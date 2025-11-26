Описание экскурсии
Организационные детали
Возьмите с собой паспорт для заселения в отель, купальные костюмы (без полотенца) и зонт.
Программа тура по дням
Свято-Введенский Толгский монастырь, музейный комплекс «Вятское», спа и отдых в отеле
Встречаемся и выезжаем из Ярославля. Мы пересечём Волгу, увидев её мосты, и проедем по одному из самых экологически чистых районов центральной части России. Затем посетим Свято-Введенский Толгский женский монастырь — действующую обитель, которая напоминает настоящий земной оазис. Здесь живут белки и павлины, есть пруды, кедровая роща, монастырская трапезная и здесь же хранится чудотворная древняя икона, к которой прикладывались первые лица государства. Экскурсию для нас проведёт одна из сестёр обители.
Пообедав в трапезной, отправимся в «Вятское», музейный комплекс под открытым небом. Это место полюбили представители русской интеллигенции и звёзды культуры: Любовь Казарновская, Татьяна Устинова, Александр Олешко и многие другие. Здесь мы увидим старинный банк, аптеку, почту и ретрокафе, древние храмы, а также необычные памятники — «Памятник человеческой жадности» и монумент Александру Освободителю. Попробуем знаменитый вятский солёный огурчик и заглянем в традиционную баню «по-чёрному». По желанию можно посетить любой из 12 музеев.
Во второй половине дня заселимся в отель, устроим 2-часовое расслабление в спа-комплексе (соляная пещера, сауна, открытый подогреваемый бассейн с минеральной водой), прогуляемся по «райскому саду» и банной деревушке. После гриль-ужина зоне отдыха — свободное время.
Свободное утро, крахмало-паточный завод, замок Никиты Понизовкина, село Грешнево
Утром освежимся, умывшись водой из Ерехтанского источника, по составу близкого к минеральным водам знаменитого немецкого курорта Баден-Баден. После завтрака с 8:30 до 10:00 у вас будет возможность ещё раз посетить спа, музей или поучаствовать в мастер-классе. Затем выселимся из отеля и отправимся гулять по территории бывшего крахмало-паточного завода, который когда-то был известен по всей Европе.
Далее вас ждёт экскурсия по замку Никиты Понизовкина, построенному во французском стиле в 1912 году. Величественные интерьеры и следы былой роскоши производят сильное впечатление.
Пообедав, поедем в село Грешнево, где находится бывшая усадьба великого поэта Н. А. Некрасова. Посетим Аббакумцево — школу, основанную Некрасовым-меценатом, семейную усыпальницу и храм. Пройдём по местам, связанным с известным скульптором А. М. Опекушиным: увидим музей лепнины и родовую могилу. Пересечём знаменитый 40-й градусный меридиан. К 17:00 вернёмся в Ярославль.
По вашему желанию мы можем добавить к программе тура ещё день в Ярославле. Вы узнаете о театральных традициях города, его знаменитых уроженцах и о фильмах, которые здесь снимали. Мы увидим редкие храмы, памятники историческим личностям, скульптуры, современные постройки, а также побываем на смотровых площадках и в лучших фотозонах. Поднимемся на звонницу (или колокольню), откуда с высоты 32 метров открывается панорама города (в сезон). Пройдёмся по атмосферным улочкам с «секретом».
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы
- Посещение спа
- Экскурсионное обслуживание
- Билеты в музеи (частично)
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Ярославля и обратно
- Обеды
- Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽ с человека
- Внимание: стоимость тура указана за при группе из 2-3 человек. Если вас 4 и более, стоимость тура с человека составит 23 120 ₽
- Возможно увеличение тура до 3 дней с включением Ярославля. В этом случае доплата составит 9000 ₽ с человека