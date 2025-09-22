читать дальше

знаем.

Приехали в отель Биляр, а сбор на экскурсию в отеле IT Park (Хорошо, таксист специально проехал и показал где этот отель находится). Мы пришли в IT Park, ждем… оказалось надо в гостиницу Ногай. Это при том, что мы город не знаем. Дальше все отлично. Экскурсовод Максимова Нина. МОЛОДЕЦ. прислала такси и потом отлично провела экскурсии "Легенды и тайны тысячелетней Казани" и "Якын дуслар". Было очень интересно.

Второй день экскурсию проводила Рязанова Людмила. Это просто… Белокаменная крепость и мечеть Кул Шариф, начались с того, что вышли из автобуса (при том, что было очень холодно)и полчаса она выясняла кто дополнительно поедет в "Гостеприимный дом Бая". и на протяжении экскурсии постоянно по этому поводу говорила по телефону, даже в мечети. Об одном и том же повторяла по несколько раз. Когда называла даты- ой, нет, назовет другую дату, потом снова, ой нет, третья дата. Когда мы возвращались из Рифского Богородицкого монастыря на вопрос, как добраться в дома Бая, ответ- адрес. Мы город не знаем! Ответ-опять адрес, хорошо одна из туристок сориентировалась и сказала, чтобы нас высадили рядом с татарской слободой.

В доме Бая было Отлично. Организаторы молодцы. Всем было весело. Все пели, танцевали и разъезжались сытые и в отличном настроении. Развезли всех по их отелям.

Третий день 14 января была экскурсовод снова Максимова Нина. МОЛОДЕЦ. Организационные вопросы решала быстро, рассказывала обо всем интересно, На вопросы отвечала, полностью раскрывая темы. Только в ее рассказе мы узнали, что оказывается Раис это не просто татарское имя (как мы думали после рассказа Рязановой Людмилы). В Свияжском музее дерева, можно сказать, что прогулялись по древнему городу. Анимационная картина древнего города просто заворожила.

Вечером "Огни Казани" экскурсовод Марина (фамилию не знаю), тоже молодец, все отлично.