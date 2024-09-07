10 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по живописным местам Южно-Сахалинска
Отправьтесь в незабываемое путешествие вдоль Тонино-Анивского полуострова. Посетите старинный японский маяк и насладитесь живописными видами природы
Начало: Площадь Победы
«09:30 – 10:45 Водная прогулка вдоль красивой береговой линии к маяку Анива»
Расписание: Ежедневно с 07.00
15 сен в 07:00
16 сен в 07:00
9 500₽ за человека
20 часов
Водная прогулка
Морская прогулка на маяк Анива
Начало: Священномученика Илариона Троицкого, д 4
15 сен в 06:00
16 сен в 06:00
9 500₽ за человека
6 часов
Водная прогулка
Морская рыбалка
Начало: Южно-Сахалинск, ул Ленина 248
«Морская рыбалка это настоящее рыболовное приключение, на комфортабельной моторной катере, организацию которого мы с радостью возьмём на себя»
Завтра в 12:00
15 сен в 09:00
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья7 сентября 2024Замечательная экскурсия!)) Рада, что не послушала друзей, которые говорили, что это дорого, и взяла себе место в этом путешествии. Поездка
- ССветлана5 сентября 2024Потрясающая экскурсия! 🥳 Очень понравилась организация! Перед загрузкой в лодку каждому туристу был выдан спасжилет и огромный дождевик! Всё возникающие
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в сентябре 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Водные экскурсии в Южно-Сахалинске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024