Экскурсия по Юрьев-Польскому и Ополью предлагает путешествие в прошлое.
Туристы смогут увидеть Михайло-Архангельский монастырь и Георгиевский собор, узнать об архитектуре Петропавловского монастыря. В программе также посещение мест Липецкой битвы и села Городище с крепостью Мстиславль. Усадьба князей Голицыных в селе Сима, где скончался Петр Багратион, также входит в маршрут. Это идеальная возможность для любителей истории и архитектуры
Туристы смогут увидеть Михайло-Архангельский монастырь и Георгиевский собор, узнать об архитектуре Петропавловского монастыря. В программе также посещение мест Липецкой битвы и села Городище с крепостью Мстиславль. Усадьба князей Голицыных в селе Сима, где скончался Петр Багратион, также входит в маршрут. Это идеальная возможность для любителей истории и архитектуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические памятники
- 🗺️ Погружение в атмосферу древности
- 🚶♂️ Пешие прогулки по городу
- 🚗 Автомобильный тур по Ополью
- 🏞️ Посещение усадьбы Голицыных
Что можно увидеть
- Михайло-Архангельский монастырь
- Георгиевский собор
- Петропавловский монастырь
- Крепость Мстиславль
Описание экскурсии
Что вас ждет Нам предстоит пешая прогулка по городу Юрьев-Польский и автомобильный тур по историческим местам Юрьевского Ополья. Мы увидим Михайло-Архангельский монастырь и Георгиевский собор, узнаем об архитектуре Петропавловского монастыря, посетим места Липецкой битвы, село Городище, где расположена крепость древнего города Мстиславль. Мы побываем в селе Сима и усадьбе князей Голицыных, где в 1812 году скончался герой Отечественной войны Петр Багратион. Возможно посещение древнего села Подолец. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Михайло-Архангельский монастырь
- Георгиевский собор
- Исторический центр города
- Покровский и Никитский храмы
- Петропавловский монастырь
- Места Липецкой битвы
- Село Городище
- Крепость древнего города Мстиславль
- Село Сима
- Усадьба князей Голицыных
- Село Подолец (по желанию)
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
- Расходы на транспорт, если у заказчика нет автомобиля, цена на экскурсию возрастет (обговаривается отдельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Юрьев-Польский, памятник Юрию Долгорукому
Завершение: Юрьев-Польский, пл. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мы увидели древнюю архитектуру города, узнали дату и кто был основателем города, важные исторические вехи его развития, связь древнего Юрьева с другими древнерусскими городами, и ещё много интересного. Мы увидели
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В
Очень насыщенная экскурсия! Особенно интересен собор домонгольского периода, о котором Михаил рассказал очень подробно и досконально. В Ополье посмотрели место Липицкой битвы между сыном и внуком Юрия Долгорукого (назидание потомкам - крепить единство, не допускать усобиц). Побывали в Симе на месте первого захоронения героя Бородинской битвы П. И. Багратиона. В общем - понравилось, Михаил прекрасный рассказчик и организатор. Рекомендую.
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П
С нами был гид Сергей Хламов. Большое спасибо Сергею за подробный рассказ о городе и окрестностях. Сергей обладает глубокими знаниями истории вообще и своего города в частности. Все наши вопросы нашли ответ, все наши пожелания были удовлетворены. Нам очень понравился Юрьев- Польский и Ополье.
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Ю
Была на экскурсии 14.07.2024. Очарована городом. Спасибо гиду Михайлу за качественную работу! Хорошо, что был показан не только город, но и район.
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С
Отличная экскурсия! Очень интересно и познавательно!
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С
Отличная экскурсия! Очень интересно и познавательно!
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