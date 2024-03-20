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Авторский тур
4 дня
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
19 июля в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусно едем в Йошкар-Олу
Начало: Москва
14 июня в 10:00
13 сен в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Маленькая Европа в центре России. Тур в Республику Марий Эл и город Казань
Начало: Россия, Республика Татарстан, Казань
1 авг в 10:00
1 ноя в 10:00
от 29 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четырёхдневное приключение в Йошкар-Оле: от культуры до природы
Приглашаем на индивидуальный тур по Йошкар-Оле, где каждый день - новое открытие. От исторических памятников до марийской культуры
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
20 июня в 14:45
21 июня в 08:45
60 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ВВиолетта20 марта 2024Очень понравились выходные, проведённые в Йошкар-Оле 16-17 марта 2024г. Воспоминаний с собой увозим целое море, ведь мы собрались большой семьёй
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ДДмитрий3 октября 2023Казань и Йошкар-Ола: две столицыОчень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровне.
- ККоломиец29 сентября 2023Казань и Йошкар-Ола: две столицыРоман справился со своими обязанностями, замечаний нет, все хорошо.
- ЕЕлена5 мая 2023Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круизСпасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «4-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в июне 2024
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