2 день

Посещение Ростовского кремля, экскурсия по Музею-усадьбе Дворян Леонтьевых «Воронино» и масленичные забавы

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Ростов Великий.

Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом. Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к истории становления Руси и православия.

Посещение Ростовского кремля (архитектура).

Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов. Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.

Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам:

свободное время;

театрализованная программа «Как на масленой неделе…», прием с балом у купцов Смысловых в «Пряничном заведении купцов Смысловых» (по желанию за доплату при покупке тура).

Встреча гостей на масленой неделе в традициях русского купечества начала ХХ века. Герои программы познакомят почтенную публику с историей самого крупного в городе Пряничного заведения купцов Смысловых. Расскажут о традициях празднования масленицы, о роли пряников в семейных традициях. Приказчик Кузьма Дормидонтович подскажет, по какому случаю какой пряник дарить полагается. Сваха Аполлинария Тимофеевна поведает последние городские новости.

Купеческая чета Смысловых поднимет с гостями бокал шампанского или морса и пригласит на домашний купеческий бал по случаю широкой масленицы: старинные танцы под живой аккомпанемент, развлечения и затеи. Гостей ждет чаепитие с пряниками по старинным рецептам.

Обед в кафе города.

Посещение Музея-усадьбы Дворян Леонтьевых «Воронино» с масленичными забавами.

Воронино – одна из немногих относительно сохранившихся в ростовском крае усадеб. Она расположена примерно в 20 километрах к юго-западу от Ростова на холмистой равнине, в окружении леса. С середины XVII и до начала ХХ века эти земли находились в вотчинном и поместном владении дворян Леонтьевых.

Восстановил усадьбу прямой потомок дворян Леонтьевых – Сергей Александрович Леонтьев, за несколько лет превратив ее в настоящий «оазис» живой истории: господский дом, старинный родовой склеп с захоронениями XVI века, каскадные пруды, колокольня и постоялый двор.

Экскурсия по территории усадьбы, по старинным аллеям французского партерного и английского парков.

Вы познакомитесь с замечательным памятником садово-паркового искусства, удивительной природой и ансамблями Усадьбы. Каждый уголок ее связан с преданиями и романтическими историями про семейную жизнь дворян Леонтьевых, овеян древними мифами и легендами.

Масленичные забавы. Масленицу смело называют «самым русским» праздником, посвященным прощанию с зимой. Его надо проводить весело и задорно, с песнями, плясками, шутками и прибаутками.

Вас ждет веселая игровая программа в исконно русских традициях:

старинные русские забавы;

конкурсы;

танцы;

хоровод вокруг костра;

сжигание чучела.

Отъезд в г. Москву.

22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160