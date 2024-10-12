2 день

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Йошкар-Оле. Национальный музей Марий Эл

Завтрак в отеле.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.

Национальный музей Марий Эл.

«Земля, рождённая небом» – экспозиция, которая создаёт пространство для погружения посетителя в средний мир, где соседствуют духи, люди и боги.

Народ мари по сей день верит в своих божественных покровителей, почитает их и обращается к ним в молельных рощах (Юмын ото или Ксото).

Здесь вы можете познакомиться с обрядами жизненного цикла и культурой марийского народа конца XIX – середины XX века.

Этот уникальный выставочный проект стал возможным благодаря государственной поддержке в рамках Национального проекта «Культура» в 2023 году.

Обед в ресторане города.

Остановимся и посмотрим на механическое чудо: Городские часы с динамической скульптурной композицией «Явление Иконы Божией Матери «Троеручица».

Национальная художественная галерея.

Одним из ярчайших музейно-выставочных проектов, рассказывающих об истории, культуре и традициях народа мари, является выставка "Путь длиною в век".

Это итог совместной творческой работы трех музеев Марий Эл: Республиканского музея изобразительных искусств, Национального музея им. Т. Евсеева и Художественно-исторического музея им. А. В. Григорьева г. Козьмодемьянска.

Экскурсия-прогулка по Набережной Брюгге.

Удивительно фотогеничная и нарядная набережная появилась здесь всего лишь в 2010 году.

Поражает размах строительства и мастерство копирования старинных зданий в стилях нескольких европейских стран.

Свободное время.

Ночь в отеле.