3 день

Раифский Богородицкий мужской монастырь

07:00 Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на программу.

10:30 Посещение «Храма всех религий» на старом Московском тракте.

Комплекс представляет собой необычное архитектурное смешивание разных культур и мировых верований — церкви, мечети, синагоги, пагоды, индуистские храмы, а также верования исчезнувших цивилизаций.

Вселенский храм — это не место для богослужений, а музей и архитектурный памятник, и символический симбиоз религий, цивилизаций и культур.

Внутри храм всех религий имеет несколько красиво декорированных залов, посвященных различным верованиям: зал Будды, Египетский зал, Католический зал, зал Иисуса Христа; есть также Театральный зал, картинная галерея, где проходят выставки художников, чайная комната.

Важной составной частью памятника религий выступает и одна из комнат родного дома Ильдара Ханова, в которой он жил.

Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.

Монастырь основан в 17 веке.

Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.

Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).

На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.

15:00 Свободное время в центре города.