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полностью на этом сфокусирована. Поначалу мне не хватало привычной московской динамики, пока мы не дошли до Георгиевского собора… И вот тут неспешность Михаила сыграла свою роль: ты перестаешь суетиться, начинаешь дышать в унисон с этими древними стенами и действительно вникаешь в детали резьбы, которые без пояснений местного жителя просто не заметить. К слову, слона без подсказки Михаила мы сами так и не нашли, но легендами заслушались)))