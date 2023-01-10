Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле

В этом туре Вас встретят новогодними огнями два удивительных города — Казань и Йошкар-Ола! На улицах и в парках появились световые инсталляции в виде арок, елочных игрушек и цифр наступающего
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года.

Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видео панораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские.

5
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Кусочек старой доброй Европы
Кусочек старой доброй Европы
Посетим набережные Брюгге и Амстердам в Йошкар-Оле
Аппетитные блюда
Аппетитные блюда
Попробуем национальные татарские и марийские блюда
Мировой шедевр — часы "12 апостолов"
Мировой шедевр — часы "12 апостолов"
Увидим уникальные динамические часы, не имеющие аналогов во всем мире

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Интерактивная программа "Якын дуслар". Экскурсия "Прогулка по Казани разных эпох"

  • 08:00-12:00 Встреча туристов с табличкой «Третья Столица» представителем туроператора: — на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) — красное здание, главный вход у скульптур белых барсов. — на ж/д вокзале «Терминал 2» (Восстание — Пассажирская) — у главного входа на ж/д вокзал. — в международном аэропорту «KAZAN» — за доп. плату.

Представитель туроператора, на вокзале, выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы.

Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу, за доп. плату.

  • с 12:01-14:00 Встреча туристов с поздним прибытием (поезда из Санкт-Петербурга и других городов) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
  • с 13:00-14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиниц (точное время по каждому отелю будет сообщено). Выезд на экскурсионную программу.

14:00 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.

15:15 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».

Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская Панорама».

Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видео панораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.

Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета.

17:00 Прибытие в гостиницу.

Свободное время.

  • 20:00 Дополнительная вечерняя автобусная экскурсия «Огни новогодней Казани!» за доп. плату.

Словно по взмаху волшебной палочки зажглись огни ночного города, и сказка продолжается. Как и все чудеса, эта новогодняя сказка мимолётна. Успейте насладиться красотой праздничной столицы Татарстана, яркими огнями разноцветных гирлянд и великолепием новогодней иллюминации. На улицах и в парках появились световые инсталляции в виде арок, елочных игрушек и цифр наступающего года. Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски!

Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

Прибытие. Интерактивная программа "Якын дуслар". Экскурсия "Прогулка по Казани разных эпох"Прибытие. Интерактивная программа "Якын дуслар". Экскурсия "Прогулка по Казани разных эпох"Прибытие. Интерактивная программа "Якын дуслар". Экскурсия "Прогулка по Казани разных эпох"Прибытие. Интерактивная программа "Якын дуслар". Экскурсия "Прогулка по Казани разных эпох"Прибытие. Интерактивная программа "Якын дуслар". Экскурсия "Прогулка по Казани разных эпох"
2 день

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица»

07:00 Завтрак в гостинице.

09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на программу.

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица».

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университ, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

13:30 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это — официальная резиденция Президента Республики Татарстан и государственный музей-заповедник, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Белокаменный Кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

15:00 Свободное время в центре города.

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица»Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица»Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица»Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица»Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица»
3 день

Раифский Богородицкий мужской монастырь

07:00 Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на программу.

10:30 Посещение «Храма всех религий» на старом Московском тракте.

Комплекс представляет собой необычное архитектурное смешивание разных культур и мировых верований — церкви, мечети, синагоги, пагоды, индуистские храмы, а также верования исчезнувших цивилизаций.

Вселенский храм — это не место для богослужений, а музей и архитектурный памятник, и символический симбиоз религий, цивилизаций и культур.

Внутри храм всех религий имеет несколько красиво декорированных залов, посвященных различным верованиям: зал Будды, Египетский зал, Католический зал, зал Иисуса Христа; есть также Театральный зал, картинная галерея, где проходят выставки художников, чайная комната.

Важной составной частью памятника религий выступает и одна из комнат родного дома Ильдара Ханова, в которой он жил.

Экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.

Монастырь основан в 17 веке.

Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.

Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).

На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.

15:00 Свободное время в центре города.

Раифский Богородицкий мужской монастырьРаифский Богородицкий мужской монастырьРаифский Богородицкий мужской монастырьРаифский Богородицкий мужской монастырьРаифский Богородицкий мужской монастырь
4 день

Экскурсия Новогодняя Йошкар-Ола

07:00 Завтрак в гостинице.

08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).

11:30 Экскурсия Йошкар-Ола новогодняя.

В далеких таежных лесах вас встретит новогодними огнями марийская столица — Йошкар-Ола.

Во время обзорной экскурсии вы посетите площади города: Патриаршья, площадь Республики и Девы Марии, Оболенского Ноготокова, где наряду с удивительными памятниками (Петр и Февронья, царь- пушка, памятник Святейшему патриарху Алексию, памятник императрице Елизавете, Йошкин кот и Йошкина кошка и др.) вы погрузитесь в атмосферу праздника у главной новогодней елки города.

Знаменитые часы — «12 апостолов» и Марийские куранты незаметно отсчитывают время экскурсии.

Словно кусочек старой доброй Европы — набережная Брюгге и Амстердам, мосты через Малую Кокшагу — и все это в атмосфере новогодних праздничных дней.

Обед в Йошкар-Оле с блюдами национальной марийской кухни.

Посещение национального музея имени Т. Евсеева.

Этнографическая экспозиция «Жизнь марийца от рождения до смерти».

16:30 Выезд в Казань.

19:00 Возвращение в Казань.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия Новогодняя Йошкар-ОлаЭкскурсия Новогодняя Йошкар-ОлаЭкскурсия Новогодняя Йошкар-ОлаЭкскурсия Новогодняя Йошкар-ОлаЭкскурсия Новогодняя Йошкар-Ола
5 день

Остров Град Свияжск

07:00 Завтрак в гостинице.

08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу на остров град Свияжск.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» на остров Град Свияжск.

Свияжск — это историко-культурная жемчужина Республики Татарстан.

Древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и мастерские.

Экскурсия «Вглубь веков. Легендарный город на Свияге».

Погрузиться вглубь веков в прямом смысле слова — пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века, оказаться внутри настоящего археологического раскопа и фактически прогуляться по древним улочкам деревянной городской застройки середины XVI — XVIII веков.

Срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые расположены ровно на тех местах, где их нашли.

Свияжский музей археологического дерева — место пересечения столетий — здесь можно воочию увидеть, как жили и какими предметами обихода пользовались наши предки 400 и даже 500 лет назад.

А современные технологии позволяют ярче и образнее почувствовать жизнь средневекового города.

15:00 Свободное время в центре города.

Остров Град СвияжскОстров Град СвияжскОстров Град СвияжскОстров Град Свияжск
6 день

Отъезд

07:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Самостоятельный выезд на ж/д вокзал/аэропорт.

Проживание

Тру предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница, категорияДействие ценыВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
«Тур Без проживания» НГ28.12.2023-10.01.20241984018840/19340 нет
«Давыдов Инн» 2* (стандартный TWIN/DBL/TRPL) НГ28.12.2023-10.01.20243134018840/3084031340368403000/4100Шведский стол
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL НГ28.12.2023-10.01.20243209018840/3159032090453903150/5810Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3 * (эконом TWIN/DBL/TRPL) НГ28.12.2023-10.01.20243234018840/3184032340423403200/5200Шведский стол
«Ильмар сити» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243234018840/3184032340378403200/4300Шведский стол
«Биляр ИНН» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243234018840/3184032340428403200/5300Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243334018840/3284033340433403400/5400Шведский стол
«Кравт отель «АЭРОПОРТ»» 3 * (стандарт TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243334018840/3284033340403403400/4800Шведский стол
«IT Парк Отель - Центр города» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243334018840/3284033340413403400/5000Шведский стол
«Отель Кристалл» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243334018840/3284033340433403400/5400Шведский стол
«Парк Отель» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243334018840/32840/438403400/5500Шведский стол
«Отель "Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243384018840/3334033840438403500/5500Шведский стол
«Особняк на Театральной» 3* (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243609018840/3559036090488403950/6500Шведский стол
«Отель Релита» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243634018840/3584036340488404000/6500Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243634018840/3584036340513404000/7000Шведский стол
«Биляр Палас Отель» 4 * (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243834018840/3784038340503404400/6800Шведский стол
«Отель Ибис» 3 * (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243634018840/3584036340463404000/6000Шведский стол
Отель «Корстон Tower» 4 * (номер superior TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243834018840/3784038340503404400/6800Шведский стол
«Отель Ногай» 3 * (стандартный номер TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243759018840/3709037590503404250/6800Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4* (стандартный TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20243834018840/3784038340503404400/6800Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20244084018840/4034040840563404900/8000Шведский стол
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20244134018840/4084041340523405000/7200Шведский стол
«Мираж» 5* (deluxe TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20245459018840/5409054590788407650/12500Шведский стол
«Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4* (deluxe TWIN/DBL) НГ28.12.2023-10.01.20245634018840/5584056340828408000/13300Шведский стол

Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

5 ночей

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

Отель «AMAKS Safar» 3

5 ночей

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3Отель «AMAKS Safar» 3

Отель «Кристалл» 3

5 ночей

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3

Отель «Давыдов» 3

5 ночей

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

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Отель «Парк Отель Центр» 3

5 ночей

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3

Отель «Ибис» 3

5 ночей

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

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Отель «Биляр Палас» 4

5 ночей

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

5 ночей

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

5 ночей

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

Отель «Ногай» 3

5 ночей

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай» 3Отель «Ногай» 3Отель «Ногай» 3Отель «Ногай» 3

«Отель Релита» 4

5 ночей

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4

Отель «Корстон Tower» 4

5 ночей

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

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Отель «Корстон Royal» 5

5 ночей

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

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Отель «Шаляпин Палас» 4

5 ночей

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4

Отель «Мираж» 5

5 ночей

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

5 ночей

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

«Особняк на Театральной» 3

5 ночей

Этот 3-звездочный отель в Казани находится напротив Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. К услугам гостей звукоизолированные номера с бесплатным Wi-Fi. За несколько минут можно дойти до пешеходной улицы Баумана и Казанского кремля.

Отель «Особняк на Театральной» расположен в элегантном здании с классическим фасадом в центре города на площади Свободы. Все просторные номера и люксы оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

«Особняк на Театральной» 3«Особняк на Театральной» 3«Особняк на Театральной» 3«Особняк на Театральной» 3

Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4

5 ночей

Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin расположен в 100 метрах от станции метро «Кремлевская» и Казанского кремля. К услугам гостей ресторан и бесплатный фитнес-зал. В современных номерах установлен телевизор с плоским экраном.

В ресторане отеля подают завтрак «шведский стол» и блюда интернациональной кухни. Гости могут выпить коктейли на террасе на крыше отеля, откуда открывается панорамный вид на город.

В номерах имеются принадлежности для чая/кофе, кондиционер, рабочий стол и небольшой холодильник. Предоставляются гладильные принадлежности. Во всех помещениях работает бесплатный Wi-Fi.

Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin находится в 500 метрах от популярной пешеходной улицы Баумана и Петропавловского собора.

Поездка до аэропорта Казани занимает 30 минут.

Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4Отель «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча на ж/д вокзале
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе, (завтраки при выборе тарифа с проживанием):1 день - обед2 день - завтрак3 день - завтрак4 день - завтрак, обед5 день - завтрак6 день - завтрак
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак
  • 3 день - завтрак
  • 4 день - завтрак, обед
  • 5 день - завтрак
  • 6 день - завтрак
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
  • Встреча в аэропорту с представителем туроператора
  • Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату - от 1 500 руб. /легковой автомобиль на 3 человека (от/до ж/д вокзала), от 2 500 руб. /легковой автомобиль на 3 человека (от/ до аэропорта)
  • Питание, не указанное в программе
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительная экскурсия «Огни новогодней Казани» - 1 100 руб. /чел
  • Трансфер на ж/д вокзал/аэропорт
  • Аренда наушников для экскурсий - радиогиды - 100 руб. /сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
10 янв 2023
Добрый день. Прекрасный тур. Получили море впечатлений. Спасибо огромное. Все организовано на самом высоком уровне. Чудесные экскурсоводы, комфортабельные автобусы, прекрасные водители. Хорошее питание.
Я
9 янв 2023
Очень интересная программа.
Не ожидали что в стоимость тура входят обеды, были приятно удивлены. Тем более что они были хорошо организованы и вполне хорошее полноценное меню.
Для посещения выбраны самые лучшие и интересные места.
Остались очень довольны.
Т
8 янв 2023
Новогодние каникулы в Казани удались! Спасибо огромное и низкий поклон нашему гиду Альфие!!!!!Великолепные экскурсии, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование, чтобы всем было интересно и комфортно. Мы в восторге от видов и поездки в целом! Здоровья Вам, Альфия,успехов и удовольствия от работы!!!

Тур входит в следующие категории Йошкар-Олы

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