Морская прогулка к японскому маяку Анива

Проведите день на природе и посетите маяк Анива на экскурсии из Южно-Сахалинска

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Увлекательная морская прогулка вдоль Тонино-Анивского полуострова с высадкой на скале Сивучья, где возвышается старинный японский маяк 1939 года постройки.
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Ближайшие даты:
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
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июн
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Что вас ожидает:

  • Тонино-Анивский полуостров
  • Скала Сивучья
  • Анива – старинный японский маяк 1939 года постройки
  • Живописные водопады
  • Мысы «Три камня», «Мраморный» и «Белый камень»
  • Озера
  • Терминал по отгрузке нефти
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

По маршруту мы увидим живописные водопады, мысы «Три камня», «Мраморный» и «Белый камень». Есть возможность встретить представителей местной фауны, часто встречаются косатки, морские котики и нерпы. На обратном пути нас ждет высадка на мысе «Мраморный», где мы устроим пикник с авторским чаем из сахалинских эндемиков. Расскажем вам про остров Сахалин, его историю и людей. С нами будет весело, не сомневайтесь!

Программа:

  • 07:00 – 09:00 Трансфер из Южно-Сахалинска до села Новиково, где расположен старый японский порт.
  • 09:00 – 09:30 Подготовка лодки к спуску. Инструктаж по безопасности и погрузка в лодку.
  • 09:30 – 10:45 Водная прогулка вдоль красивой береговой линии к маяку Анива.
  • 10:45 – 11:45 Высадка, времяпрепровождение на маяке (у вас будет время для исследования и фотографирования маяка и скалы Сивучья).
  • 11:45 – 12:30 Посадка в лодку и водная прогулка на пути к мысу Мраморный, где вы сможете отдохнуть, перекусить и пофотографироваться.
  • 12:30 – 13:30 Времяпрепровождение на мысе Мраморном.
  • 13:30 – 14:30 Обратный путь к японскому порту.
  • 15:00 – 17:00 Трансфер к месту сбора в Южно-Сахалинске.

Ежедневно с 07.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Место в лодке
  • Горячий чай
Что не входит
  • Теплая одежда
  • Питание
Место начала и завершения?
Площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • 1) Время проведения экскурсии с июня по ноябрь
  • 2) Большую часть времени мы проведем в море. Обязательно с собой взять теплые вещи и удобную обувь с нескользящей подошвой
  • 3) Возьмите с собой перекус на день (по пути будут булочные)
  • 4) Время экскурсии 10 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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