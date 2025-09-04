читать дальше

крепость идеально круглой формы и узнали, почему в Юрьеве все круглое. Посмотрели свысока на монастырь - не в лучшем сейчас состоянии, но очень интересный по своей архитектуре (с круглыми окошками в Архангельском соборе!:) Задержались у Георгиевского храма 1234 года постройки - последнем русском соборе, построенном до монгольского нашествия. Удивились его странной приземистой архитектуре. Детально рассмотрели резные фигуры на фасадах - а их там не счесть! И каждая со своим смыслом, и про каждую Светлана рассказала удивительную историю. Прогулялись по набережной речки Колокши, знаменитой историческими битвами, происходившими на ее берегах. И заглянули в более современную часть города с торговыми рядами и впечатляющим зданием богадельни. Светлана сориентировала, где в городе можно вкусно и недорого покушать, где сходить в туалет (это всегда важно в прогулках по незнакомым местам!), где купить авторских сыров и местных текстильных изделий. Обстоятельный, неспешный, подробный и понятный рассказ об истории города, очень внимательное отношение к нам, туристам, ответы на любые вопросы, выдающие широту и глубину знаний и, конечно, безмерная любовь к своему городу - это то, что отличает Светлану. Не обошлось и без приятных подарков 😊 Чудесное знакомство с городом, лучше и не пожелаешь. Спасибо!