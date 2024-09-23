7 дней на островах: Шикотан - Кунашир

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по прекрасным Курильским островам! Здесь вас ждут величественные вулканы, дикие термальные источники, бескрайний Тихий океан и горячие обеды на свежем воздухе.
5
3 отзыва
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Ближайшие даты:
23
сен
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление на теплоходе на о. Шикотан

09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода «Павел Леонов» на о. Шикотан.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Отправление на теплоходе на о. ШикотанОтправление на теплоходе на о. Шикотан
2 день

Прибытие на о. Шикотан. Джип-тур по самым знаковым местам острова с локальными пешими прогулками

Завтрак на теплоходе (самостоятельно).

09:00 Подход судна в порт п. Малокурильское, о. Шикотан.

Встреча в порту.

Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.

Шикотан – особое место, маленький Курильский остров в океане не похожий ни на какой другой.

Шикотан – если у острова есть душа, то она находится именно здесь, среди бамбуковых просторов, луговых террас, зарослей можжевельника и неприступных скал с цветущими на них эдельвейсами.

На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей.

Встреча в порту. Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.

Маршрут: Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками.

Мыс Край Света – длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света… и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана…

Бухта Безымянная – в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.

Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) – последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.

Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшему Курильские острова.

Обед горячий на побережье.

Ужин в гостинице.

Прибытие на о. Шикотан. Джип-тур по самым знаковым местам острова с локальными пешими прогулкамиПрибытие на о. Шикотан. Джип-тур по самым знаковым местам острова с локальными пешими прогулкамиПрибытие на о. Шикотан. Джип-тур по самым знаковым местам острова с локальными пешими прогулкамиПрибытие на о. Шикотан. Джип-тур по самым знаковым местам острова с локальными пешими прогулкамиПрибытие на о. Шикотан. Джип-тур по самым знаковым местам острова с локальными пешими прогулками
3 день

Гора Шикотан. Отправление на Кунашир

Освобождение номеров.

Завтрак в гостинице.

Отправление на джипах к подножию самой главной горы острова – г. Шикотан (412 м), с вершины которой открывается великолепная панорама острова Шикотан и соседних островов Кунашир и Итуруп (в ясную погоду).

Пеший несложный подъем на гору.

Трансфер в порт, оформление на судно.

Обед на судне самостоятельно.

13:00 Отправление теплохода «Игорь Фархутдинов» на Кунашир.

Обед на теплоходе самостоятельно.

17:00 Прибытие на о. Кунашир. Встреча в порту, трансфер в гостиницу.

Едем здороваться с Тихим океаном! Бескрайний Тихий океан… с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.

Небольшая прогулка по побережью – кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Ужин в кафе.

Гора Шикотан. Отправление на КунаширГора Шикотан. Отправление на КунаширГора Шикотан. Отправление на Кунашир
4 день

Фумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева». На машинах 30 мин, далее треккинг 2-2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках (по желанию).

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева
5 день

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле. Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю. Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море. В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»
6 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с максимальной высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. В озере Горячее можно и нужно.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
7 день

Вылет на о. Сахалин

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Экскурсия в краеведческий музей.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Южно-Сахалинск.

Расписание авиаперелётов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелётов могут быть скорректированы.

Прибытие в Южно-Сахалинск.

Трансфер в гостиницу.

Вылет на о. Сахалин

Проживание

Тур предусматривает проживание по маршруту:

  • 1 ночь на теплоходе (четырёхместная каюта с удобствами);
  • 4 ночи в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства);
  • 1 ночь в мотеле «Островной» на Шикотане.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное размещение
129 00013 000

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице «Флагман» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи);
  • за одноместный номер в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи);
  • за двухместный люкс в гостинице «Айсберг 2»/«Айсберг 1» (с удобствами) на о. Кунашир – 9000 руб. /чел. (4 ночи).

Варианты проживания

Гостиница «Флагман»

4 ночи

Гостиница «Флагман» имеет 7 номеров.

Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

За дополнительную плату есть возможность выбрать повышенный уровень комфорта проживания – двухместный люкс (с удобствами).

Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»

Каюта

1 ночь

В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода «Павел Леонов» (на Шикотан).

Портовые сборы и постельное белье на теплоходе входят в стоимость тура.

Мотель «Островной»

1 ночь

Мотель «Островной» предлагает гостям проживание на живописном острове Шикотан.

К услугам гостей:

  • буфет со шведским столом;
  • мини-кухни на каждом этаже для комфортного приготовления пищи;
  • собственная прачечная для удобства гостей;
  • интернет;
  • комната отдыха и камера хранения;
  • номера двух категорий.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков/аэропорт - Южно-Сахалинск
  • Проживание на Шикотане в мотеле «Островной»
  • Питание, указанное в программе (трёхразовое питание на Шикотане и Кунашире)
  • Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства)
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Аренда каяков и снаряжения
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты (стоимость предварительная, точная будет известна в апреле):билет на т/х Корсаков - Малокурильское, Малокурильское - Южно-Курильск (четырёхместная каюта) и а/б Южно-Курильск - Южно-Сахалинск - 43 000 руб. /чел
  • Билет на т/х Корсаков - Малокурильское, Малокурильское - Южно-Курильск (четырёхместная каюта) и а/б Южно-Курильск - Южно-Сахалинск - 43 000 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе или указанное «самостоятельно»
  • Доплата за одноместное размещение
  • Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире (по желанию)
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.

При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
  • Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
  • Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.
  • Вулкан Тятя. Сложный подъем для подготовленных — кедровый и ольховый стланик, бамбук, шлаковые поля, в т. ч. подвижные участки, осыпи.

Опасные объекты:

  • Растение ипритка — вызывает сильные ожоги и аллергию.
  • Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
  • Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении и справка о прописке по форме № 8);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. адрес;
  2. номер телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени прихода/отхода теплохода и прилета/вылета самолета.

Расписание авиаперелётов на сезон 2025 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелётов могут быть скорректированы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
23 сен 2024
Прекрасный тур по островам Кунашир и Шикотан в сентябре 2024 года. Много солнца, интересные природные локации, отличная пешая нагрузка и, самое замечательное, заботливые и опытные исполнители-инструкторы на островах. Отдых-актив запомнится надолго. Спасибо всем.
К
22 сен 2024
Всё чётко организовано.
К
21 сен 2024
Всё правильно организовано. Спасибо.

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