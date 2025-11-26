Встречаемся и выезжаем из Ярославля. Мы пересечём Волгу, увидев её мосты, и проедем по одному из самых экологически чистых районов центральной части России. Затем посетим Свято-Введенский Толгский женский монастырь — действующую обитель, которая напоминает настоящий земной оазис. Здесь живут белки и павлины, есть пруды, кедровая роща, монастырская трапезная и здесь же хранится чудотворная древняя икона, к которой прикладывались первые лица государства. Экскурсию для нас проведёт одна из сестёр обители.

Пообедав в трапезной, отправимся в «Вятское», музейный комплекс под открытым небом. Это место полюбили представители русской интеллигенции и звёзды культуры: Любовь Казарновская, Татьяна Устинова, Александр Олешко и многие другие. Здесь мы увидим старинный банк, аптеку, почту и ретрокафе, древние храмы, а также необычные памятники — «Памятник человеческой жадности» и монумент Александру Освободителю. Попробуем знаменитый вятский солёный огурчик и заглянем в традиционную баню «по-чёрному». По желанию можно посетить любой из 12 музеев.

Во второй половине дня заселимся в отель, устроим 2-часовое расслабление в спа-комплексе (соляная пещера, сауна, открытый подогреваемый бассейн с минеральной водой), прогуляемся по «райскому саду» и банной деревушке. После гриль-ужина зоне отдыха — свободное время.