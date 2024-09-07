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оправдывается, вас и заберут и привезут, и к маяку на лодке прокатят, остановятся у каждого интересного местечка по пути! Это просто незабываемо!)) Столько эмоций и впечатлений за один день!) Сложно только так рано встать после Московского времени, но справиться можно)) С погодой в мою поездку 30.08.24 вообще повезло. Приехали на пристань, солнышко, красота)) Поехали к маяку, остров в тумане, но пока приближались, туман рассеивался, и маяк просто будто выплыл к нам из тумана. Очень красивое зрелище!!!)))