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примерно 2час. 30мин.

Далее на моторной лодке вместимостью 9 человек (туристов) совместно с гидом Евгением мы отправились на маяк Анива.

Путь на лодке занял в одну сторону более часа. При соедовании на маяк перед нами открывались замечательные виды на остров,море. Что производило позитивные впечатления.

Прибыв на маяк Анива, нам было отведено 30 минут на его посещение и осмотр снаружи, к сожалению внутри маяка побывать не удалось, так как он признан аварийным.

Но и этого незабыааемого вида на маяк,а так же нерп и огромное количество чаек забыть невозможно. Словами не описать, экскурсия удалась,то есть прошла успешно. Все понравилось. Гид Евгений рассказывал грамотно, хорошо поставлена речь.

Обратно,при следовании в село Новиково была остановка у скалы Белый Камень, бухты мраморная,где мы немного перекусили,попили чай и выпечку. С собой возьмите обязательно немного перекусить,какие нибудь сэндвичи,и прочую выпечку,а так же хлеб, в бухте мраморная много рыбы,они не против что бы их покормили хлебом.

В самой бухте красиво и живописно,прекрасный вид.

Прибыв в Новиково, мы сдали спас. жилеты и проследовали в Южно-Сахалинск, в который прибыли ровно 16.00 Сп Огромное спасибо за экскурсию гиду Евгению.

Стоимость экскурсии 9800₽(стоит этих денег,конечно не дёшево)