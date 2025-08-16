Лежбище сивучей в Невельске — уникальное природное явление, встречающееся всего в трех местах мира.
С начала 60-х годов эти грациозные морские животные облюбовали бетонный мол у входа в порт, где можно наблюдать молодых и зрелых самцов с апреля по август.
Это зрелище привлекает как местных жителей, так и туристов, демонстрируя гармонию природы и городской среды.
С начала 60-х годов эти грациозные морские животные облюбовали бетонный мол у входа в порт, где можно наблюдать молодых и зрелых самцов с апреля по август.
Это зрелище привлекает как местных жителей, так и туристов, демонстрируя гармонию природы и городской среды.
Описание экскурсииСивучи в Невельске: Грациозные Морские Обитатели в Черте Города Уникальное природное явление — лежбище сивучей — встречается всего в трех местах мира: Невельске, на Камчатке и в Сиэтле (США). В Невельске эти грациозные морские животные начали приплывать на бетонный мол при входе в порт во второй половине 60-х годов, и с тех пор он стал их домом. Здесь можно наблюдать, как молодые и зрелые самцы отдыхают на солнце, создавая зрелище, которое привлекает как местных жителей, так и туристов. Сивучей можно увидеть с начала апреля до конца августа. Несмотря на то что в основном здесь отдыхают самцы, зрелище грациозных морских обитателей в черте города Невельск вызывает неподдельный интерес. Это место не только привлекает внимание любителей природы, но и служит важным объектом для изучения экологии морских млекопитающих. Лежбище сивучей в Невельске демонстрирует, как природа может сосуществовать с городской средой, создавая уникальную атмосферу, где люди могут наблюдать за этими великолепными существами в их естественной среде обитания. Важная информация: В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Прогулка на катере
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Г. Невельск, ул. Береговая, 46
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия в Невельске с осмотром лежбища сивучей самое интересное что я там видела!!! Много эмоций, какие красивые сивучи, не хочется уезжать оттуда! Повезло с погодой, и ребята организаторы все сделали
V
Экскурсия в Невельске с осмотром лежбища сивучей самое интересное что я там видела!!! Много эмоций, какие красивые сивучи, не хочется уезжать оттуда! Повезло с погодой, и ребята организаторы все сделали
С
Мы увидели то что хотели… правда сивучей осталось мало… всего две семьи… но это не мало… штук 50… а по хорошему, в сезон их приплывает сюда до 2000 особей. Организация конечно не плохая, есть парковка, угощают чай кофе… бесплатно… но я считаю дороговато… тем более что нужно самим добраться до г. Невельск… т. к. трансфер туда агенство не предоставляет.
Д
Описание неверное, написано что 2 часа длится экскурсия, по факту 20 минут, на месте можно без проблем покататься на катере, стоит это 1200 рублей.
И
Т
Сивучи - красавцы! Совсем рядом с катером плавали и играли друг с другом! Так близко увидеть животных в родной стихии - это потрясающе! Незабываемые эмоции!
О
Г
Очень понравилась прогулка к сивучам. Животные привыкли к тому, что периодически лодка подвозит людей, чтобы мы могли насладиться видом огромных самцов, неповоротливых самок, молодняка и неторопливой жизнью этих особ. Молодые
Входит в следующие категории Южно-Сахалинска
Похожие экскурсии на «Лежбище сивучей в Невельске: Уникальное Природное Явление»
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур на мыс Великан
Путешествие на мыс Великан - это шанс увидеть уникальные природные ландшафты Сахалина. Потрясающие виды и захватывающие моменты ждут вас
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Сахалин весной: сивучи, маяк Слепиковского и водопад Салют (до 4 гостей)
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, улица...
Расписание: Апрель, май, июнь, ежедневно в 10:00, при наличии мест и в зависимости от погодных условий.
10 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 07.00
9500 ₽ за человека
2000 ₽ за человека