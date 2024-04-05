Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Групповой тур в Йошкар-Оле

Золотой Казан и Красный город

5
3 отзыва
Насыщенная программа по двум удивительным городам — Казани и Йошкар-Оле! Величественное архитектурное наследие, древняя культура татарского народа, неповторимая самобытность традиций, национальная марийская и татарская кухня ждут Вас в этом необычном путешествии.
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Ближайшие даты:
11
окт
25
окт
2
ноя
8
ноя
22
ноя
6
дек

Что вас ожидает:

Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Посетим древнюю крепость, построенную в правление Ивана Грозного
Кулинарное путешествие
Кулинарное путешествие
Попробуем национальные татарские и марийские блюда
Древний Болгар
Древний Болгар
Побродим меж белокаменных останков древних зданий "Северной Мекки"

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Казани, экскурсия «Огни Казани» по желанию

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату.

Время выезда на программу из отеля фиксированное (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе “Важно знать”).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале.

Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе. Продажа дополнительных экскурсий, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:45 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве — фольклоре. Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

14:50 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Насладиться самобытной красотой Казани, увидеть своими глазами яркие краски ее улиц и площадей, узнать, где хранятся несметные сокровища Казанских ханов, и где закипел без огня котел, можно отправившись на обзорную экскурсию.

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, старейшая мечеть Марджани, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

17:20 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:00 Дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани». Стоимость экскурсии 1100 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

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2 день

Путешествие в Болгар

С 07:00 завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе “Важно знать”).

Выезд на экскурсионную программу в г. Болгар (190 км).

12:00 Прибытие в Болгар.

Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея заповедника.

Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец. Посещение Памятного знака, построенного в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, где хранится самый большой печатный Коран в мире.

Посещение музея Болгарской цивилизации.

Экспозиции музея повествуют о жизни болгарского народа — предков современных казанских татар.

15:40 Обед в кафе “Болгар”.

16:40 После обеда вы сможете познакомиться с новыми объектами Болгара.

Осмотр одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана — Ак мечет (Белая мечеть).

Ни одно фото не способно передать в полной мере всей роскошности и торжественности этого чуда.

Водоем, в котором отражается белая чинность строения, придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом.

17:00 Выезд из Болгара в Казань.

20:00 Прибытие в Казань.

Свободное время в центре города.

20:15-21:45 Дополнительная авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая" (по желанию, оплачивается отдельно, подробное описание см. в разделе “Важно знать”).

Путешествие в БолгарПутешествие в БолгарПутешествие в БолгарПутешествие в БолгарПутешествие в Болгар
3 день

Остров-град Свияжск. Обед «Кулинарное путешествие»

Завтрак в гостинице.

С 07:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе “Важно знать”).

10:30 Экскурсия “Цитадель завоевателя” на остров-град Свияжск.

Свияжск — древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость", один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

Экскурсия по музею “Вглубь веков. Легендарный город на Свияге”.

Погрузиться вглубь веков в прямом смысле слова — пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века, оказаться внутри настоящего археологического раскопа и фактически прогуляться по древним улочкам деревянной городской застройки середины XVI – XVIII веков.

Срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые расположены ровно на тех местах, где их нашли.

Свияжский музей археологического дерева — место пересечения столетий — здесь можно воочию увидеть, как жили и какими предметами обихода пользовались наши предки 400 и даже 500 лет назад.

А современные технологии позволяют ярче и образнее почувствовать жизнь средневекового города.

15:00 Обед "Кулинарное путешествие" презентация технологии приготовления национальных татарских блюд от повара.

16:15 Свободное время в центре города.

Остров-град Свияжск. Обед «Кулинарное путешествие»Остров-град Свияжск. Обед «Кулинарное путешествие»Остров-град Свияжск. Обед «Кулинарное путешествие»
4 день

Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»

Завтрак в гостинице.

С 07:00 встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе “Важно знать”).

Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).

11:30 Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная».

Одна из главных достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова.

На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.

Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда.

Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его.

Обед в Йошкар-Оле с блюдами национальной марийской кухни.

Посещение национального музея имени Т. Евсеева.

Этнографическая экспозиция «Жизнь марийца от рождения до смерти»

16:30 Выезд в Казань.

19:00 Возвращение в Казань.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»
5 день

Казанский Богородицкий мужской монастырь. Казанский кремль

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, с вещами (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе “Важно знать”).

10:15 Казанская Святыня.

Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

11:15 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Белокаменный Кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

12:30 Окончание программы тура.

Трансфер на ж/д вокзал.

Казанский Богородицкий мужской монастырь. Казанский кремльКазанский Богородицкий мужской монастырь. Казанский кремльКазанский Богородицкий мужской монастырь. Казанский кремльКазанский Богородицкий мужской монастырь. Казанский кремль

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты, руб:

Гостиница, категорияПериод действия ценыВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
«Тур без проживания»

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

2062019820/20220
«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

2702019820/2662027020341002300/4070Шведский стол
«Давыдов Инн» 2* стандартный номер TWIN или DBL

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

2882019820/2842028820338202750/4000Шведский стол
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

3062019820/3022030620350203200/4300Шведский стол
«Отель "Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL)

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

3062019820/3022030620358203200/4500Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт TWIN/DBL)

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

3062019820/3022030620346203200/4200Шведский стол
«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

3142019820/3102031420386203400/5200Шведский стол
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

3142019820/3102031420398203400/5500Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

3142019820/3102031420370203400/4800Шведский стол
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

3142019820/31020-385403400/5180Шведский стол
«IT Парк Отель - Центр города» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

3250019820/3210032500404203670/5650Шведский стол
«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

3302019820/3262033020378203800/5000Шведский стол
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

3302019820/3262033020398203800/5500Шведский стол
«Отель Релита» 4 * (стандартный TWIN/DBL)

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

3302019820/3262033020398203800/5500Шведский стол
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

3522019820/3482035220426204350/6200Шведский стол
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

3782019820/37420-474205000/7400Шведский стол
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

3782019820/3742037820458205000/7000Шведский стол

«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE TWIN/DBL)

11.01.2024-24.04.2024

03.10.2024-25.12.2024

51820

19820/51420

51820

75820

8500/14500

Шведский стол

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.

При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.

Подселение отсутствует. За одноместное размещение требуется доплата (если турист едет один).

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

4 ночи

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

Отель «AMAKS Safar» 3

4 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

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Отель «Кристалл» 3

4 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3

Отель «Давыдов» 3

4 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3Отель «Давыдов» 3

Отель «Парк Отель Центр» 3

4 ночи

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3

Отель «Ибис» 3

4 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

Отель «Ибис» 3Отель «Ибис» 3Отель «Ибис» 3Отель «Ибис» 3

Отель «Биляр Палас» 4

4 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

4 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

4 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

Отель «Ногай» 3

4 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай» 3Отель «Ногай» 3Отель «Ногай» 3Отель «Ногай» 3

«Отель Релита» 4

4 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4

Отель «Корстон Tower» 4

4 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4

Отель «Корстон Royal» 5

4 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5Отель «Корстон Royal» 5

Отель «Шаляпин Палас» 4

4 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4Отель «Шаляпин Палас» 4

Отель «Мираж» 5

4 ночи

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5Отель «Мираж» 5

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

4 ночи

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

Отель «Татарстан» 3* Эконом-Центр

4 ночи

«Татарстан» - это гостиничный комплекс, расположенный в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.

13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 211 номеров, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью, техникой и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.

Вкусно и сытно поесть вы сможете в местных баре и ресторане, которые вмещают в себя до 120 человек.

Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле; камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала 1,4 км.

Отель «Татарстан» 3* Эконом-ЦентрОтель «Татарстан» 3* Эконом-ЦентрОтель «Татарстан» 3* Эконом-ЦентрОтель «Татарстан» 3* Эконом-ЦентрОтель «Татарстан» 3* Эконом-ЦентрОтель «Татарстан» 3* Эконом-ЦентрОтель «Татарстан» 3* Эконом-ЦентрОтель «Татарстан» 3* Эконом-ЦентрОтель «Татарстан» 3* Эконом-Центр

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе (завтраки только при выборе тарифа с проживанием)
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казани и обратно
  • Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (бронируется заранее) - от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек
  • Дополнительная экскурсия в «Дом Бая»:взрослый - 2 300 руб. ребенок до 14 лет - 2 100 руб. ребенок до 5 лет - 1 000 руб
  • Взрослый - 2 300 руб
  • Ребенок до 14 лет - 2 100 руб
  • Ребенок до 5 лет - 1 000 руб
  • Дополнительная экскурсия «Огни Казани» - 1 100 руб. /чел
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию - радиогиды - стоимость 150 рублей за сутки экскурсионного обслуживания (оплачивается на месте)
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

График выезда на экскурсионную программу из отелей

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева, д. 35А).

12:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская, д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская, д. 52).

12:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Шаляпин», «Татарстан» встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная, д. 16Б).

13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8).

13:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ПЯТЫЙ ДЕНЬ

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А)

09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А)

09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52)

09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б)

09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8)

10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1)

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

Дополнительная программа “Гостеприимный дом Бая”

Авторская интерактивная программа “Гостеприимный дом Бая”.

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села – дом Бая.

Состоятельные хозяева дома – Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния – Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы: 2 300 рублей взрослый, 2 100 рублей детский до 14 лет, ребёнок до 5 лет — 1 000 рублей.
Программа состоится при наборе минимум 15 человек.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100 м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
5 апр 2024
Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!
Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!Прекрасный тур! Всё продумано до мелочей! Мы с мужем довольны! Казань и Йошкар-Ола незабываемо красивые!
Ж
22 янв 2024
Очень понравилась программа тура, было интересно и познавательно. У нас была гид Нина, прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает.
Т
14 дек 2023
Все очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала с приоткрытым окном. (Это моя привычка) А девчонки с других гостинец (например Кристалл) спали в спортивных костюмах. Очень хороший завтрак в гостинице.
Казань- очень красивый город. Гостеприимный. Неожиданно интереснейшая экскурсия оказалась в Йошкар-Олу. Я очень довольна поездкой. Спасибо!
Все очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала сВсе очень понравилось! Спасибо за отпуск! Хорошая гостиница Ибис. Несмотря на большие морозы я спала с

Тур входит в следующие категории Йошкар-Олы

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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