Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Прогулка по Юрьев-Польскому: от памятника Юрию Долгорукому до резных барельефов Георгиевского собора. История, архитектура и загадки древнего города
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому
19 июн в 09:30
20 июн в 09:30
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Побывать там, где славное прошлое оживает на каждом шагу
Завтра в 09:00
19 июн в 09:00
6900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский, окрестности и усадьба князей Голицыных (на вашем авто)
Пройти по страницам истории Северо-Восточной Руси
19 июн в 10:00
20 июн в 09:00
12 800 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 2 сен 2025
2 сентября 2025г посетили ваш чудесный город. Прежде всего хотели увидеть знаменитый Георгиевский собор. Нам очень повезло с гидом. Михаил
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Нам очень понравилась экскурсия: в приятной компании с Михаилом время пролетело незаметно. Нам удалось насладиться увлекательным и познавательным рассказом Михаила об истории Юрьева-Польского, надышаться чистейшим и по-весеннему ароматным воздухом ополья. Спасибо!
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Р
Спасибо! Все прошло нормально. Можно рекомендовать.
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и
очень приятная и интересная экскурсия, прошла на одном дыхании!! Порекомендую друзьям!!
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А
Мы были несколькими семьями(10 человек) 1 мая с Михаилом на двух экскурсиях: первая по городу и вторая -Мстиславль, Сима (очень
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Ж
Светлана очень хороший рассказчик и любит свой город! Настроены приехать ещё раз летом:) узнали много интересного, посмотрели на истории, связанные
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Спасибо очень интересная экскурсия
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Михаил — очень спокойный, тактичный и глубоко знающий свой город человек. Главной целью нашей поездки была крепость, и экскурсия была
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И
Татьяна, огромное спасибо за экскурсию! Столько всего удивительного рассказала и показала. Несмотря на мороз с удовольствием прогулялись по городу, узнали много нового.
Татьяна замечательный гид влюблённый в своё дело и город. Вернёмся ещё. Однозначно рекомендую гида и данную экскурсию.
Татьяна замечательный гид влюблённый в своё дело и город. Вернёмся ещё. Однозначно рекомендую гида и данную экскурсию.
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Очень хорошая обзорная экскурсия. Михаил очень интересно рассказывает, подробно отвечает на вопросы. Все понравилось, если бы не зимний морозец и сугробы, то с удовольствием продолжили и расширили. Рекомендуем Юрьев-Польский к посещению и обязательно попросите Михаила познакомить с городом
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Всего 91 отзыв в Юрьев-Польском в категории "Памятник Юрию Долгорукому"
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Ответы на вопросы от путешественников по Юрьев-Польскому в категории «Памятник Юрию Долгорукому»
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