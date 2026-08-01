Кунашир - Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Треккинговые маршруты по зарослям курильского бамбука, фумарольные поля и термальные источники вулканов, атмосферные маяки и бескрайний Тихий океан ждут вас»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
207 200 ₽ за человека
Кунашир - остров четырех вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Побывайте на самом южном острове Большой Курильской гряды, чтобы увидеть настоящие природные чудеса: причудливые скалы, термальные озера, величественные вулканы и Охотское море»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
125 200 ₽ за человека
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Вы выйдете в Охотское море на теплоходе, побываете в живописных бухтах, увидите вулкан и бескрайний Тихий океан, пройдете по интересным маршрутам и расслабитесь в термальных источниках»
5 сен в 10:00
от 321 600 ₽ за человека
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В этом туре вас ждет поездка на 4 острова, изобилие свежих морепродуктов, прекрасные бухты, пляжи, вулканы и термальные источники»
1 сен в 10:00
от 375 719 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Вулканы»
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