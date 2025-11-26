Мои заказы

Индивидуально по Ярославскому краю: жемчужная обитель, замок, музей под небом и отдых в спа-отеле 5

Посетить Толгский монастырь, «Вятское», усадьбу Некрасова и поплавать в бассейне с минеральной водой
Отправьтесь в небольшое, но насыщенное путешествие по Ярославскому краю с погружением в историю и атмосферу древней земли! Вы увидите жемчужину Волги — Толгский монастырь с чудотворной иконой, побываете в деревне-музее
«Вятское» с купеческими домами, попробуете легендарный вятский огурчик и заглянете в баньку по-чёрному.

Вас ждёт экскурсия по роскошному замку в стиле французских шато, прогулка по бывшей усадьбе Некрасова, вкусный гриль-ужин и отдых в отеле 5* со спа, где к вашим услугам соляная пещера, бассейн с минеральной водой и «райские сады». Всё это — в комфортном ритме и с заботой о деталях. Здесь легко забыть о суете и почувствовать настоящий дух русской глубинки.

Описание экскурсии

Организационные детали

Возьмите с собой паспорт для заселения в отель, купальные костюмы (без полотенца) и зонт.

Программа тура по дням

1 день

Свято-Введенский Толгский монастырь, музейный комплекс «Вятское», спа и отдых в отеле

Встречаемся и выезжаем из Ярославля. Мы пересечём Волгу, увидев её мосты, и проедем по одному из самых экологически чистых районов центральной части России. Затем посетим Свято-Введенский Толгский женский монастырь — действующую обитель, которая напоминает настоящий земной оазис. Здесь живут белки и павлины, есть пруды, кедровая роща, монастырская трапезная и здесь же хранится чудотворная древняя икона, к которой прикладывались первые лица государства. Экскурсию для нас проведёт одна из сестёр обители.

Пообедав в трапезной, отправимся в «Вятское», музейный комплекс под открытым небом. Это место полюбили представители русской интеллигенции и звёзды культуры: Любовь Казарновская, Татьяна Устинова, Александр Олешко и многие другие. Здесь мы увидим старинный банк, аптеку, почту и ретрокафе, древние храмы, а также необычные памятники — «Памятник человеческой жадности» и монумент Александру Освободителю. Попробуем знаменитый вятский солёный огурчик и заглянем в традиционную баню «по-чёрному». По желанию можно посетить любой из 12 музеев.

Во второй половине дня заселимся в отель, устроим 2-часовое расслабление в спа-комплексе (соляная пещера, сауна, открытый подогреваемый бассейн с минеральной водой), прогуляемся по «райскому саду» и банной деревушке. После гриль-ужина зоне отдыха — свободное время.

2 день

Свободное утро, крахмало-паточный завод, замок Никиты Понизовкина, село Грешнево

Утром освежимся, умывшись водой из Ерехтанского источника, по составу близкого к минеральным водам знаменитого немецкого курорта Баден-Баден. После завтрака с 8:30 до 10:00 у вас будет возможность ещё раз посетить спа, музей или поучаствовать в мастер-классе. Затем выселимся из отеля и отправимся гулять по территории бывшего крахмало-паточного завода, который когда-то был известен по всей Европе.

Далее вас ждёт экскурсия по замку Никиты Понизовкина, построенному во французском стиле в 1912 году. Величественные интерьеры и следы былой роскоши производят сильное впечатление.

Пообедав, поедем в село Грешнево, где находится бывшая усадьба великого поэта Н. А. Некрасова. Посетим Аббакумцево — школу, основанную Некрасовым-меценатом, семейную усыпальницу и храм. Пройдём по местам, связанным с известным скульптором А. М. Опекушиным: увидим музей лепнины и родовую могилу. Пересечём знаменитый 40-й градусный меридиан. К 17:00 вернёмся в Ярославль.

По вашему желанию мы можем добавить к программе тура ещё день в Ярославле. Вы узнаете о театральных традициях города, его знаменитых уроженцах и о фильмах, которые здесь снимали. Мы увидим редкие храмы, памятники историческим личностям, скульптуры, современные постройки, а также побываем на смотровых площадках и в лучших фотозонах. Поднимемся на звонницу (или колокольню), откуда с высоты 32 метров открывается панорама города (в сезон). Пройдёмся по атмосферным улочкам с «секретом».

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы
  • Посещение спа
  • Экскурсионное обслуживание
  • Билеты в музеи (частично)
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Ярославля и обратно
  • Обеды
  • Доплата за 1-местное размещение - 5000 ₽ с человека
  • Внимание: стоимость тура указана за при группе из 2-3 человек. Если вас 4 и более, стоимость тура с человека составит 23 120 ₽
  • Возможно увеличение тура до 3 дней с включением Ярославля. В этом случае доплата составит 9000 ₽ с человека
Ирина
Ирина — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 78 туристов
Ярославна в четвёртом поколении, историк по образованию, предприниматель, инвестор, путешественник. Глубоко изучала историю родного края. При проведении экскурсий подстраиваюсь под предпочтения. Дам лайфхаки: что ещё посетить, где вкусно-недорого поесть, где выгулять детей.

