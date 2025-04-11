Мои заказы

Йош и Ка: гуляем по Йошкар-Оле и купаемся в Казани. Зимний автобусный тур из Перми

Хотите устроить себе путешествие-контраст на выходные? Отправляйтесь в две столицы, где зимняя сказка встречается с тропическим летом! Сначала вы окунётесь в волшебную атмосферу Йошкар-Олы. Её европейские улочки и замки в
читать дальше

зимнем убранстве выглядят как декорации к сказке.

Затем вас встретит тысячелетняя Казань с её главным сокровищем — величественным Кремлём, мечетью Кул-Шариф и тайнами башни Сююмбике.

А главный сюрприз — после морозных прогулок мы нырнём в +30°C! Вас ждёт один из крупнейших аквапарков России, где можно с восторгом прокатиться с горок и расслабиться в тёплой воде.

Идеальный способ перезагрузиться и получить максимум впечатлений! Это автобусный тур из города Пермь, маршрут будет удобен для жителей этого города и Пермского края.

Йош и Ка: гуляем по Йошкар-Оле и купаемся в Казани. Зимний автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Йош и Ка: гуляем по Йошкар-Оле и купаемся в Казани. Зимний автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Йош и Ка: гуляем по Йошкар-Оле и купаемся в Казани. Зимний автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Перми

21:00 — Выезд из Перми.

2 день

Йошкар-Ола - Казань

Весь день программа проходит по московскому времени.

08:00 — Приезд в Йошкар-Олу. Завтрак в кафе.

08:30-11:00 — Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле — городу-сказке, где оживают легенды.

Яркие набережные, величественные башни, уютные улочки и удивительные скульптуры создают атмосферу Европы в самом сердце России. Здесь каждый уголок пропитан историей и уникальной культурой, а прогулка по городу превращается в увлекательное путешествие во времени.

Откройте для себя этот удивительный город и почувствуйте его магию!

Посещение сувенирного магазина.

11:00-13:30 — Переезд в Казань. В дороге просмотр исторических и развлекательных фильмов.

13:30-14:00 — Обед в кафе Казани.

14:00-16:45 — «Казань тысячелетняя» — обзорная экскурсия по городу, посещение Кремля.

Казань — город, где история сплетается с современностью, а восточные традиции гармонично сочетаются с европейской культурой. Здесь за тысячелетие сложился уникальный облик столицы, поражающий величием древних стен, изяществом минаретов и красотой оживленных улиц.

Прогулка по городу откроет перед вами его многогранный характер, наполненный легендами, гордостью и гостеприимством.

Посещение сувенирных лавок.

17:00-21:00 — Посещение Аквапарка «Ривьера» г. Казань (4 часа) или свободное время в городе.

Обратите внимание! Туристы, которые выбрали тариф «без аквапарка», добираются к месту встречи с группой (аквапарк «Ривьера») самостоятельно.

21:00 — Сбор группы у аквапарка. Отъезд в Пермь.

Йошкар-Ола - КазаньЙошкар-Ола - КазаньЙошкар-Ола - КазаньЙошкар-Ола - КазаньЙошкар-Ола - КазаньЙошкар-Ола - КазаньЙошкар-Ола - КазаньЙошкар-Ола - КазаньЙошкар-Ола - КазаньЙошкар-Ола - КазаньЙошкар-Ола - КазаньЙошкар-Ола - КазаньЙошкар-Ола - Казань
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Прибытие в Пермь

10:00-12:00 — Прибытие в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает 2 ночных переезда на автобусе.

Стоимость на 1 человека в зависимости от категории туриста или выбранной программы, руб:

ДатыВзрослыйПенсионер/студент/дети 13-17 летДети 5-12 летДети 0-4 или ниже 120 смБез аквапарка
02.11.2025-04.11.202510 80010 60010 4007 1507 150
12.12.2025-14.12.20259 9009 7009 6007 1507 150
02.01.2026-04.01.202614 80014 60014 4009 1509 150
06.01.2026-08.01.202614 80014 60014 4009 1509 150
27.02.2026-01.03.202613 80013 60013 4008 1508 150

Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобусный проезд Пермь - Йошкар-Ола - Казань - Пермь на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Сопровождение из Перми по всему маршруту
  • Обзорные экскурсии по Йошкар-Оле и Казани
  • Входной билет на территорию Казанского кремля
  • Входной билет в аквапарк "Ривьера" (4 часа) - если не выбран тариф "без аквапарка"
  • Питание: завтрак в Йошкар-Олеобед в Казани
  • Завтрак в Йошкар-Оле
  • Обед в Казани
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Перми и обратно
  • Дополнительное место в автобусе - 5 500 руб. /место
  • Сувениры
  • Питание, не указанное в программе: ужин
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы для поездки:

  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • пенсионное удостоверение, студенческий билет.

Вещи для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;

Для экскурсий:

  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д.;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • солнцезащитный крем (в летний период);
  • аптечку для личного применения.

Для купания:

  • полотенце;
  • купальный костюм;
  • сланцы;
  • шапочка для плавания;
  • принадлежности для душа.

В автобусе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки телефонов, однако туроператор не может гарантировать их бесперебойную работу. Рекомендуем иметь при себе пауэрбанк для дополнительного удобства.

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие сувениры можно привезти с собой?

Сувениры, которые можно привезти из тура:

  • чак-чак или баурсак;
  • мёд;
  • тюбетейка;
  • колбаса Казылык;
  • медовуха;
  • изделия ручной работы;
  • сувенир с символикой казанского кота;
  • символы татарского быта: казан, пиала, расписанные деревянные ложки;
  • сумки ручной работы с этническими элементами;
  • фруктовый мармелад в упаковках с видами города;
  • конфеты «Птичье молоко» местной фабрики.
Есть ли скидки в туре?

Скидки в туре:

  • последний ряд в автобусе — 300 руб.;
  • гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?

21:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова;
21:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская);
21:15 – м-н Закамск, ост. Лядова;
21:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак;
21:45 – ост. Отворот на Майский;
22:00 – Нытвенский отворот;
22:05 – Григорьевский отворот;
22:10 – отворот Кудымкар/Карагай;
22:30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл");
22:50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава";
23:40 – Большая Соснова, кафе "Гавань";
00:25 (УДМ) – г. Воткинск, остановка "Центр";
00:30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208;
00:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста";
01:25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273;
02:40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе “Турист”.

Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Йошкар-Олы

Похожие туры из Йошкар-Олы

Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 43 100 ₽ за человека
Золотой Казан и Красный город. Осенне-весенний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Осенне-весенний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
16 янв в 10:00
30 янв в 10:00
от 41 020 ₽ за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Начало: Татарстан, Казань
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 36 850 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Йошкар-Оле
Все туры из Йошкар-Олы