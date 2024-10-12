Казанское Ханство - Между востоком и западом. Праздничный тур на 4 дня

Казанское Ханство - Между востоком и западом
На нашей планете есть места, где государства и империи сменяли друг друга в пёстром калейдоскопе исторических событий, шли сражения, принималась то одна, то другая официальная религия… А вот народы, населяющие
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эти территории, оставались на них в любые невзгоды, тихонечко верили в своих древних богов, сохраняли обряды и традиции, адаптируя их к своей современности.

Один из таких удивительных регионов — это Поволжье, перекрёсток «Великого шёлкового пути» и дороги «Из Варяг в греки».

Бывшая часть Великого Болгарского Царства и ещё более великой Золотой Орды, всего на сотню лет ставшая маленьким, но независимым Казанским Ханством. Вот о нём то мы и расскажем во время нашего фирменного тура.

5
3 отзыва
Казанское Ханство - Между востоком и западом. Праздничный тур на 4 дня
Казанское Ханство - Между востоком и западом. Праздничный тур на 4 дня
Казанское Ханство - Между востоком и западом. Праздничный тур на 4 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Казань. Интерактивная программа в деревне Шоруньжа

Встреча группы с гидом в зале прибытия аэропорта Казани.

Переезд в деревню «Шоруньжа» (160 км).

Шоруньжа в 2019 году была признана Культурной столицей всего финно-угорского мира.

Лишь пять мест в России удостоены такого статуса.

Атмосфера в деревне пропитана стариной и национальной аутентичностью, поэтому здесь часто собирают материалы для книг и снимают фильмы различные авторы.

Интерактивная программа в этно-деревне с обедом.

Вас встречают у священного камня Онара – былинного великана народа мари.

Далее вы отправляетесь в музейно-этнографический комплекс «Старинная марийская усадьба», который воссоздает усадьбу местного крестьянина конца 19 века.

Во дворе расположился дом с сенями, «баня по-черному», колодец, сарай и хлев.

Вас ждут мастер-классы по старинным ремеслам.

Вы попробуете молоть муку, запускать мельницу, плести из лозы, надевать марийские лапти и онучи, увидите, как ткут конопляные холсты на старинной сновалке.

В конце программы гостей ждет обед с национальными блюдами.

Переезд в Йошкар-Олу (150 км).

Размещение в отеле.

Свободное время.

Приезд в Казань. Интерактивная программа в деревне ШоруньжаПриезд в Казань. Интерактивная программа в деревне ШоруньжаПриезд в Казань. Интерактивная программа в деревне ШоруньжаПриезд в Казань. Интерактивная программа в деревне Шоруньжа
2 день

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Йошкар-Оле. Национальный музей Марий Эл

Завтрак в отеле.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Йошкар-Оле.

Национальный музей Марий Эл.

«Земля, рождённая небом» – экспозиция, которая создаёт пространство для погружения посетителя в средний мир, где соседствуют духи, люди и боги.

Народ мари по сей день верит в своих божественных покровителей, почитает их и обращается к ним в молельных рощах (Юмын ото или Ксото).

Здесь вы можете познакомиться с обрядами жизненного цикла и культурой марийского народа конца XIX – середины XX века.

Этот уникальный выставочный проект стал возможным благодаря государственной поддержке в рамках Национального проекта «Культура» в 2023 году.

Обед в ресторане города.

Остановимся и посмотрим на механическое чудо: Городские часы с динамической скульптурной композицией «Явление Иконы Божией Матери «Троеручица».

Национальная художественная галерея.

Одним из ярчайших музейно-выставочных проектов, рассказывающих об истории, культуре и традициях народа мари, является выставка "Путь длиною в век".

Это итог совместной творческой работы трех музеев Марий Эл: Республиканского музея изобразительных искусств, Национального музея им. Т. Евсеева и Художественно-исторического музея им. А. В. Григорьева г. Козьмодемьянска.

Экскурсия-прогулка по Набережной Брюгге.

Удивительно фотогеничная и нарядная набережная появилась здесь всего лишь в 2010 году.

Поражает размах строительства и мастерство копирования старинных зданий в стилях нескольких европейских стран.

Свободное время.

Ночь в отеле.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Йошкар-Оле. Национальный музей Марий ЭлАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Йошкар-Оле. Национальный музей Марий ЭлАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Йошкар-Оле. Национальный музей Марий ЭлАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Йошкар-Оле. Национальный музей Марий Эл
3 день

Путешествие в Чебоксары

Завтрак в отеле.

Переезд в город Чебоксары.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия.

Чувашский Национальный музей.

Здание на центральной площади города является главным хранилищем памятников истории, материальной и духовной культуры чувашского, русского, марийского и других народов, проживающих в Чувашии на протяжении многих веков.

Уникальные экспонаты, свидетели важнейших исторических событий, познакомят вас с загадками и тайнами истории этого края.

Обед в ресторане города.

Музей Трактора.

Это единственный в своём роде музей во всей России.

Уникальность музея в том, что здесь дается наиболее полное представление об эволюции мирового тракторостроения, начинавшего свой путь от примитивных орудий труда и живой тяговой силы, механизмов Леонардо да Винчи и Ивана Кулибина, паровика Николя Кюньо, трактора с двигателем внутреннего сгорания Уильяма Диринга до машины будущего - высокоэнергетического механизма с искусственным интеллектом.

Заселение в отель.

Свободное время.

Ночь в отеле.

Путешествие в ЧебоксарыПутешествие в ЧебоксарыПутешествие в ЧебоксарыПутешествие в ЧебоксарыПутешествие в Чебоксары
4 день

Автобусная экскурсия по Казани и пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю. Завершение тура

Завтрак в отеле.

Переезд в Казань (около 160 км).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия.

Экскурсия в Казанский кремль.

Казанский кремль – древнейшая часть Казани, представляющая собой комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города.

На сегодняшний день Казанский кремль является одним из самых популярных туристических объектов России, который ежегодно посещают более 4 миллионов человек.

В 2000 году XXIV сессией Комитета Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО было принято решение «О включении историко-архитектурного комплекса Казанского Кремля в Список Всемирного наследия».

Свободное время в городе.

16:00 Трансфер в аэропорт Казани к рейсам, вылетающим после 20:00.

Автобусная экскурсия по Казани и пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю. Завершение тураАвтобусная экскурсия по Казани и пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю. Завершение тураАвтобусная экскурсия по Казани и пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю. Завершение тураАвтобусная экскурсия по Казани и пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю. Завершение тураАвтобусная экскурсия по Казани и пешеходная экскурсия по Казанскому кремлю. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в Йошкар-Оле и Чебоксарах.

Стоимость тура на 1 человека в рублях:

  • 2-местный (стандарт) 37 500 руб.
  • 1-местный (стандарт) 43 000 руб.

Варианты проживания

Вирджиния

2 ночи

Удачный вариант для активного туриста! Отель «Гостиница Вирджиния» располагается в Йошкар-Оле. Этот отель находится в пешей доступности от центра города.

Для гостей работает бар. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi.

Если вы путешествуете на машине, припарковаться можно будет на парковке рядом. Гостям также доступны следующие услуги: сауна, паровая баня, баня и хамам. Здесь будем баловать себя водными процедурами: есть крытый бассейн. Для бизнес-мероприятий предусмотрен конференц-зал.

Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. В путешествие можно взять питомца. Возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату. Для простоты передвижения возможна организация трансфера. А ещё в распоряжении гостей прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги.

Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.

В номере вас будут ждать телевизор и халат. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

ВирджинияВирджинияВирджинияВирджинияВирджиния

Ibis Cheboksary Center

1 ночь

Отель «Ibis Cheboksary Center» расположен в городе Чебоксары. Гостям предоставлены услуги парковки автомобилей и высокоскоростной сети Wi-Fi.

Номерной фонд включает в себя 110 удобных и комфортабельных номеров, выполненных в классическом дизайне и оснащенных современной техникой и мебелью. В каждом из них находится место для хранения вещей, телевизор, кондиционер и телефон для связи с персоналом. В собственной ванной комнате есть гигиенические принадлежности.

Ресторан, расположенный на территории отеля порадует гостей вкусными и сытными блюдами. А бар с прохладительными напитками поможет расслабиться и утолить жажду.

Расстояние до аэропорта составляет - 7,3 км, а до железнодорожного вокзала - 2 км. Поблизости размещены достопримечательности и развлекательные центры.

Ibis Cheboksary CenterIbis Cheboksary CenterIbis Cheboksary CenterIbis Cheboksary CenterIbis Cheboksary CenterIbis Cheboksary CenterIbis Cheboksary CenterIbis Cheboksary Center

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостиницах 3*, в номерах со всеми удобствами
  • Завтраки в отелях
  • Обед национальной кухни в марийской деревне Шоруньжа
  • Обеды во 2 и 3 дни программы
  • Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях по программе
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
  • Оборудование радиогид - для удобного прослушивания экскурсий
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
  • Обед в день окончания программы
  • Ужины
  • Прочие персональные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Татарстан, Казань
Рекомендуемые рейсы

Отправление из Санкт-Петербурга:

Nordwind N4 247 (отправление в 8:30, прибытие в 10:50) или Аэрофлот SU 6593 (отправление в 7:55, прибытие в 10:20)

Отправление из Москвы:

Любыми авиарейсами, с прибытием в Казань не позднее 11:00

Внимание! Просим приобретать авиабилеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиабилетов до момента гарантированного набора группы.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?

Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены – исключать объекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
12 окт 2024
Отлично!!! Большое спасибо!
Ю
21 авг 2024
Тур в Удмуртию "Страна гремячих ключей" невероятно понравился!!! Рекомендую смело!
После этого тура действительно уезжаешь влюбленным в эту удивительную республику.
Отмечу:
- отличное размещение в гостинице 4 звезды "Космос" в самом центре. У
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меня был шикарный вид из окна на главную площадь. Вся инфраструктура, точки питания, сувениры рядом. Утром вкусный и разнообразный шведский стол. Вечером можно вкусно покушать в ресторане гостиницы;
- чёткая логистика, все хорошо выстроено по времени;
- отличный грамотный, невероятно располагающий гид Ольга, отличный водитель и удобный автобус;
- небольшая группа;
- конечно же самое главное: классное, многостороннее (!) наполнение экскурсий. Ну очень интересно, душевно, вкусно и весело!!!
Один из лучших туров на моей памяти:-)

Е
13 авг 2024
Великолепные экскурсоводы! Спасибо! Транспорт, гостиница, питание также - на высоте!

Тур входит в следующие категории Йошкар-Олы

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