Нам предстоит пешая прогулка по городу Юрьев-Польский и автомобильный тур по историческим местам Юрьевского Ополья.
Мы увидим Михайло-Архангельский монастырь и Георгиевский собор, узнаем об архитектуре Петропавловского монастыря, посетим места Липецкой битвы, село Городище, где расположена крепость древнего города Мстиславль.
Мы побываем в селе Сима и усадьбе князей Голицыных, где в 1812 году скончался герой Отечественной войны Петр Багратион. Возможно посещение древнего села Подолец.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Юрьев-Польский, памятник Юрию Долгорукому
Завершение: Юрьев-Польский, пл. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Юрьев-Польском
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