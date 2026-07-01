Пейзажи, история и культурное наследие побережья Волги: Плёс, Кострома и Ярославль
Посетить значимые места, «русскую Швейцарию», узнать о промыслах и рассмотреть дома с воды
Начало: Ярославль, ж/д вокзал, 11:15
18 июл в 11:00
25 июл в 11:00
17 000 ₽ за человека
По древним городам Руси: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль
Окунуться в уют купеческой старины, расписать игрушку, заглянуть в музеи и увидеть всё главное
Начало: Ярославль, ж/д вокзал Ярославль-Главный, 11:15
17 июл в 11:15
24 июл в 11:15
27 500 ₽ за человека
Индивидуально по Ярославскому краю: жемчужная обитель, замок и музей под небом
Посетить Толгский монастырь, «Вятское», усадьбу Некрасова и попробовать легендарный вятский огурчик
Начало: Ярославль, заберём от гостиницы, с вокзала, со сто...
20 июл в 08:00
21 июл в 08:00
24 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Ночные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Ярославле
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Ярославле в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "Ночные туры" можно забронировать 3 тура от 17 000 до 27 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Ярославле на 2026 год по теме «Ночные туры», 1 ⭐ отзыв, цены от 17000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь