Экскурсии по воде в Южно-Сахалинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Южно-Сахалинске, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Морская прогулка к японскому маяку Анива
21 отзыв
10 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по живописным местам Южно-Сахалинска
Отправьтесь в незабываемое путешествие вдоль Тонино-Анивского полуострова. Посетите старинный японский маяк и насладитесь живописными видами природы
Начало: Площадь Победы
«09:30 – 10:45 Водная прогулка вдоль красивой береговой линии к маяку Анива»
Расписание: Ежедневно с 07.00
15 сен в 07:00
16 сен в 07:00
9 500 за человека
Морская прогулка на маяк Анива
На автобусе
20 часов
Водная прогулка
Морская прогулка на маяк Анива
Начало: Священномученика Илариона Троицкого, д 4
15 сен в 06:00
16 сен в 06:00
9 500 за человека
Морская рыбалка
6 часов
Водная прогулка
Морская рыбалка
Начало: Южно-Сахалинск, ул Ленина 248
«Морская рыбалка это настоящее рыболовное приключение, на комфортабельной моторной катере, организацию которого мы с радостью возьмём на себя»
Завтра в 12:00
15 сен в 09:00
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    7 сентября 2024
    Морская прогулка к японскому маяку Анива
    Замечательная экскурсия!)) Рада, что не послушала друзей, которые говорили, что это дорого, и взяла себе место в этом путешествии. Поездка
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    оправдывается, вас и заберут и привезут, и к маяку на лодке прокатят, остановятся у каждого интересного местечка по пути! Это просто незабываемо!)) Столько эмоций и впечатлений за один день!) Сложно только так рано встать после Московского времени, но справиться можно)) С погодой в мою поездку 30.08.24 вообще повезло. Приехали на пристань, солнышко, красота)) Поехали к маяку, остров в тумане, но пока приближались, туман рассеивался, и маяк просто будто выплыл к нам из тумана. Очень красивое зрелище!!!)))

  • С
    Светлана
    5 сентября 2024
    Морская прогулка к японскому маяку Анива
    Потрясающая экскурсия! 🥳 Очень понравилась организация! Перед загрузкой в лодку каждому туристу был выдан спасжилет и огромный дождевик! Всё возникающие
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    вопросы решались быстро и не напряжно. Очень порадовала выгрузка радостных туристов на сам маяк (некоторые этого не делают). Было время пролезть внутрь маяка, побродить и внизу перекусить 😁. Наш гид - Евгений рассказывал нам о самых интересных достопримечательностях по ходу движения. Особенно понравилась заброшенная японская деревня. На обратном пути был ловко организован чай и сладости в очень красивой бухте. Мы ни разу не пожалели, что отправились именно с этой экскурсией. Спасибо🙏💕

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская прогулка к японскому маяку Анива
  2. Морская прогулка на маяк Анива
  3. Морская рыбалка
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Бухта Тихая
  2. Мыс великан
  3. Маяк Анива
  4. Хребет Жданко
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в сентябре 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 9 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Водные экскурсии в Южно-Сахалинске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024
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