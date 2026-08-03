Морская прогулка к японскому маяку Анива

Проведите день на природе и посетите маяк Анива на экскурсии из Южно-Сахалинска
Увлекательная морская прогулка вдоль Тонино-Анивского полуострова с высадкой на скале Сивучья, где возвышается старинный японский маяк 1939 года постройки.
4.9
49 отзывов
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Морская прогулка к японскому маяку Анива

Описание фото-прогулки

Подробнее По маршруту мы увидим живописные водопады, мысы «Три камня», «Мраморный» и «Белый камень». Есть возможность встретить представителей местной фауны, часто встречаются косатки, морские котики и нерпы. На обратном пути нас ждет высадка на мысе «Мраморный», где мы устроим пикник с авторским чаем из сахалинских эндемиков. Расскажем вам про остров Сахалин, его историю и людей. С нами будет весело, не сомневайтесь! Программа 07:00 – 09:00 Трансфер из Южно-Сахалинска до села Новиково, где расположен старый японский порт. 09:00 – 09:30 Подготовка лодки к спуску. Инструктаж по безопасности и погрузка в лодку. 09:30 – 10:45 Водная прогулка вдоль красивой береговой линии к маяку Анива. 10:45 – 11:45 Высадка, времяпрепровождение на маяке (у вас будет время для исследования и фотографирования маяка и скалы Сивучья). 11:45 – 12:30 Посадка в лодку и водная прогулка на пути к мысу Мраморный, где вы сможете отдохнуть, перекусить и пофотографироваться. 12:30 – 13:30 Времяпрепровождение на мысе Мраморном. 13:30 – 14:30 Обратный путь к японскому порту. 15:00 – 17:00 Трансфер к месту сбора в Южно-Сахалинске.

Ежедневно с 07.00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тонино-Анивский полуостров
  • Скала Сивучья
  • Анива - старинный японский маяк 1939 года постройки
  • Живописные водопады
  • Мысы "Три камня", "Мраморный" и "Белый камень"
  • Озера
  • Терминал по отгрузке нефти
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Место в лодке
  • Горячий чай
Что не входит в цену
  • Теплая одежда
  • Питание
Место начала и завершения?
Площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Приветствую из Москвы 👋 Был на экскурсии маяк Анива 29.07.2026 года. Отправлялись в 06час. 00 мин., на небольшом автобусе 🚌 из Южно-Сахалинска от площади Победы до села Новиково, путь составил
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примерно 2час. 30мин.
Далее на моторной лодке вместимостью 9 человек (туристов) совместно с гидом Евгением мы отправились на маяк Анива.
Путь на лодке занял в одну сторону более часа. При соедовании на маяк перед нами открывались замечательные виды на остров,море. Что производило позитивные впечатления.
Прибыв на маяк Анива, нам было отведено 30 минут на его посещение и осмотр снаружи, к сожалению внутри маяка побывать не удалось, так как он признан аварийным.
Но и этого незабыааемого вида на маяк,а так же нерп и огромное количество чаек забыть невозможно. Словами не описать, экскурсия удалась,то есть прошла успешно. Все понравилось. Гид Евгений рассказывал грамотно, хорошо поставлена речь.
Обратно,при следовании в село Новиково была остановка у скалы Белый Камень, бухты мраморная,где мы немного перекусили,попили чай и выпечку. С собой возьмите обязательно немного перекусить,какие нибудь сэндвичи,и прочую выпечку,а так же хлеб, в бухте мраморная много рыбы,они не против что бы их покормили хлебом.
В самой бухте красиво и живописно,прекрасный вид.
Прибыв в Новиково, мы сдали спас. жилеты и проследовали в Южно-Сахалинск, в который прибыли ровно 16.00 Сп Огромное спасибо за экскурсию гиду Евгению.
Стоимость экскурсии 9800₽(стоит этих денег,конечно не дёшево)

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Н
Невероятно интересная и познавательная экскурсия! По пути следования к маяку, наш гид-"капитан" Максим останавливался у наиболее интересных локаций (водопады, белая скала, заброшенная японская деревня и др), рассказывая интересные факты о
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них. Подплывая к маяку, были замечены нерпы Ларга. Наш капитан специально для нас сделал несколько кругов вокруг их лежбища, дабы мы наснимались и нафотографировались вдоволь этих забавных и милых зверят:)
Маяк поразил нас своим архитектурным видом, излазили всё вокруг него, а на скалах мы увидели колонии мидий.
Погода нас радовала солнцем и теплом. По возвращению на базу, сделали остановку на пляже, где и накупалимь вдоволь, и наш капитан Максим напоил нас вкусным, горячим, ароматным чаем с вкусными плюшками.

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М
Организация самой экскурсии прошла отлично, но сам путь до маяка и обратно достаточно непростой. Особенно даже есть небольшие волны. Сам маяк, конечно, выглядит эпично, но подниматься нельзя. Благодарим Евгения за позитивный настрой, с ним было намного веселее преодолевать этот путь! 😁
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M
Сегодня были на экскурсии, эмоции запредельные! Природа шикарная, даже стаю дельфинов удалось увидеть! Мы в восторге 😍. Спасибо гиду Евгению.
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А
Спасибо Евгению за отличное путешествие к маяку. Виды и рассказы огонь. Увидели котиков вблизи. Очень красиво и интересно.
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М
Морская прогулка очень понравилась. Прошлись на катере до маяка Анива, увидели морских котиков, наблюдали красоты береговой линии. Все было здорово!
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