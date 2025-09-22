Мои заказы

В Казань день за днем. Тур на 4 дня

В Казань день за днем
Добро пожаловать в гостеприимную Казань! В этом туре туре Вы увидите яркие краски улиц и площадей Казани, минареты главной мечети города Кул-Шариф и сверкающие золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

Прикоснетесь
читать дальше

к вековой культуре татарского народа, получите возможность познакомиться с вкусной национальной кухней и прогуляться по столице Татарстана.

Программа данного тура составлена таким образом, что вы можете приехать в любой день недели на 4 дня, кроме пятницы, в период с 02.10.2025 по 25.12.2025.

5
3 отзыва
В Казань день за днем. Тур на 4 дняФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В Казань день за днем. Тур на 4 дняФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В Казань день за днем. Тур на 4 дняФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
16
окт23
окт30
окт6
ноя13
ноя20
ноя27
ноя

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Ночная экскурсия «Огни Казани»

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату. Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта от 1250/2100 рублей за легковой автомобиль до 3 человек.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Пункт сбора в здании отеля «Ногай» ул. Баумана, д. 19, вход у арки.

Время проведения экскурсии 18:00–20:00.

Ночная экскурсия «Огни Казани». Приглашаем Вас на вечернюю обзорную экскурсию!

Каждая улица, каждый уголок Казани преображается. Город надевает свой вечерний наряд. Главные достопримечательности столицы Татарстана эффектно подсвечиваются, поэтому Казань очень фотогеничный город.

На этой экскурсии:

  • вот перед нами открывается ночная панорама Казанского Кремля;
  • мосты, соединяющие берега города;
  • словно закипает на огне большой Казан, а рядом его молчаливые стражи;
  • мерцают огни фасадов спортивных арен;
  • сказочный, волшебный детский театр кукол «Экият»;
  • словно в зеркале отражаются огни набережных в озере Кабан;
  • Дворцовая площадь, Дворец Земледельцев, подсветка куполов Богородицкого монастыря.

Перед вами магия ночного города, а дух истории сливается с огнями, окружая памятники архитектуры, музеи и мечети.

Прибытие. Ночная экскурсия «Огни Казани»Прибытие. Ночная экскурсия «Огни Казани»Прибытие. Ночная экскурсия «Огни Казани»Прибытие. Ночная экскурсия «Огни Казани»Прибытие. Ночная экскурсия «Огни Казани»Прибытие. Ночная экскурсия «Огни Казани»Прибытие. Ночная экскурсия «Огни Казани»
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная автобусная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Экскурсия "Белокаменная крепость"

Завтрак в гостинице.

10:15 Пункт сбора в здании отеля «Ногай» (ул. Баумана, д. 19, вход у арки).

С 10:30 до 13:00 обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов и где закипел без огня котел, можно, отправившись на обзорную экскурсию.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

С 13:00 до 14:30 экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Это официальная резиденция главы Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул-Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

Обзорная автобусная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Экскурсия "Белокаменная крепость"Обзорная автобусная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Экскурсия "Белокаменная крепость"Обзорная автобусная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Экскурсия "Белокаменная крепость"Обзорная автобусная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Экскурсия "Белокаменная крепость"Обзорная автобусная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Экскурсия "Белокаменная крепость"Обзорная автобусная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Экскурсия "Белокаменная крепость"
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град Свияжск

Завтрак в гостинице.

10:45 Пункт сбора в здании отеля «Ногай», ул. Баумана, д. 19, вход у арки.

С 11:00 до 17:00 экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град Свияжск.

Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники:

  • собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость»;
  • один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы;
  • действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв.;
  • конный двор и ремесленные мастерские;
  • Рождественская площадь, откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град СвияжскЭкскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град СвияжскЭкскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град СвияжскЭкскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град СвияжскЭкскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град СвияжскЭкскурсия «Цитадель завоевателя» на остров-град Свияжск
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия "Йошкар-Ола удивительная" или экскурсия "Северная Мекка"

Завтрак в гостинице.

09:15 Пункт сбора в здании отеля «Ногай» ул. Баумана, д. 19, вход у арки.

Экскурсия на выбор.

Вариант №1. С 09:30 до 19:30 экскурсия «Йошкар-Ола удивительная».

Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл.

В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново. Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.

Одна из главных достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова. На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.

Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда.

Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящим удачу путнику, погладившему его.

Вариант №2. С 09:00 до 20:00 экскурсия «Северная Мекка».

Более 700 лет назад на месте современного города Болгар находился древний город, который был столицей Волжской Булгарии, раннефеодального государства, расположенного в междуречье Волги и Камы.

Во время экскурсии вы сможете побродить меж белокаменных останков древних зданий, представив, как много веков назад здесь кипела жизнь…

Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища:

  • Соборная мечеть;
  • Восточный и Северный мавзолеи;
  • Ханская усыпальница;
  • Малый Минарет;
  • Черная палата;
  • Белая палата;
  • Ханская баня;
  • Ханский дворец.

Посещение музея лекаря, Памятного знака, посвященного официальному принятию ислама волжскими булгарами, где хранится самый большой печатный Коран в мире.

Экскурсия "Йошкар-Ола удивительная" или экскурсия "Северная Мекка"Экскурсия "Йошкар-Ола удивительная" или экскурсия "Северная Мекка"Экскурсия "Йошкар-Ола удивительная" или экскурсия "Северная Мекка"Экскурсия "Йошкар-Ола удивительная" или экскурсия "Северная Мекка"
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда (действие цены с 02.10.2025-25.12.2025):

«Волга» 2* (стандартный номер TWIN/DBL):

  • взрослый ½ DBL – 22600 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) – 12700/22300 руб.;
  • третий в номере – 22600 руб.;
  • одноместный номер – 31900 руб.;
  • дополнительная ночь с человека DBL/SGL – 3800/6900 руб.
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом» TWIN/DBL):
  • взрослый ½ DBL – 22600 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) – 12700/22300 руб.;
  • третий в номере – 22600 руб.;
  • одноместный номер – 31900 руб.;
  • дополнительная ночь с человека DBL/SGL – 3 800/6 900 руб.
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL):
  • взрослый ½ DBL – 23500 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) – 12700/23200 руб.;
  • третий в номере – 23500 руб.;
  • одноместный номер – 32500 руб.;
  • дополнительная ночь с человека DBL/SGL – 4100/7100 руб.
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт TWIN/DBL):
  • взрослый ½ DBL – 23500 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) – 12700/23200 руб.;
  • третий в номере – 23500 руб.;
  • одноместный номер – 31900 руб.;
  • дополнительная ночь с человека DBL/SGL – 4100/6900 руб.
Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL):
  • взрослый ½ DBL – 23500 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) – 12700/23200 руб.;
  • третий в номере – 23500 руб.;
  • одноместный номер – 31300 руб.;
  • дополнительная ночь с человека DBL/SGL – 4100/6700 руб.
«IT-Парк» 3* (стандартный номер, возможен полуцокольный этаж, TWIN/DBL):
  • взрослый ½ DBL – 23800 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) – 12700/23500 руб.;
  • третий в номере – 23800 руб.;
  • одноместный номер – 32200 руб.;
  • дополнительная ночь с человека DBL/SGL – 4200/7000 руб.
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL):
  • взрослый ½ DBL – 23800 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) – 12700/23500 руб.;
  • третий в номере – 23800 руб.;
  • одноместный номер – 32200 руб.;
  • дополнительная ночь с человека DBL/SGL – 4200/7000 руб.
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL):
  • взрослый ½ DBL – 26950 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) – 12700/26650 руб.;
  • третий в номере – 26950 руб.;
  • одноместный номер – 39700 руб.;
  • дополнительная ночь с человека DBL/SGL – 5250/9500 руб.
«Биляр Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL):
  • взрослый ½ DBL – 26950 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) – 12700/26650 руб.;
  • третий в номере – 26950 руб.;
  • одноместный номер – 39700 руб.;
  • дополнительная ночь с человека DBL/SGL – 5250/9500 руб.
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL):
  • взрослый ½ DBL – 26950 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) – 12700/26650 руб.;
  • третий в номере – 26950 руб.;
  • одноместный номер – 38200 руб.;
  • дополнительная ночь с человека DBL/SGL – 5250/9000 руб.
«Azimut Отель Бауман Казань» 3*(стандартный номер TWIN/DBL):
  • взрослый ½ DBL – 26950 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) – 12700/26650 руб.;
  • третий в номере – 26950 руб.;
  • одноместный номер – 36700 руб.;
  • дополнительная ночь с человека DBL/SGL – 5250/8500 руб.
«Ногай» 4* (стандартный номер TWIN/DBL):
  • взрослый ½ DBL – 27700 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) – 12700/27400 руб.;
  • третий в номере – 27700 руб.;
  • одноместный номер – 39100 руб.;
  • дополнительная ночь с человека DBL/SGL – 5500/9300 руб.
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL):
  • взрослый ½ DBL – 27700 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) – 12700/27400 руб.;
  • третий в номере – 27700 руб.;
  • одноместный номер – 36700 руб.;
  • дополнительная ночь с человека DBL/SGL – 5500/8500 руб.
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL):
  • взрослый ½ DBL – 28300 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) – 12700/28000 руб.;
  • третий в номере – 28300 руб.;
  • одноместный номер – 37300 руб.;
  • дополнительная ночь с человека DBL/SGL – 5700/8700 руб.
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL):
  • взрослый ½ DBL – 29200 руб.;
  • ребенок (до 7/14 лет) – 12700/28900 руб.;
  • третий в номере – 29200 руб.;
  • одноместный номер – 44200 руб.;
  • дополнительная ночь с человека DBL/SGL – 6000/11000 руб.

Во всех представленных отелях тип завтрака в туре шведский стол.

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Варианты проживания

«Волга» 2

3 ночи

Двухзвездочная гостиница «Волга», расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.

Разнообразный номерной фонд полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория «эконом» с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.

Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.

«Волга» 2«Волга» 2«Волга» 2«Волга» 2

«Татарстан» 3* Эконом-Центр

3 ночи

«Татарстан» — это гостиничный комплекс, расположенный на улице Пушкина в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.

13-этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 362 номера, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью и техникой: телевизором, холодильником, городским телефоном, феном, сейфом и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi. На каждом этаже расположены кулер с горячей и холодной водой, место для глажки белья, микроволновая печь.

Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле; камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала — 1,4 км.

«Татарстан» 3* Эконом-Центр«Татарстан» 3* Эконом-Центр«Татарстан» 3* Эконом-Центр«Татарстан» 3* Эконом-Центр

«Кристалл» 3

3 ночи

Отель «Кристалл» расположился в Казани на улице Яхина. Гостям предоставляется парковочная территория. Кроме того, можно пользоваться прачечной и бесплатным Wi-Fi. Персонал может помочь с заказом такси или билетов.

Номерной фонд состоит из большого количества номеров, каждый из них располагает удобной кроватью, собственными ванными комнатами с современными душевыми кабинами и необходимой техникой. Внутри царит атмосфера изысканности и тепла.

Для утоления голода можно посетить ближайшее заведение общественного питания или приобрести продукты в супермаркете.

Рядом имеется памятник компасу, драматический театр и музей. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 100 метров.

«Кристалл» 3«Кристалл» 3«Кристалл» 3«Кристалл» 3«Кристалл» 3

«Амакс Сафар Отель» 3

3 ночи

«Амакс Сафар отель» располагается в Казани и представляет собой один из значительных гостиничных комплексов. Он находится вблизи делового и культурного центра города, что делает его идеальным местом как для деловых встреч, так и для незабываемого отдыха. Посетители могут приятно провести время, сыграв в бильярд, а также насладиться вкусной едой в ресторане.

Отель «Амакс Сафар» в Казани предлагает широкий спектр услуг, включая парковку на территории, возможность вызова такси, сейф для хранения ценностей, услуги прачечной и организацию экскурсий по городу. Вы можете ознакомиться с ближайшими объектами инфраструктуры, просматривая карту с расположением отеля.

К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходима для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.

На территории работает ресторан, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе «шведский стол». Ресторан выполнен в индивидуальной стилистике и ярких цветах. Опытные сотрудники всегда смогут ответить на возникающие вопросы и помочь в их решении. Вкусные блюда, которые подают в ресторане, понравятся даже самым изысканным гурманам. Желающие могут заказать доставку понравившегося блюда или напитка в номер или совершить предварительный заказ.

До железнодорожного вокзала, дворца водных видов спорта и Казанского кремля несколько минут езды на общественном транспорте. Расстояние до аэропорта Казани составляет примерно 30 км, до него можно заказать трансфер, который предоставляется за дополнительную плату. Благодаря удобному расположению здания, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. Кроме того, рядом находятся главные достопримечательности города, парк, красивые аллеи, где можно совершить пешую прогулку или взять велосипед на прокат.

«Амакс Сафар Отель» 3«Амакс Сафар Отель» 3«Амакс Сафар Отель» 3«Амакс Сафар Отель» 3

«Давыдов» 3

3 ночи

Отель «Давыдов» находится в центральной части Казани. Высокий уровень обслуживания в сочетании с широким набором услуг позволят отдохнуть и получить незабываемые впечатления. Досуг разнообразят экскурсии по интересным достопримечательностям города.

Номерной фонд отеля состоит из множества удобных номеров нескольких категорий. Каждый укомплектован современной мебелью и всей бытовой техникой, находящейся в исправном состоянии. Из дополнительных удобств имеются индивидуальные ванные комнаты.

В ресторане гостей накормят вкусным и сытным завтраком, стоимость которого включена в проживание. Также можно посетить бар.

Бизнесмены смогут с успехом провести деловые мероприятия, если воспользуются конференц-залом.

Рядом есть театр и зооботанический сад. В шаговой доступности расположена станция метро «Суконная слобода». Расстояние до ж/д вокзала составляет 3 км.

«Давыдов» 3«Давыдов» 3«Давыдов» 3

«IT-Парк» 3

3 ночи

«ИТ-парк» Отель, расположенный в самом сердце Казани, станет идеальным выбором размещения для любого гостя столицы.

В гостинице имеются три категории номеров: «Стандарт», «Джуниор сюит» и «Люкс». Вашем распоряжении всегда будут комфортная кровать, функциональное рабочее место, мини-кухня, а также просторная ванная комната.

Также каждый номер оснащен по последнему слову техники: широкодиагональный плазменный телевизор, система индивидуального кондиционирования и самый необходимый набор для каждого бизнес-путешественника: гладильная доска и утюг.

Уютная мини-кухня оборудована всем необходимым: холодильником, чайником, микроволновой печью, а также посудой, чтобы Вы могли насладиться завтраком, обедом или ужином. А желающих отведать блюда национальной или европейской кухонь IT-cafe всегда приятно удивит своими кулинарными шедеврами.

«IT-Парк» 3«IT-Парк» 3«IT-Парк» 3«IT-Парк» 3

«Парк Отель Центр» 3

3 ночи

Занимая выгодное положение в самом центре столицы, в нескольких минутах от станции метро «Площадь Тукая» и остановок общественного транспорта, трехзвездочный отель «Парк Отель» расположен так удачно, что путь до исторического центра Казани занимает считанные минуты.

«Парк Отель Центр» 3«Парк Отель Центр» 3«Парк Отель Центр» 3

«Отель Корстон Tower» 4

3 ночи

«Корстон» – это гостиничные торгово-развлекательные комплексы с 5-ти и 4-х звездочными отелями, ресторанами, офисными, торговыми и развлекательными центрами.

Размещение в номере категории Superior TWIN/DBL.

«Отель Корстон Tower» 4«Отель Корстон Tower» 4«Отель Корстон Tower» 4«Отель Корстон Tower» 4«Отель Корстон Tower» 4

«Биляр Палас Отель» 4

3 ночи

Современная гостиница бизнес-класса «Биляр Палас Отель» расположилась в центральном районе города, рядом с развитой инфраструктурой.

Сам комплекс представлен десятиэтажным сооружением с оригинальным дизайном. Размещение предлагается в высококомфортабельных номерах, оборудованных всем необходимым для уюта гостей.

В 5 минутах пешей прогулки имеются рестораны и бары, в которых можно вкусно пообедать.

Для проведения деловых встреч и семинаров имеется специально оснащенный оргтехникой конференц-зал.

В шаговой доступности находятся знаменитые достопримечательности, памятники архитектуры, музеи и многое другое, что позволит занимательно провести время.

«Биляр Палас Отель» 4«Биляр Палас Отель» 4«Биляр Палас Отель» 4«Биляр Палас Отель» 4

«Сулейман Палас Отель» 4

3 ночи

Гостиница «Сулейман Палас», расположенный в Казани, давно зарекомендовал себя среди гостей и жителей города в качестве идеального места для отдыха. Здесь предлагается широкий выбор услуг, которые включают в себя прачечную, трансфер, бассейн и сауну. Оставить транспорт возможно на автомобильной парковке у здания.

Весь интерьер отеля отличается современным дизайном, в облик которого вложены восточные мотивы. Разнообразный номерной фонд поможет подобрать как категории по доступной цене, так и заселиться в роскошный люкс с собственной ванной-джакузи. Все гости получают доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируется завтрак в формате «шведский стол». В распоряжении гостей рестораны «Шафран» и «Шафран Браун», лобби-бар.

«Сулейман Палас» отличается удобным расположением в городе. Благодаря нахождению в центре гости отеля быстро доберутся до всех интересных достопримечательностей и развлечений. В 10 минутах ходьбы — парк Тысячелетия и Закабанная мечеть.

«Сулейман Палас Отель» 4«Сулейман Палас Отель» 4«Сулейман Палас Отель» 4«Сулейман Палас Отель» 4

«Azimut Отель Бауман Казань» 3

3 ночи

Отель, расположенный в самом сердце Казани, всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитой пешеходной улицы Баумана, ярких местных достопримечательностей и престижного торгового района рядом с величественным Казанским Кремлём, приглашает вас насладиться очарованием исторического центра города. AZIMUT Отель Бауман предлагает размещение в одном из 155 комфортабельных номеров, каждый из которых продуман до мелочей для идеального отдыха и максимального удобства.

Для вашего автомобиля предусмотрена удобная и надёжная платная охраняемая парковка, обеспечивающая безопасность транспортного средства круглосуточно. Для организации важных дел и корпоративных мероприятий отель располагает тремя прекрасно оборудованными конференц-залами, способствующими продуктивной работе и успешному проведению мероприятий любой сложности.

«Azimut Отель Бауман Казань» 3«Azimut Отель Бауман Казань» 3«Azimut Отель Бауман Казань» 3«Azimut Отель Бауман Казань» 3

«Ногай» 4

3 ночи

Четырехзвездочный отель «Ногай» располагается в Вахитовском районе Казани, неподалеку от Башни Сююмбике. Здание находится в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Номера представлены различной категории, которые выполнены в индивидуальном стиле и светлых тонах. В каждом из них установлена необходимая мебель и техника для комфортного проживания.

Пообедать или поужинать можно в близлежащем кафе или ресторане.

Для важных мероприятий и деловых встреч можно арендовать конференц-зал.

Для гостей отеля предлагается: посещение СПА-зоны, посещение тренажерного зала и парковочное место. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 23,7 км, а до железнодорожного вокзала — 1 км.

«Ногай» 4«Ногай» 4«Ногай» 4«Ногай» 4

«Гранд Отель Казань» 4

3 ночи

Гранд Отель «Казань» располагается в центре одноименного города Республики Татарстан. Свою работу начал в 2009 году и за это время собрал большое число положительных отзывов.

Здесь гости смогут провести свой отдых, посетить ресторан, собраться на деловое или торжественное мероприятие. Благодаря удобной локации возможно посетить главные городские достопримечательности.

В фонде отеля для размещения предложено 215 комфортабельных номеров. Для приятного времяпрепровождения предусмотрена качественная мебель и современная техника. В каждом номере персональная ванная с приготовленным набором косметических средств.

На территории питание организовано в нескольких ресторанах «Кольцо» и «Buffalo», где в меню представлены блюда европейской, русской и татарской кухни. В лобби-баре можно заказать закуски и напитки.

Разнообразить досуг предлагается в фитнес-центре, совершить тематические и обзорные экскурсии по городу. Расстояние до аэропорта — 22,8 км, до железнодорожного вокзала — 1,5 км.

«Гранд Отель Казань» 4«Гранд Отель Казань» 4«Гранд Отель Казань» 4«Гранд Отель Казань» 4

Шаляпин Палас Отель

3 ночи

«Шаляпин Палас Отель» является памятником архитектуры прошлого века, который был восстановлен в наше время. Это воплощение гостеприимства, комфортабельности и уюта.

Постояльцам предоставлены 123 номера, которые выполнены в классическом стиле с использованием современных материалов и атрибутов декора.

В тихой и спокойной обстановке апартаментов можно продуктивно поработать с помощью высокоскоростного интернета или успешно провести переговоры в оборудованных конференц-залах и бизнес-центре.

Все желающие могут воспользоваться услугами фитнес-центра, где есть бесплатные бассейн, сауна и тренажерный зал для тренировок. А после напряженного дня имеется возможность насладиться изысканными блюдами ресторана «Капелла».

В непосредственной близости находятся Казанский Кремль, набережная реки Казанки, множество кафе и ресторанов.

Шаляпин Палас ОтельШаляпин Палас ОтельШаляпин Палас ОтельШаляпин Палас Отель

Отель «Корстон Royal» 5

3 ночи

«Корстон» – это гостиничные торгово-развлекательные комплексы с 5-ти и 4-х звездочными отелями, ресторанами, офисными, торговыми и развлекательными центрами.

Размещение в номере DELUXE TWIN/DBL.

Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Питание, указанное в программе
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (бронируется заранее) - от 1250/2100 руб. за легковой автомобиль до 3 человек
  • Питание, не указанное в программе
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию (радиогиды) - 200 руб. /сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли заказать трансфер?

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату.

Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта от 1250/2100 рублей за легковой автомобиль до 3 человек.

Когда можно заселяться в гостиницу?

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Что нужно знать про радиогиды?

Каждому участнику выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида, и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100 м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом не меняя общую программу обслуживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Елена
22 сен 2025
Жемчужины Татарстана-тур на 4дня! Все супер! Великолепно! Отличная, насыщенная программа,гиды-профи! Размещение, проживание-отлично! Организация тура на высшем уровне! Огромное спасибо туроператору "Большая Страна"!
Жемчужины Татарстана-тур на 4дня! Все супер! Великолепно! Отличная, насыщенная программа,гиды-профи! Размещение, проживание-отлично! Организация тура на высшемЖемчужины Татарстана-тур на 4дня! Все супер! Великолепно! Отличная, насыщенная программа,гиды-профи! Размещение, проживание-отлично! Организация тура на высшемЖемчужины Татарстана-тур на 4дня! Все супер! Великолепно! Отличная, насыщенная программа,гиды-профи! Размещение, проживание-отлично! Организация тура на высшемЖемчужины Татарстана-тур на 4дня! Все супер! Великолепно! Отличная, насыщенная программа,гиды-профи! Размещение, проживание-отлично! Организация тура на высшемЖемчужины Татарстана-тур на 4дня! Все супер! Великолепно! Отличная, насыщенная программа,гиды-профи! Размещение, проживание-отлично! Организация тура на высшемЖемчужины Татарстана-тур на 4дня! Все супер! Великолепно! Отличная, насыщенная программа,гиды-профи! Размещение, проживание-отлично! Организация тура на высшемЖемчужины Татарстана-тур на 4дня! Все супер! Великолепно! Отличная, насыщенная программа,гиды-профи! Размещение, проживание-отлично! Организация тура на высшемЖемчужины Татарстана-тур на 4дня! Все супер! Великолепно! Отличная, насыщенная программа,гиды-профи! Размещение, проживание-отлично! Организация тура на высшемЖемчужины Татарстана-тур на 4дня! Все супер! Великолепно! Отличная, насыщенная программа,гиды-профи! Размещение, проживание-отлично! Организация тура на высшем
Н
Надежда
22 авг 2024
Ездили с подругой в 5-ти дневный тур по Казани. Остались довольны как городом, так и организацией тура. Всё прошло на 5 звёзд, всегда оставались с нами на связи и готовы были ответить на любые вопросы.
Ю
Юлианна
20 авг 2024
Поездка прошла отлично! Программа очень насыщенная, но мы были к этому готовы. Большое спасибо Наджие (не уверена, что правильно написала имя. .),которая вложила в наши головы неимоверный объём информации! Огорчило, что не во все программы входит колесо обозрения и что мастер класс татарской кухни превратился просто в обед…. Но это всё равно не испортило общее впечатление от тура. Спасибо организаторам!
Поездка прошла отлично! Программа очень насыщенная, но мы были к этому готовы. Большое спасибо Наджие (неПоездка прошла отлично! Программа очень насыщенная, но мы были к этому готовы. Большое спасибо Наджие (неПоездка прошла отлично! Программа очень насыщенная, но мы были к этому готовы. Большое спасибо Наджие (не
Н
Надежда
8 авг 2024
Наша гид Альфия просто супер ей огромное спасибо и вам организаторы просто огромное спасибо за не забываемый отпуск.
Наша гид Альфия просто супер ей огромное спасибо и вам организаторы просто огромное спасибо за не забываемый отпуск.Наша гид Альфия просто супер ей огромное спасибо и вам организаторы просто огромное спасибо за не забываемый отпуск.
И
Ирина
3 авг 2024
Отличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, их удобное расположение. Прекрасные экскурсоводы. Осмотрели много красивых мест, достопримечательностей и городов. Первые 3 дня
читать дальше

насыщенная программа с утра до вечера, много положительных впечатлений. Следующие дни - программа до обеда, есть свободное время для дополнительного осмотра наиболее понравившихся мест.
Хотелось бы, чтобы в программу были включены Голубые озера, прекрасное место для отдыха.
Спасибо организаторам!

Отличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, ихОтличная организация тура! Менеджеры всегда на связи и решают все возникшие вопросы. Большой выбор гостиниц, их
А
Анна
1 авг 2024
Всё отлично.
Н
Нуриева
24 янв 2024
Турпоездка с 12 по 14 января 2023 года. Проживали в Биляр Палас отеле - все было отлично. По поводу экскурсий,-не продумано по сбору туристов на экскурсии.
Приезжаем в город, который не
читать дальше

знаем.
Приехали в отель Биляр, а сбор на экскурсию в отеле IT Park (Хорошо, таксист специально проехал и показал где этот отель находится). Мы пришли в IT Park, ждем… оказалось надо в гостиницу Ногай. Это при том, что мы город не знаем. Дальше все отлично. Экскурсовод Максимова Нина. МОЛОДЕЦ. прислала такси и потом отлично провела экскурсии "Легенды и тайны тысячелетней Казани" и "Якын дуслар". Было очень интересно.
Второй день экскурсию проводила Рязанова Людмила. Это просто… Белокаменная крепость и мечеть Кул Шариф, начались с того, что вышли из автобуса (при том, что было очень холодно)и полчаса она выясняла кто дополнительно поедет в "Гостеприимный дом Бая". и на протяжении экскурсии постоянно по этому поводу говорила по телефону, даже в мечети. Об одном и том же повторяла по несколько раз. Когда называла даты- ой, нет, назовет другую дату, потом снова, ой нет, третья дата. Когда мы возвращались из Рифского Богородицкого монастыря на вопрос, как добраться в дома Бая, ответ- адрес. Мы город не знаем! Ответ-опять адрес, хорошо одна из туристок сориентировалась и сказала, чтобы нас высадили рядом с татарской слободой.
В доме Бая было Отлично. Организаторы молодцы. Всем было весело. Все пели, танцевали и разъезжались сытые и в отличном настроении. Развезли всех по их отелям.
Третий день 14 января была экскурсовод снова Максимова Нина. МОЛОДЕЦ. Организационные вопросы решала быстро, рассказывала обо всем интересно, На вопросы отвечала, полностью раскрывая темы. Только в ее рассказе мы узнали, что оказывается Раис это не просто татарское имя (как мы думали после рассказа Рязановой Людмилы). В Свияжском музее дерева, можно сказать, что прогулялись по древнему городу. Анимационная картина древнего города просто заворожила.
Вечером "Огни Казани" экскурсовод Марина (фамилию не знаю), тоже молодец, все отлично.

Турпоездка с 12 по 14 января 2023 года. Проживали в Биляр Палас отеле - все былоТурпоездка с 12 по 14 января 2023 года. Проживали в Биляр Палас отеле - все былоТурпоездка с 12 по 14 января 2023 года. Проживали в Биляр Палас отеле - все былоТурпоездка с 12 по 14 января 2023 года. Проживали в Биляр Палас отеле - все былоТурпоездка с 12 по 14 января 2023 года. Проживали в Биляр Палас отеле - все былоТурпоездка с 12 по 14 января 2023 года. Проживали в Биляр Палас отеле - все былоТурпоездка с 12 по 14 января 2023 года. Проживали в Биляр Палас отеле - все былоТурпоездка с 12 по 14 января 2023 года. Проживали в Биляр Палас отеле - все былоТурпоездка с 12 по 14 января 2023 года. Проживали в Биляр Палас отеле - все былоТурпоездка с 12 по 14 января 2023 года. Проживали в Биляр Палас отеле - все было
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна Ивановна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов в первый
читать дальше

и второй день несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.

М
Мария
23 янв 2024
Организатор, отличный, не первый раз беру тур, рекомендую, все оперативно, удобно.
Организатор, отличный, не первый раз беру тур, рекомендую, все оперативно, удобно.
А
А3
8 дек 2023
Организация тура на самом высоком уровне - комфортный автобус, вкусные обеды, грамотные, высокообразованные гиды. Особая благодарность гиду Максимовой Нине - человеку просто энциклопедических знаний. Отель, проживание и питание также на достойном уровне.
А
Алексей
13 июл 2023
Организация тура на отлично спасибо
Н
Наталья
1 июл 2023
Замечательная организация тура, все четко и по делу, никаких проволочек.
Замечательная организация тура, все четко и по делу, никаких проволочек.
Н
Нина
29 июн 2023
Впечатленмй-море! Тур замечательный. Рекомендую всем. Очень познавательно. Конечно немало времени тратилось на сбор туристов из отелей, но это проблема для всех автобусных экскурсий, тем более, что в Казани очень плотное
читать дальше

автодвижение. К отелю претензий нет, обеды по программе очень хорошие. Экскурсоводам отдельное спасибо. Но есть два замечания. Основная масса туристов приезжает утром. А на экскурсию - только после 12 часов. Конечно, вещи можно оставить в камере хранения отеля и куда нибудь пойти. Но, как правило, все сидят в отеле на диванчике и ждут экскурсовода, так как город ещё незнаком. Поэтому просьба организовывать экскурсии в первый день пораньше. И вторая очень большая просьба к организаторам. Все автобусы были хорошие, водители замечательные. Но большое разочарование было в поездке в Йошкар-Олу. Всегда микрофоны в автобусе были проводные с прекрасным звуком. А в поездке в Йошкар-Олу, которая в один конец составляет 3 часа, микрофон был беспроводной, но с ужасным звуком, фонил, разобрать слова экскурсовода Людмилы было очень сложно, хотя она пыталась исправить эту ситуацию. Очень обидно, что много информации не смогли разобрать. И это в такой длительной поездке. На следующий день был другой автобус с другим микрофоном и Людмилу было прекрасно слышно. Поэтому просьба- проверяйте качество этой техники в автобусах, громкость звука не всегда является главной, нужна ещё чёткость звука. Ну а в целом Огромное спасибо за организацию тура, и надеемся приехать в эти республики ещё не раз!

Впечатленмй-море! Тур замечательный. Рекомендую всем. Очень познавательно. Конечно немало времени тратилось на сбор туристов из отелей,Впечатленмй-море! Тур замечательный. Рекомендую всем. Очень познавательно. Конечно немало времени тратилось на сбор туристов из отелей,
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Нина, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о первом экскурсионном дне и качестве звука в автобусе передадим информацию нашим коллегам в регионе.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
Инесса
7 июн 2023
Организация на 5: все четко, вовремя, без запинок. Перед туром вся информация от «Большой страны» об организации тура и необходимые документы, в том числе о поступлении денежных средств за тур на счёт компании, договор, о встрече с группой, памятка, ваучер, поступали своевременно, все было просто и понятно.
Организация на 5: все четко, вовремя, без запинок. Перед туром вся информация от «Большой страны» обОрганизация на 5: все четко, вовремя, без запинок. Перед туром вся информация от «Большой страны» обОрганизация на 5: все четко, вовремя, без запинок. Перед туром вся информация от «Большой страны» об
И
Иван
18 мая 2023
Комфортабельные автобусы, прекрасные гиды
Комфортабельные автобусы, прекрасные гидыКомфортабельные автобусы, прекрасные гидыКомфортабельные автобусы, прекрасные гиды

Тур входит в следующие категории Йошкар-Олы

Похожие туры из Йошкар-Олы

Золотой Казан и Красный город. Осенне-весенний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Осенне-весенний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
24 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 41 020 ₽ за человека
Новогодние праздники в Казани
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Новогодние праздники в Казани
Начало: Республика Татарстан, Казань
3 янв в 10:00
от 60 000 ₽ за человека
Марийский Новый год. Автобусный тур в Йошкар-Олу и Казань
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Марийский Новый год. Автобусный тур в Йошкар-Олу и Казань
Начало: Владимир / Москва / Нижний Новгород
30 дек в 10:00
27 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Йошкар-Оле
Все туры из Йошкар-Олы