Древний город Юрьев-Польский и удивительные места Владимирского Ополья

Нам предстоит пешая прогулка по городу Юрьев-Польский и автомобильный тур по историческим местам Юрьевского Ополья

Нам предстоит пешая прогулка по городу Юрьев-Польский и автомобильный тур по историческим местам Юрьевского Ополья.

Мы увидим Михайло-Архангельский монастырь и Георгиевский собор, узнаем об архитектуре Петропавловского монастыря, посетим места Липецкой битвы, село Городище, где расположена крепость древнего города Мстиславль.
Древний город Юрьев-Польский и удивительные места Владимирского Ополья

Что вас ожидает 🤩

  • Михайло-Архангельский монастырь
  • Георгиевский собор
  • Петропавловский монастырь
  • Места Липецкой битвы
  • Село Городище
  • Крепость древнего города Мстиславль
  • Село Сима
  • Усадьба князей Голицыных
  • Село Подолец (по желанию)

Что вас ждет

Нам предстоит пешая прогулка по городу Юрьев-Польский и автомобильный тур по историческим местам Юрьевского Ополья.
Мы увидим Михайло-Архангельский монастырь и Георгиевский собор, узнаем об архитектуре Петропавловского монастыря, посетим места Липецкой битвы, село Городище, где расположена крепость древнего города Мстиславль.
Мы побываем в селе Сима и усадьбе князей Голицыных, где в 1812 году скончался герой Отечественной войны Петр Багратион. Возможно посещение древнего села Подолец.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Юрьев-Польский, памятник Юрию Долгорукому
Завершение: Юрьев-Польский, пл. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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