-
5%
Мини-группа
до 4 чел.
Открыть Сахалин: краб, японские тории и бухта Тихая в мини-группе (4 чел)
Начало: Площадь Победы (около пушек)
Расписание: Перед бронированием напишите мне, чтобы уточнить - свободна ли желаемая дата.
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
9262.50 ₽
9750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Аномальная зона или место силы - какая она «Лягушка»?
Начало: Место встречи обсуждается индивидуально с гидом
Расписание: Любой день недели
24 янв в 10:00
25 янв в 10:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Тур по Сахалину (7 дней): мысы и бухты острова
Путешествие по Сахалину: от мысов Великан и Птичий до Бирюзовых озёр и водопадов. Незабываемые приключения ждут вас
Начало: Просп. Победы, 1, Южно-Сахалинск
Расписание: по понедельникам с 17 апреля по 12 ноября
26 янв в 09:00
2 фев в 09:00
60 500 ₽ за человека
