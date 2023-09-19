1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Бухта Тихая и Клоковский водопад: уникальная экскурсия Сахалина
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на экскурсии к Бухте Тихой и Клоковскому водопаду
Начало: Место вашего прибывания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
27 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия на Чертов мост: путешествие по рельсам истории Сахалина
Погрузитесь в историю Сахалина с экскурсией на Чертов мост, где вас ждут легенды и величественные виды
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Чертов мост + Ведьмин мост
Начало: Место вашего прибывания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Бухта Тихая: эксклюзивный тур в жемчужину Южно-Сахалинска
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты на экскурсии в Бухту Тихая - место, где природа говорит сама за себя
Начало: Сахалинская, 2, Южно-Сахалинск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Зимнее приключение на снегоходах по сахалинским сопкам
Почувствуйте ритм зимнего Южно-Сахалинска, управляя снегоходом по снежным трассам с уютным завершением дня за чашкой глинтвейна
Начало: Ваш отель
Расписание: Проводится в зимнее время!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Ледопады бухты Тихая: эксклюзивная экскурсия в Южно-Сахалинске
Ваша сказочная поездка в бухту Тихая с ледопадами ждёт вас! Уникальная природа и культура Сахалина
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственная бухта Тихая и водопад Клоковский: экскурсия на Сахалине
Встречайте Сахалин во всем его великолепии: бухта Тихая, янтарный пляж и водопад Клоковский ждут вас
Начало: Заберем Вас из отеля
Расписание: С апреля по декабрь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Мыс Великан: экскурсия по живописным местам Южно-Сахалинска
Вас ждет увлекательное путешествие по мысу Великан, где природа и история Сахалина оживают
Начало: Заберем Вас с отеля
Расписание: с мая по ноябрь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Лягушка»: Мистика и Природа Южно-Сахалинска
Вас ждет увлекательное путешествие к скальному останцу «Лягушка», где каждый камень хранит тайну
Начало: Место встречи обсуждается индивидуально с гидом
Расписание: Любой день недели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья19 сентября 2023Хребет Жданко - спящий драконВ августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на
- ЕЕлизвета8 сентября 2023Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец ЛягушкаМыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день. Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела
- ММарина8 сентября 2023Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»Спасибо организаторам за экскурсию. Нам невероятно повезло с погодой, получились великолепные фото бухты. Единственное замечание эта экскурсия рассчитана на физически
- ААнна8 сентября 2023Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»Бухта Тихая - потрясающая и замечательная поездка, которую я не забуду. Маршрут был интересным, много красивых мест, отсняла огромное количество
- УУскова7 сентября 2023Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
- ННадежда6 сентября 2023Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец ЛягушкаС большой благодарностью хочу отметить нашего проводника Константина и водителя Наталью за незабываемую экскурсию! Мы посетили две знаковые достопримечательности Мыс
- ААндрей5 сентября 2023Хребет Жданко - спящий драконВсе было офигенно. Столько эмоции я не испытывал за поход. Костя профессионал своего дела, который много раз покорял хребет Жданко.
- ННаталья5 сентября 2023Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец ЛягушкаЭкскурсия была очень увлекательной! Костя и Наташа рассказывали нам интересные факты об острове. По прибытии мы смогли прогуляться по побережью,
- ССергей4 сентября 2023Хребет Жданко - спящий драконОгромное спасибо Тусе и Косте за захватывающие экскурсии по мысу Птичий, к Лягушке и по бухте «Тихая». Спасибо за веселую атмосферу и, как бонус, их авторский чай. Даже угрюмая погода и туман не смогли омрачить нашу поездку.
- AA31 августа 2023Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»Замечательная позитивная команда. Ездили в бухту Тихая в августе 2023. Ребята организовали нам экскурсию за один вечер! Отличная четкая организация, невероятная теплота, море позитива, океан красивейших видов. Очень рекомендую ребят наш последний день отпуска стал незабываемым благодаря им. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Индивидуальные»
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