Описание экскурсииМы отправимся в город, основанный в 1152 году. Увидим семиметровые древние валы, защищавшие город и памятник основателю — Юрию Долгорукому. Пройдем к Михайло-Архангельскому монастырю XVII—XVIII веков, расположенному в кольце защитных валов. Осмотрим Знаменскую, Надвратную и Георгиевскую церкви. Пройдем возле Свято-Введенского Никоновского монастыря, Покровской городской церкви, а также Троицкого монастыря. Увидим белокаменный крестово-купольный храм: Георгиевский собор, построенный князем Святославом Всеволодовичем. Поклонимся Святославову кресту, святыне древнего города. По преданию, его установили в честь чудесного спасения во время бури, обрушившейся на княжьи ладьи в июне 1220 года. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Юрию Долгорукому
- Михайло-Архангельский монастырь
- Защитные валы
- Знаменская
- Надвратная и Георгиевская церкви
- Свято-Введенский Никоновский монастырь
- Покровская городская церквь
- Троицкий монастырь
- Георгиевский собор
- Святославов крест и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Казалось бы, что можно узнать о городе, в котором вы впервые, за 2 часа пешеходной экскурсии. Но благодаря Светлане Викторовне Борисовой мы не только получили полное представление о Юрьев- Польском,
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И
Интересная подробная информация. Приятная гид Татьяна Александровна,ответила на все вопросы. Для подробного ознакомления с историей города подходит. Прогулка по земляному валу,без захода в Кремль,но даже это и хорошо,так так сверху весь Кремль,как на ладони.
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Т
Немного побеспокоилась, когда 3 дня не получала подтверждения и контакт экскурсовода от агентства. Но в итоге за день до экскурсии всё сложилось-подтвердилось.
Гид Татьяна - чудесна. Видно, что человек увлечён и
Гид Татьяна - чудесна. Видно, что человек увлечён и
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В
Благодарим Татьяну за проведенную экскурсию. Понравилось то, что делилась своим личным мнением, несмотря на общепринятые данные. Все было "живо", понятно, интересно. Жалко, что погодные условия не позволили дольше пообщаться.
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Е
Посмотрели все прекрасные уголки милого старинного города. Полюбили его своеобразие и древний облик. Благодарны году Татьяне, преподнесшей нам город в его лучшем свете. Остались чудесные фотографии незабываемые впечатления.
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Л
Мы посетили замечательный, уютный городок. Тихий, не многолюдный.
Обзорная экскурсия помогла нам узнать историю города, его достопримечательности. Очень душевный экскурсовод Татьяна интересно рассказывала нам об истории не только Юрьева-Польского, но и
Обзорная экскурсия помогла нам узнать историю города, его достопримечательности. Очень душевный экскурсовод Татьяна интересно рассказывала нам об истории не только Юрьева-Польского, но и
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