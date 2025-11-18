К истокам земли русской: тур по главным местам Ярославля, Костромы и Ростова Великого
Посетить Ипатьевский монастырь, побывать в Коровницкой слободе и познакомиться с ростовской финифтью
Начало: Ж/д вокзал Ярославля, 8:30
8 янв в 08:30
21 фев в 08:30
23 200 ₽ за человека
Индивидуально по Ярославскому краю: жемчужная обитель, замок, музей под небом и отдых в спа-отеле 5
Посетить Толгский монастырь, «Вятское», усадьбу Некрасова и поплавать в бассейне с минеральной водой
Начало: Ярославль, заберём от гостиницы, с вокзала, со сто...
25 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
28 900 ₽ за человека
Жемчужины Поволжья: индивидуальные выходные в Ярославле и Вятском
Полюбоваться узорочьем, поговорить о купцах и огурцах, посетить места Некрасова и Толгский монастырь
Начало: Ж/д вокзал Ярославля, 11:00. Возможно любое другое...
Завтра в 11:00
20 ноя в 11:00
30 000 ₽ за всё до 2 чел.
