Увидеть самое главное в Юрьев-Польском

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Юрьев-Польском, цены от 5900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Пешая
2 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Прогулка по Юрьев-Польскому: от памятника Юрию Долгорукому до резных барельефов Георгиевского собора. История, архитектура и загадки древнего города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:30
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Пешая
2 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Юрьев-Польский
Погрузитесь в атмосферу Юрьев-Польского, пройдя по древним валам и посетив соборы. Узнайте тайны прошлого и оцените современное искусство
Начало: У памятника Юрия Долгорукова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Юрьев-Польский: город древних валов и белокаменных храмов
Побывать там, где славное прошлое оживает на каждом шагу
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 сентября 2025
    Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
    Дата посещения: 2 сентября 2025
    2 сентября 2025г посетили ваш чудесный город. Прежде всего хотели увидеть знаменитый Георгиевский собор. Нам очень повезло с гидом. Михаил
    мог говорить о соборе бесконечно. Заслушались так, что забыли о дождике, который то и дело начинал накрапывать, забыли обо всём. Спасибо огромное Михаилу!

  • Н
    Ника
    4 декабря 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Выражаем огромную благодарность Светлане за потрясающий день в Юрьеве - польском
    Столько всего удивительного рассказала и показала Светлана! С заботой и большой любовью к городу и собору! Очень хотим вернуться еще
  • Е
    Екатерина
    24 ноября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Светлана, огромное спасибо за экскурсию!!! Очень интересно, узнали много нового. Я бы назвала эту экскурсию "Прогулка с другом по тихому
    и красивому городу". Поразила историю и красота Георгиевского собора. По совету Светланы попробовали местных вкусняшек и сыров, получился еще и гастрономический тур. Очень советую побывать на экскурсии у Светланы, равнодушными Вы точно не останетесь.

  • Т
    Татьяна
    19 ноября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Прекрасно провели выходной день в Юрьев-Польском со Светланой!
    Светлана замечательный организатор, при брони уточнила все необходимые моменты (одежда с учетом погодных
    условий, рекомендации по парковке, размещению и питанию).
    Программа получилась насыщенной и очень интересной, за 2 часа узнали много нового.
    По рекомендации посетили кафе и сыроварню, очень довольны.

    Однозначно рекомендуем гида!

  • Е
    Елена
    14 ноября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Прекрасная экскурсия. Все четко, структурировано. Несмотря на ветер, с удовольствием прогулялись по городу. Светлана - чудесная, заряжает оптимизмом и любовью к родному городу.
  • М
    Маргарита
    10 ноября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Безмерно люблю свой край - он восхищает своей уходящей вглубь веков историей и очаровывает и умиротворяет благостной природой. Более того,
    восторгают и земляки, такие как душевная Светлана - трепетно хранящие "сокровища" знаний и бережно передающие их всем жаждущим.
    Прогулка со Светланой позволила нашей большой семье увидеть столько нового в столь древнем и, казалось бы столь знакомом нам городе, что мы еще несколько дней долго вспоминали нашу экскурсию и планируем еще раз посетить этот милый город - неспешно прогуляться вдоль торговых рядов, напитаться благодатью монастырских стен и разгадывать каменные узоры Георгиевского собора XIIIв (!!!).
    Считаю, в большей степени это заслуга нашего увлеченного экскурсовода - Светлана передала и нам свой восторг и влюбленность в волшебный г. Юрьев-Польский.
    p.s: а еще мы увезли с собой слона (но как это осуществить знает только Светлана - хотите узнать секрет?)

  • Л
    Людмила
    5 ноября 2025
    Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
    Экскурсия с Михаилом пролетела как миг, было очень интересно и содержательно, сразу видно, что гид увлечен своим делом и знает
    много об истории города и страны. Во время экскурсии шел дождь,но это не помешало нам увидеть город,узнать о его знаковых местах и даже попасть на дегустацию местного сыра,что не входило в программу экскурсии,но Михаил успешно подстроился под создавшуюся ситуацию с погодой и провел ее с максимальной пользой и успехом

  • А
    Анна
    5 ноября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Светлана быстро приняла нашу заявку, хотя попросили накануне вечером взять нас на экскурсию рано утром. Очень рекомендую!
  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Очень остались довольны экскурсией по городу. Если захотите узнать подробно об истории города, края, увидеть Юрьев кремль, то гид Светлана погрузит вас на 2 часа в историю, архитектуру и вы сможете почувствовать очарование древнего города
  • В
    Вера
    4 ноября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Экскурсия очень понравилась. Гид Светлана прекрасно владеет материалом! Поддерживает русский дух. Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    3 ноября 2025
    Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
    Михаил - прекрасный экскурсовод и замечательный рассказчик! Экскурсия подробная, интересная. Михаил также посоветовал нам литературу по теме и другие интересные места Владимирской области.
  • И
    Илья
    2 ноября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Светлана, спасибо Вам большое за экскурсию! Экскурсия получилась невероятно камерная и душевная! Узнали много интересного про город. Налюбовались Георгиевским собором!
    Даже общих знакомых вспомнили. Всем рекомендую посетить Юрьев-Польской, город недооценен с туристической точки зрения. Светлане желаем благодарных экскурсантов, самого крепкого здоровья и помощи Божией во всех благих делах!

  • Н
    Наталья
    1 ноября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Замечательная экскурсия. У города очень интересная история. Стоит сюда приехать. Можно запланировать поездку во Владимир и из Владимира съездить в Юрьев-Польский. Дорога из Владимира до Юрьева-Польского на машине займёт 1ч 10 мин - 1ч. 30 мин.
  • Н
    Николай
    27 октября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Очень толковая и душевная экскурсия по маленькому, но важному для истории России городу. Прошлись по кремлёвскому валу, где когда-то была
    крепость идеально круглой формы и узнали, почему в Юрьеве все круглое. Посмотрели свысока на монастырь - не в лучшем сейчас состоянии, но очень интересный по своей архитектуре (с круглыми окошками в Архангельском соборе!:) Задержались у Георгиевского храма 1234 года постройки - последнем русском соборе, построенном до монгольского нашествия. Удивились его странной приземистой архитектуре. Детально рассмотрели резные фигуры на фасадах - а их там не счесть! И каждая со своим смыслом, и про каждую Светлана рассказала удивительную историю. Прогулялись по набережной речки Колокши, знаменитой историческими битвами, происходившими на ее берегах. И заглянули в более современную часть города с торговыми рядами и впечатляющим зданием богадельни. Светлана сориентировала, где в городе можно вкусно и недорого покушать, где сходить в туалет (это всегда важно в прогулках по незнакомым местам!), где купить авторских сыров и местных текстильных изделий. Обстоятельный, неспешный, подробный и понятный рассказ об истории города, очень внимательное отношение к нам, туристам, ответы на любые вопросы, выдающие широту и глубину знаний и, конечно, безмерная любовь к своему городу - это то, что отличает Светлану. Не обошлось и без приятных подарков 😊 Чудесное знакомство с городом, лучше и не пожелаешь. Спасибо!

  • Г
    Галина
    27 октября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    С удовольствием прогулялись по городу в сопровождении Светланы. Сразу видно, человек любит и знает свой город. Мы были не только
    слушателями, но еще и участниками этого рассказа: отвечали на вопросы, искали отгадки на стенах храмов. 2 часа пролетели незаметно. Светлана, огромное Вам спасибо.

  • К
    Ксения
    26 октября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Не экскурсия, а путешествие вглубь веков с лучшим проводником!

    Хочу от всей души поблагодарить нашего гида Светлану за невероятную прогулку по
    Юрьев-Польскому! Это был не просто пересказ сухих фактов из путеводителя, а настоящее погружение в историю, полное открытий и искренней любви к этому удивительному городу.
    С самого начала Светлана расположил к себе теплой улыбкой и внимательным отношением. Чувствовалось, что Светлана не выполняет работу, а делится частичкой своей души и своим огромным знанием.
    Если вы хотите не «посмотреть» Юрьев-Польский, а «прочувствовать» его — вам однозначно к Светлане!
    Спасибо за этот прекрасный день! Обязательно вернемся и порекомендуем вас всем нашим друзьям!

  • Г
    Галина
    13 октября 2025
    Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
    Превосходно
  • С
    Светлана
    13 октября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Приехали семьёй в город Юрьев-Польский, раньше там никто из нас не был, поэтому для погружения в историю города взяли индивидуальную
    обзорную экскурсию, которую провела замечательный экскурсовод Светлана.
    Светлана встретила нас в национальном костюме, который тут же добавил изюминку в наше путешествие. Экскурсия была крайне интересной и познавательной; информация преподносилась легко, благодаря чему столь же легко запоминалась. Видно, что экскурсовод прекрасно знает историю своего родного края и относится к ней с бережным почитанием и любовью. Все мы открыли для себя много нового – начиная от зодчества XII века и заканчивая музеем П. И. Багратиона, куда нам посоветовала пойти Светлана.
    Экскурсия оставила положительные впечатления. Здоровья и счастья Светлане и процветания Юрьеву-Польскому, сохранившему до наших дней древние памятники истории нашей страны!

  • А
    Анна
    28 сентября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое!
  • Н
    Наталия
    16 сентября 2025
    Добро пожаловать в Юрьев-Польский
    Экскурсия со Светланой нам очень понравилась, было очень информативно и увлекательно. Всем рекомендую!
