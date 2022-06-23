Что вас ждет

Нам предстоит пешая прогулка по городу Юрьев-Польский и автомобильный тур по историческим местам Юрьевского Ополья.

Мы увидим Михайло-Архангельский монастырь и Георгиевский собор, узнаем об архитектуре Петропавловского монастыря, посетим места Липецкой битвы, село Городище, где расположена крепость древнего города Мстиславль.

Мы побываем в селе Сима и усадьбе князей Голицыных, где в 1812 году скончался герой Отечественной войны Петр Багратион. Возможно посещение древнего села Подолец.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: