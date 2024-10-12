Программа тура по дням
Приезд в Казань. Интерактивная программа в деревне Шоруньжа
Встреча группы с гидом в зале прибытия аэропорта Казани.
Переезд в деревню «Шоруньжа» (160 км).
Шоруньжа в 2019 году была признана Культурной столицей всего финно-угорского мира.
Лишь пять мест в России удостоены такого статуса.
Атмосфера в деревне пропитана стариной и национальной аутентичностью, поэтому здесь часто собирают материалы для книг и снимают фильмы различные авторы.
Интерактивная программа в этно-деревне с обедом.
Вас встречают у священного камня Онара – былинного великана народа мари.
Далее вы отправляетесь в музейно-этнографический комплекс «Старинная марийская усадьба», который воссоздает усадьбу местного крестьянина конца 19 века.
Во дворе расположился дом с сенями, «баня по-черному», колодец, сарай и хлев.
Вас ждут мастер-классы по старинным ремеслам.
Вы попробуете молоть муку, запускать мельницу, плести из лозы, надевать марийские лапти и онучи, увидите, как ткут конопляные холсты на старинной сновалке.
В конце программы гостей ждет обед с национальными блюдами.
Переезд в Йошкар-Олу (150 км).
Размещение в отеле.
Свободное время.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Йошкар-Оле. Национальный музей Марий Эл
Завтрак в отеле.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.
Национальный музей Марий Эл.
«Земля, рождённая небом» – экспозиция, которая создаёт пространство для погружения посетителя в средний мир, где соседствуют духи, люди и боги.
Народ мари по сей день верит в своих божественных покровителей, почитает их и обращается к ним в молельных рощах (Юмын ото или Ксото).
Здесь вы можете познакомиться с обрядами жизненного цикла и культурой марийского народа конца XIX – середины XX века.
Этот уникальный выставочный проект стал возможным благодаря государственной поддержке в рамках Национального проекта «Культура» в 2023 году.
Обед в ресторане города.
Остановимся и посмотрим на механическое чудо: Городские часы с динамической скульптурной композицией «Явление Иконы Божией Матери «Троеручица».
Национальная художественная галерея.
Одним из ярчайших музейно-выставочных проектов, рассказывающих об истории, культуре и традициях народа мари, является выставка "Путь длиною в век".
Это итог совместной творческой работы трех музеев Марий Эл: Республиканского музея изобразительных искусств, Национального музея им. Т. Евсеева и Художественно-исторического музея им. А. В. Григорьева г. Козьмодемьянска.
Экскурсия-прогулка по Набережной Брюгге.
Удивительно фотогеничная и нарядная набережная появилась здесь всего лишь в 2010 году.
Поражает размах строительства и мастерство копирования старинных зданий в стилях нескольких европейских стран.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Путешествие в Чебоксары
Завтрак в отеле.
Переезд в город Чебоксары.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия.
Чувашский Национальный музей.
Здание на центральной площади города является главным хранилищем памятников истории, материальной и духовной культуры чувашского, русского, марийского и других народов, проживающих в Чувашии на протяжении многих веков.
Уникальные экспонаты, свидетели важнейших исторических событий, познакомят вас с загадками и тайнами истории этого края.
Обед в ресторане города.
Музей Трактора.
Это единственный в своём роде музей во всей России.
Уникальность музея в том, что здесь дается наиболее полное представление об эволюции мирового тракторостроения, начинавшего свой путь от примитивных орудий труда и живой тяговой силы, механизмов Леонардо да Винчи и Ивана Кулибина, паровика Николя Кюньо, трактора с двигателем внутреннего сгорания Уильяма Диринга до машины будущего - высокоэнергетического механизма с искусственным интеллектом.
Заселение в отель.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Автобусная экскурсия по Казани и пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю. Завершение тура
Завтрак в отеле.
Переезд в Казань (около 160 км).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия.
Экскурсия в Казанский кремль.
Казанский кремль – древнейшая часть Казани, представляющая собой комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города.
На сегодняшний день Казанский кремль является одним из самых популярных туристических объектов России, который ежегодно посещают более 4 миллионов человек.
В 2000 году XXIV сессией Комитета Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО было принято решение «О включении историко-архитектурного комплекса Казанского Кремля в Список Всемирного наследия».
Свободное время в городе.
16:00 Трансфер в аэропорт Казани к рейсам, вылетающим после 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в Йошкар-Оле и Чебоксарах.
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
- 2-местный (стандарт) 37 500 руб.
- 1-местный (стандарт) 43 000 руб.
Варианты проживания
Вирджиния
Удачный вариант для активного туриста! Отель «Гостиница Вирджиния» располагается в Йошкар-Оле. Этот отель находится в пешей доступности от центра города.
Для гостей работает бар. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi.
Если вы путешествуете на машине, припарковаться можно будет на парковке рядом. Гостям также доступны следующие услуги: сауна, паровая баня, баня и хамам. Здесь будем баловать себя водными процедурами: есть крытый бассейн. Для бизнес-мероприятий предусмотрен конференц-зал.
Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. В путешествие можно взять питомца. Возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату. Для простоты передвижения возможна организация трансфера. А ещё в распоряжении гостей прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги.
Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.
В номере вас будут ждать телевизор и халат. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Ibis Cheboksary Center
Отель «Ibis Cheboksary Center» расположен в городе Чебоксары. Гостям предоставлены услуги парковки автомобилей и высокоскоростной сети Wi-Fi.
Номерной фонд включает в себя 110 удобных и комфортабельных номеров, выполненных в классическом дизайне и оснащенных современной техникой и мебелью. В каждом из них находится место для хранения вещей, телевизор, кондиционер и телефон для связи с персоналом. В собственной ванной комнате есть гигиенические принадлежности.
Ресторан, расположенный на территории отеля порадует гостей вкусными и сытными блюдами. А бар с прохладительными напитками поможет расслабиться и утолить жажду.
Расстояние до аэропорта составляет - 7,3 км, а до железнодорожного вокзала - 2 км. Поблизости размещены достопримечательности и развлекательные центры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в гостиницах 3*, в номерах со всеми удобствами
- Завтраки в отелях
- Обед национальной кухни в марийской деревне Шоруньжа
- Обеды во 2 и 3 дни программы
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях по программе
- Услуги профессионального гида-экскурсовода
- Оборудование радиогид - для удобного прослушивания экскурсий
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
- Обед в день окончания программы
- Ужины
- Прочие персональные расходы
Место начала и завершения?
Рекомендуемые рейсы
Отправление из Санкт-Петербурга:
Nordwind N4 247 (отправление в 8:30, прибытие в 10:50) или Аэрофлот SU 6593 (отправление в 7:55, прибытие в 10:20)
Отправление из Москвы:
Любыми авиарейсами, с прибытием в Казань не позднее 11:00
Внимание! Просим приобретать авиабилеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиабилетов до момента гарантированного набора группы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены – исключать объекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
После этого тура действительно уезжаешь влюбленным в эту удивительную республику.
Отмечу:
- отличное размещение в гостинице 4 звезды "Космос" в самом центре. У