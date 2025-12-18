Добро пожаловать в город, основанный в 1152 году — с богатым прошлым и множеством тайн.
Вы пройдёте по древним валам, увидите памятник Юрию Долгорукому и белокаменные храмы, где переплелись легенды и архитектура 12–18 веков.
Узнаете о чудесах княжеских ладей и услышите предания, которые бережно хранят стены монастырей и соборов.
Описание экскурсии
- Мы осмотрим семиметровые древние валы, защищавшие город, и памятник основателю — Юрию Долгорукому
- Пройдём к Михайло-Архангельскому монастырю 17–18 веков, расположенному в кольце защитных валов
- Рассмотрим Знаменскую, Надвратную и Георгиевскую церкви
- Побываем у Свято-Введенского Никоновского монастыря, Покровской городской церкви, а также Троицкого монастыря
- Увидим белокаменный крестово-купольный Георгиевский собор, построенный князем Святославом Всеволодовичем
- Поклонимся Святославову кресту, святыне древнего города
Вы узнаете
- Как семиметровые валы охраняли город и какие тайны 12 века скрывают их земляные «руки»
- Почему Юрий Долгорукий, основатель города, до сих пор смотрит с памятника на свои владения — и что он мог видеть первым
- Как Георгиевский собор стал последним шедевром домонгольской Руси и какие загадки оставил своим белокаменным камням
- Почему буря 1220 года спасла княжеские ладьи — и как этот день навсегда увековечен Святославовым крестом
И не только!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Юрьев-Польском
Провела экскурсии для 17839 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
