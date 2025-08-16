Описание экскурсии Сивучи в Невельске: Грациозные Морские Обитатели в Черте Города Уникальное природное явление — лежбище сивучей — встречается всего в трех местах мира: Невельске, на Камчатке и в Сиэтле (США). В Невельске эти грациозные морские животные начали приплывать на бетонный мол при входе в порт во второй половине 60-х годов, и с тех пор он стал их домом. Здесь можно наблюдать, как молодые и зрелые самцы отдыхают на солнце, создавая зрелище, которое привлекает как местных жителей, так и туристов. Сивучей можно увидеть с начала апреля до конца августа. Несмотря на то что в основном здесь отдыхают самцы, зрелище грациозных морских обитателей в черте города Невельск вызывает неподдельный интерес. Это место не только привлекает внимание любителей природы, но и служит важным объектом для изучения экологии морских млекопитающих. Лежбище сивучей в Невельске демонстрирует, как природа может сосуществовать с городской средой, создавая уникальную атмосферу, где люди могут наблюдать за этими великолепными существами в их естественной среде обитания. Важная информация: В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования

Что включено Услуги гида

Прогулка на катере Что не входит в цену Трансфер Место начала и завершения? Г. Невельск, ул. Береговая, 46 Когда начало Выберите удобную дату из расписания Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек. Важная информация В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.