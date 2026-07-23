читать дальше уменьшить

его истории, но и полюбили этот маленький русский городок с его уникальной архитектурой, неспешной городской жизнью. Самое большое впечатление, конечно, от Георгиевского собора с его уникальными резными стенами. Вызывают улыбку арт-объекты, связанные с созданием фильма "Золотой телёнок" Они так естественно вписаны в купеческую старину провинциального города. А какие вкусные местные ватрушки на песочном тесте, настоящий кулинарный шедевр. Спасибо огромное Светлане и за подаренный буклет, который поможет напомнить о милом городке, и за пересланный ролик, позволивший пройти виртуально по Георгиевскому собору. Даже одежда нашего гида в русском стиле создаёт настроение путешествия не только в пространстве, но и во времени. После такой экскурсии хочется ещё раз вернуться в городок, и мы с друзьями обязательно сюда приедем ещё раз после окончания реставрации.