Увлекательная морская прогулка вдоль Тонино-Анивского полуострова с высадкой на скале Сивучья, где возвышается старинный японский маяк 1939 года постройки.
Описание фото-прогулкиПодробнее По маршруту мы увидим живописные водопады, мысы «Три камня», «Мраморный» и «Белый камень». Есть возможность встретить представителей местной фауны, часто встречаются косатки, морские котики и нерпы. На обратном пути нас ждет высадка на мысе «Мраморный», где мы устроим пикник с авторским чаем из сахалинских эндемиков. Расскажем вам про остров Сахалин, его историю и людей. С нами будет весело, не сомневайтесь! Программа 07:00 – 09:00 Трансфер из Южно-Сахалинска до села Новиково, где расположен старый японский порт. 09:00 – 09:30 Подготовка лодки к спуску. Инструктаж по безопасности и погрузка в лодку. 09:30 – 10:45 Водная прогулка вдоль красивой береговой линии к маяку Анива. 10:45 – 11:45 Высадка, времяпрепровождение на маяке (у вас будет время для исследования и фотографирования маяка и скалы Сивучья). 11:45 – 12:30 Посадка в лодку и водная прогулка на пути к мысу Мраморный, где вы сможете отдохнуть, перекусить и пофотографироваться. 12:30 – 13:30 Времяпрепровождение на мысе Мраморном. 13:30 – 14:30 Обратный путь к японскому порту. 15:00 – 17:00 Трансфер к месту сбора в Южно-Сахалинске.
Ежедневно с 07.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тонино-Анивский полуостров
- Скала Сивучья
- Анива - старинный японский маяк 1939 года постройки
- Живописные водопады
- Мысы "Три камня", "Мраморный" и "Белый камень"
- Озера
- Терминал по отгрузке нефти
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Место в лодке
- Горячий чай
Что не входит в цену
- Теплая одежда
- Питание
Место начала и завершения?
Площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Приветствую из Москвы 👋 Был на экскурсии маяк Анива 29.07.2026 года. Отправлялись в 06час. 00 мин., на небольшом автобусе 🚌 из Южно-Сахалинска от площади Победы до села Новиково, путь составил
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Н
Невероятно интересная и познавательная экскурсия! По пути следования к маяку, наш гид-"капитан" Максим останавливался у наиболее интересных локаций (водопады, белая скала, заброшенная японская деревня и др), рассказывая интересные факты о
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М
Организация самой экскурсии прошла отлично, но сам путь до маяка и обратно достаточно непростой. Особенно даже есть небольшие волны. Сам маяк, конечно, выглядит эпично, но подниматься нельзя. Благодарим Евгения за позитивный настрой, с ним было намного веселее преодолевать этот путь! 😁
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M
Сегодня были на экскурсии, эмоции запредельные! Природа шикарная, даже стаю дельфинов удалось увидеть! Мы в восторге 😍. Спасибо гиду Евгению.
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А
Спасибо Евгению за отличное путешествие к маяку. Виды и рассказы огонь. Увидели котиков вблизи. Очень красиво и интересно.
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М
Морская прогулка очень понравилась. Прошлись на катере до маяка Анива, увидели морских котиков, наблюдали красоты береговой линии. Все было здорово!
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