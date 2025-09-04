Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Прогулка по Юрьев-Польскому: от памятника Юрию Долгорукому до резных барельефов Георгиевского собора. История, архитектура и загадки древнего города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:30
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Погрузитесь в атмосферу Юрьев-Польского, пройдя по древним валам и посетив соборы. Узнайте тайны прошлого и оцените современное искусство
Начало: У памятника Юрия Долгорукова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Побывать там, где славное прошлое оживает на каждом шагу
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 сентября 2025Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольцаДата посещения: 2 сентября 20252 сентября 2025г посетили ваш чудесный город. Прежде всего хотели увидеть знаменитый Георгиевский собор. Нам очень повезло с гидом. Михаил
- ННика4 декабря 2025Выражаем огромную благодарность Светлане за потрясающий день в Юрьеве - польском
Столько всего удивительного рассказала и показала Светлана! С заботой и большой любовью к городу и собору! Очень хотим вернуться еще
- ЕЕкатерина24 ноября 2025Светлана, огромное спасибо за экскурсию!!! Очень интересно, узнали много нового. Я бы назвала эту экскурсию "Прогулка с другом по тихому
- ТТатьяна19 ноября 2025Прекрасно провели выходной день в Юрьев-Польском со Светланой!
Светлана замечательный организатор, при брони уточнила все необходимые моменты (одежда с учетом погодных
- ЕЕлена14 ноября 2025Прекрасная экскурсия. Все четко, структурировано. Несмотря на ветер, с удовольствием прогулялись по городу. Светлана - чудесная, заряжает оптимизмом и любовью к родному городу.
- ММаргарита10 ноября 2025Безмерно люблю свой край - он восхищает своей уходящей вглубь веков историей и очаровывает и умиротворяет благостной природой. Более того,
- ЛЛюдмила5 ноября 2025Экскурсия с Михаилом пролетела как миг, было очень интересно и содержательно, сразу видно, что гид увлечен своим делом и знает
- ААнна5 ноября 2025Светлана быстро приняла нашу заявку, хотя попросили накануне вечером взять нас на экскурсию рано утром. Очень рекомендую!
- ИИрина4 ноября 2025Очень остались довольны экскурсией по городу. Если захотите узнать подробно об истории города, края, увидеть Юрьев кремль, то гид Светлана погрузит вас на 2 часа в историю, архитектуру и вы сможете почувствовать очарование древнего города
- ВВера4 ноября 2025Экскурсия очень понравилась. Гид Светлана прекрасно владеет материалом! Поддерживает русский дух. Всем рекомендую!
- ААнастасия3 ноября 2025Михаил - прекрасный экскурсовод и замечательный рассказчик! Экскурсия подробная, интересная. Михаил также посоветовал нам литературу по теме и другие интересные места Владимирской области.
- ИИлья2 ноября 2025Светлана, спасибо Вам большое за экскурсию! Экскурсия получилась невероятно камерная и душевная! Узнали много интересного про город. Налюбовались Георгиевским собором!
- ННаталья1 ноября 2025Замечательная экскурсия. У города очень интересная история. Стоит сюда приехать. Можно запланировать поездку во Владимир и из Владимира съездить в Юрьев-Польский. Дорога из Владимира до Юрьева-Польского на машине займёт 1ч 10 мин - 1ч. 30 мин.
- ННиколай27 октября 2025Очень толковая и душевная экскурсия по маленькому, но важному для истории России городу. Прошлись по кремлёвскому валу, где когда-то была
- ГГалина27 октября 2025С удовольствием прогулялись по городу в сопровождении Светланы. Сразу видно, человек любит и знает свой город. Мы были не только
- ККсения26 октября 2025Не экскурсия, а путешествие вглубь веков с лучшим проводником!
Хочу от всей души поблагодарить нашего гида Светлану за невероятную прогулку по
- ГГалина13 октября 2025Превосходно
- ССветлана13 октября 2025Приехали семьёй в город Юрьев-Польский, раньше там никто из нас не был, поэтому для погружения в историю города взяли индивидуальную
- ААнна28 сентября 2025Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое!
- ННаталия16 сентября 2025Экскурсия со Светланой нам очень понравилась, было очень информативно и увлекательно. Всем рекомендую!
