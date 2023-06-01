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Программа:

07:00 – 09:00 Трансфер из Южно-Сахалинска до села Новиково, где расположен старый японский порт.

09:00 – 09:30 Подготовка лодки к спуску. Инструктаж по безопасности и погрузка в лодку.

09:30 – 10:45 Водная прогулка вдоль красивой береговой линии к маяку Анива.

10:45 – 11:45 Высадка, времяпрепровождение на маяке (у вас будет время для исследования и фотографирования маяка и скалы Сивучья).

11:45 – 12:30 Посадка в лодку и водная прогулка на пути к мысу Мраморный, где вы сможете отдохнуть, перекусить и пофотографироваться.

12:30 – 13:30 Времяпрепровождение на мысе Мраморном.

13:30 – 14:30 Обратный путь к японскому порту.

15:00 – 17:00 Трансфер к месту сбора в Южно-Сахалинске.

По маршруту мы увидим живописные водопады, мысы «Три камня», «Мраморный» и «Белый камень». Есть возможность встретить представителей местной фауны, часто встречаются косатки, морские котики и нерпы. На обратном пути нас ждет высадка на мысе «Мраморный», где мы устроим пикник с авторским чаем из сахалинских эндемиков. Расскажем вам про остров Сахалин, его историю и людей. С нами будет весело, не сомневайтесь!