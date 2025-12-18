Мои заказы

Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов

Побывать там, где славное прошлое оживает на каждом шагу
Добро пожаловать в город, основанный в 1152 году — с богатым прошлым и множеством тайн.

Вы пройдёте по древним валам, увидите памятник Юрию Долгорукому и белокаменные храмы, где переплелись легенды и архитектура 12–18 веков.

Узнаете о чудесах княжеских ладей и услышите предания, которые бережно хранят стены монастырей и соборов.
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов

Описание экскурсии

  • Мы осмотрим семиметровые древние валы, защищавшие город, и памятник основателю — Юрию Долгорукому
  • Пройдём к Михайло-Архангельскому монастырю 17–18 веков, расположенному в кольце защитных валов
  • Рассмотрим Знаменскую, Надвратную и Георгиевскую церкви
  • Побываем у Свято-Введенского Никоновского монастыря, Покровской городской церкви, а также Троицкого монастыря
  • Увидим белокаменный крестово-купольный Георгиевский собор, построенный князем Святославом Всеволодовичем
  • Поклонимся Святославову кресту, святыне древнего города

Вы узнаете

  • Как семиметровые валы охраняли город и какие тайны 12 века скрывают их земляные «руки»
  • Почему Юрий Долгорукий, основатель города, до сих пор смотрит с памятника на свои владения — и что он мог видеть первым
  • Как Георгиевский собор стал последним шедевром домонгольской Руси и какие загадки оставил своим белокаменным камням
  • Почему буря 1220 года спасла княжеские ладьи — и как этот день навсегда увековечен Святославовым крестом

И не только!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Юрьев-Польском
Провела экскурсии для 17839 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

Входит в следующие категории Юрьев-Польского

Похожие экскурсии из Юрьев-Польского

Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Пешая
2 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Прогулка по Юрьев-Польскому: от памятника Юрию Долгорукому до резных барельефов Георгиевского собора. История, архитектура и загадки древнего города
Завтра в 12:30
20 дек в 09:30
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Пешая
2 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Погрузитесь в атмосферу Юрьев-Польского, пройдя по древним валам и посетив соборы. Узнайте тайны прошлого и оцените современное искусство
Начало: У памятника Юрия Долгорукова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Древний город Юрьев-Польский и удивительные места Владимирского Ополья
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Древний город Юрьев-Польский и удивительные места Владимирского Ополья
Путешествие в Юрьев-Польский - это шанс увидеть уникальные исторические памятники и насладиться атмосферой древнего города
Начало: Юрьев-Польский, памятник Юрию Долгорукому
11 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Юрьев-Польском. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Юрьев-Польском