергей Александрович Леонтьев, за несколько лет превратив ее в настоящий «оазис» живой истории: господский дом, старинный родовой склеп с захоронениями XVI века, каскадные пруды, колокольня и постоялый двор.
Экскурсия по территории усадьбы, по старинным аллеям французского партерного и английского парков.
Вы познакомитесь с замечательным памятником садово-паркового искусства, удивительной природой и ансамблями Усадьбы. Каждый уголок ее связан с преданиями и романтическими историями про семейную жизнь дворян Леонтьевых, овеян древними мифами и легендами.
Масленичные забавы. Масленицу смело называют «самым русским» праздником, посвященным прощанию с зимой. Его надо проводить весело и задорно, с песнями, плясками, шутками и прибаутками.
Вас ждет веселая игровая программа в исконно русских традициях:
- старинные русские забавы;
- конкурсы;
- танцы;
- хоровод вокруг костра;
- сжигание чучела.
Отъезд в г. Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в г. Ярославле.
Стоимость тура на 1 человека в руб:
|Размещение
|Завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|Ярославское подворье 3*
|14 290
|15 490
|16 390
Доплата за одноместное размещение – 3 000 руб. (1 человек в номере).
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Ярославское подворье
Гостиница «Ярославское подворье» находится в городе Ярославль.
Просторные и уютные номера оснащены комфортабельной кроватью, телевизором, кондиционером, а также собственным санузлом.
До аэропорта Туношна - 20 км, до исторического центра - 7,5 км, до железнодорожного вокзала - 11 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Размещение в гостинице (1 ночь)
- Питание: завтрак во второй день2 обеда (если выбран тариф с обедами) ужин в первый день (если выбран с ужинами)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб
- Театрализованная программа в «Пряничном заведении купцов Смысловых» - 2 000 руб. (на человека)
- Питание: обеды (если выбран тариф без обедов) ужины (если выбран тариф без ужинов)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
В туре есть скидка на дополнительное место в гостиничном номере – 200 руб. (3 человека в номере).
Какую важную информацию нужно знать о туре?
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа имеет возрастные ограничения 18+.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга «Выбор места», менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2–3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.