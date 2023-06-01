Проведите день на природе и посетите маяк Анива на экскурсии из Южно-Сахалинска
Увлекательная морская прогулка вдоль Тонино-Анивского полуострова с высадкой на скале Сивучья, где возвышается старинный японский маяк 1939 года постройки.
Ближайшие даты:
1
июн
июн
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
5
июн
июн
6
июн
июн
7
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Тонино-Анивский полуостров
- Скала Сивучья
- Анива – старинный японский маяк 1939 года постройки
- Живописные водопады
- Мысы «Три камня», «Мраморный» и «Белый камень»
- Озера
- Терминал по отгрузке нефти
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
ПодробнееПо маршруту мы увидим живописные водопады, мысы «Три камня», «Мраморный» и «Белый камень». Есть возможность встретить представителей местной фауны, часто встречаются косатки, морские котики и нерпы. На обратном пути нас ждет высадка на мысе «Мраморный», где мы устроим пикник с авторским чаем из сахалинских эндемиков. Расскажем вам про остров Сахалин, его историю и людей. С нами будет весело, не сомневайтесь!
Программа:
- 07:00 – 09:00 Трансфер из Южно-Сахалинска до села Новиково, где расположен старый японский порт.
- 09:00 – 09:30 Подготовка лодки к спуску. Инструктаж по безопасности и погрузка в лодку.
- 09:30 – 10:45 Водная прогулка вдоль красивой береговой линии к маяку Анива.
- 10:45 – 11:45 Высадка, времяпрепровождение на маяке (у вас будет время для исследования и фотографирования маяка и скалы Сивучья).
- 11:45 – 12:30 Посадка в лодку и водная прогулка на пути к мысу Мраморный, где вы сможете отдохнуть, перекусить и пофотографироваться.
- 12:30 – 13:30 Времяпрепровождение на мысе Мраморном.
- 13:30 – 14:30 Обратный путь к японскому порту.
- 15:00 – 17:00 Трансфер к месту сбора в Южно-Сахалинске.
Ежедневно с 07.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Место в лодке
- Горячий чай
- Что не входит
- Теплая одежда
- Питание
- Место начала и завершения?
- Площадь Победы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 07.00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- 1) Время проведения экскурсии с июня по ноябрь
- 2) Большую часть времени мы проведем в море. Обязательно с собой взять теплые вещи и удобную обувь с нескользящей подошвой
- 3) Возьмите с собой перекус на день (по пути будут булочные)
- 4) Время экскурсии 10 часов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Южно-Сахалинска
Групповые
Водные развлечения
Летние
Выездные
На весь день
Маяк Анива
Популярные места
Похожие туры из Южно-Сахалинска
Индивидуальная
2 часа
Ось истории. Коммунистический проспект - отражение четырёх эпох
Коммунистический пр-т, д. № 86 «б»
1 мая
1 июня
2 июня
3 июня
3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Ваше место пребывания
Завтра
27 апр
28 апр
29 апр
24 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Завтра
27 апр
28 апр
29 апр
10 000₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии