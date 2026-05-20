Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить прогуляемся по набережной Холмска и откроем японские объекты. Завершим день у маяка Слепиковского — с дюнами, морем и простором. Вас ждёт заботливый гид, комфортная поездка и вкусный перекус с красной рыбкой в небольшой и уютной компании. Сахалин — одно из немногих мест, где можно увидеть сивучей прямо в черте города. Мы отправимся на западное побережье: в Невельске понаблюдаем за сивучами и увидим «корабль-призрак», поднимемся к водопаду Салют, 5 6 отзывов

Анастасия Ваш гид в Южно-Сахалинске Задать вопрос Групповая экскурсия 10 000 ₽ за человека 5 6 отзывов 9 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Сахалин — одно из трёх уникальных мест на планете, куда сивучи приходят играть в «романтические игры» прямо в черте города! Апрель–июнь — удивительное время на острове: у вас появляется возможность увидеть настоящих сивучей вблизи и «подглядеть» за ними в их естественной среде обитания. Если захотите рассмотреть их ещё ближе — в Невельске можно отправиться к брекватеру на лодке. Выход в море — по желанию, зависит от погоды и оплачивается на месте напрямую лодочникам. Помимо встречи с этими забавными и шумными зверьками вы увидите местную «достопримечательность» — так называемый корабль-призрак: выброшенный на берег сухогруз, который поражает своими размерами. А еще мы поднимемся к водопаду Салют, который скромно прячется в распадке. Вторая изюминка маршрута — японское наследие. Затем — Холмск или бывший Маока. Здесь мы заедем к Холмскому маяку, увидим необычный японский школьный павильон в греческом стиле и прогуляемся по набережной под крики чаек. . А затем отправимся к последнему маяку, построенному японцами, — маяку Слепиковского, который во времена Карафуто назывался «Коноторо». Ну и, конечно, море! Свежий воздух, дюны, простор — и идеальные условия, чтобы просто выдохнуть… или устроить красивую фотосессию. Важная информация: ❗ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: мест на сезон 2026 больше нет. В октябре откроется запись на осень/зиму 2026-2027

Апрель, май, июнь, ежедневно в 10:00, при наличии мест и в зависимости от погодных условий. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ловецкий перевал

Лежбище сивучей, выход на лодке по желанию (оплачивается отдельно)

«Корабль-призрак» - выброшенный на берег сухогруз

Водопад Салют

Холмский маяк

«Осколки Карафуто»: руины японского бумажного завода (вид сверху) и японского школьного павильона

Набережная в г. Холмск, в г. Невельск

Холмский перевал

Маяк и мыс Слепиковского Что включено Трансфер на джипе

Сопровождение

Перекус (бутерброды с сахалинской красной рыбкой, чай, кофе)

Авторский гайд по острову с полезной информацией Что не входит в цену Выход в море на лодке

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, улица Алексея Максимовича Горького, 32 Завершение: Парковка ТЦ РемиСити, ул. Алексея Максимовича Горького, 32 Когда и сколько длится? Когда: Апрель, май, июнь, ежедневно в 10:00, при наличии мест и в зависимости от погодных условий. Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек. Важная информация ❗ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: мест на сезон 2026 больше нет. В октябре откроется запись на осень/зиму 2026-2027 Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.