Сахалин — одно из немногих мест, где можно увидеть сивучей прямо в черте города. Мы отправимся на западное побережье: в Невельске понаблюдаем за сивучами и увидим «корабль-призрак», поднимемся к водопаду Салют,
Описание экскурсииСахалин — одно из трёх уникальных мест на планете, куда сивучи приходят играть в «романтические игры» прямо в черте города! Апрель–июнь — удивительное время на острове: у вас появляется возможность увидеть настоящих сивучей вблизи и «подглядеть» за ними в их естественной среде обитания. Если захотите рассмотреть их ещё ближе — в Невельске можно отправиться к брекватеру на лодке. Выход в море — по желанию, зависит от погоды и оплачивается на месте напрямую лодочникам. Помимо встречи с этими забавными и шумными зверьками вы увидите местную «достопримечательность» — так называемый корабль-призрак: выброшенный на берег сухогруз, который поражает своими размерами. А еще мы поднимемся к водопаду Салют, который скромно прячется в распадке. Вторая изюминка маршрута — японское наследие. Затем — Холмск или бывший Маока. Здесь мы заедем к Холмскому маяку, увидим необычный японский школьный павильон в греческом стиле и прогуляемся по набережной под крики чаек. . А затем отправимся к последнему маяку, построенному японцами, — маяку Слепиковского, который во времена Карафуто назывался «Коноторо». Ну и, конечно, море! Свежий воздух, дюны, простор — и идеальные условия, чтобы просто выдохнуть… или устроить красивую фотосессию. Важная информация: ❗ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: мест на сезон 2026 больше нет. В октябре откроется запись на осень/зиму 2026-2027
Апрель, май, июнь, ежедневно в 10:00, при наличии мест и в зависимости от погодных условий.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ловецкий перевал
- Лежбище сивучей, выход на лодке по желанию (оплачивается отдельно)
- «Корабль-призрак» - выброшенный на берег сухогруз
- Водопад Салют
- Холмский маяк
- «Осколки Карафуто»: руины японского бумажного завода (вид сверху) и японского школьного павильона
- Набережная в г. Холмск, в г. Невельск
- Холмский перевал
- Маяк и мыс Слепиковского
Что включено
- Трансфер на джипе
- Сопровождение
- Перекус (бутерброды с сахалинской красной рыбкой, чай, кофе)
- Авторский гайд по острову с полезной информацией
Что не входит в цену
- Выход в море на лодке
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, 32
Завершение: Парковка ТЦ РемиСити, ул. Алексея Максимовича Горького, 32
Когда и сколько длится?
Когда: Апрель, май, июнь, ежедневно в 10:00, при наличии мест и в зависимости от погодных условий.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- ❗ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: мест на сезон 2026 больше нет. В октябре откроется запись на осень/зиму 2026-2027
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия получилась абсолютно чудесная: Дмитрий очень много знает о Сахалине в целом и о тех местах, по которым они с Анастасией водят экскурсии - слушать приятно и интересно!
Увидели все, что
Увидели все, что
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Б
8 апреля, в мини-группе с гидом Дмитрием мы побывали на западном побережье острова, в городе Невельске, затем в Холмске и на побережье Татарского пролива, на мысе Слепиковского. Поездка была замечательной,
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Н
Поездка очень понравилась. Дима просто супер. Очень много знает про Сахалин и очень рад с нами этим поделиться. Мы завтра уже уезжаем домой и без сегоднешнего дня наша поездка на Сахалин была бы намного беднее. Спасибо! Всем рекомендую, едьте обязательно с ребятами.
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М
Отличная экскурсия, организовано все прекрасно. Дмитрий очень много всего интересного нам рассказал по дороге. Однозначно рекомендасьон!
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Н
Добрый день! От экскурсии остались только положительные впечатления. Маршрут Гид Дмитрий отличный рассказчик, собеседник и просто очень приятный человек! По маршруту рассказывал исторические факты по встречающимся объектам. С легкостью отвечал на все вопросы. Все прошло комфортно, легко. Маршрут полностью соответствует описанию. Спасибо за великолепную поездку!
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И
Организаторам спасибо за интересную программу. За один день посетили красивые места западного побережья юга острова, очень впечатлила прогулка на катере к сивучам. Спасибо нашему гиду Дмитрию за комфортную поездку.
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Входит в следующие категории Южно-Сахалинска
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