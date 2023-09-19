Индивидуальные экскурсии в Южно-Сахалинске с личным гидом

Найдено 11 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Южно-Сахалинске, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бухта тиха + клоковский водопад
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Бухта Тихая и Клоковский водопад: уникальная экскурсия Сахалина
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на экскурсии к Бухте Тихой и Клоковскому водопаду
Начало: Место вашего прибывания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 22 000 за всё до 3 чел.
Тур на мыс Великан
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
27 200 за всё до 4 чел.
Чертов мост - Ведьмин мост
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Экскурсия на Чертов мост: путешествие по рельсам истории Сахалина
Погрузитесь в историю Сахалина с экскурсией на Чертов мост, где вас ждут легенды и величественные виды
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
26 000 за всё до 4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 4 чел.
Чертов мост + Ведьмин мост
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Чертов мост + Ведьмин мост
Начало: Место вашего прибывания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Бухта Тихая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Бухта Тихая: эксклюзивный тур в жемчужину Южно-Сахалинска
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты на экскурсии в Бухту Тихая - место, где природа говорит сама за себя
Начало: Сахалинская, 2, Южно-Сахалинск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 2 чел.
Катание на снегоходах по сахалинским сопкам
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
2.5 часа
Зимнее приключение на снегоходах по сахалинским сопкам
Почувствуйте ритм зимнего Южно-Сахалинска, управляя снегоходом по снежным трассам с уютным завершением дня за чашкой глинтвейна
Начало: Ваш отель
Расписание: Проводится в зимнее время!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 000 за человека
Ледопады бухты Тихая
Индивидуальная
8 часов
Ледопады бухты Тихая: эксклюзивная экскурсия в Южно-Сахалинске
Ваша сказочная поездка в бухту Тихая с ледопадами ждёт вас! Уникальная природа и культура Сахалина
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 000 за всё до 3 чел.
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
Индивидуальная
10 часов
Таинственная бухта Тихая и водопад Клоковский: экскурсия на Сахалине
Встречайте Сахалин во всем его великолепии: бухта Тихая, янтарный пляж и водопад Клоковский ждут вас
Начало: Заберем Вас из отеля
Расписание: С апреля по декабрь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 24 000 за всё до 3 чел.
Чарующий мыс Великан
Индивидуальная
9 часов
Мыс Великан: экскурсия по живописным местам Южно-Сахалинска
Вас ждет увлекательное путешествие по мысу Великан, где природа и история Сахалина оживают
Начало: Заберем Вас с отеля
Расписание: с мая по ноябрь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000 за всё до 3 чел.
Аномальная зона или место силы - какая она «Лягушка»?
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Лягушка»: Мистика и Природа Южно-Сахалинска
Вас ждет увлекательное путешествие к скальному останцу «Лягушка», где каждый камень хранит тайну
Начало: Место встречи обсуждается индивидуально с гидом
Расписание: Любой день недели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    В августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на
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    туриста. У подножия рассказал о технике безопасности (если что, в машине у ребят есть памятки), подстраивался под наш темп, подбодрял на подъеме. Что очень приятно. А на хребте рассказывал различные истории и легенды, связанные с этим местом. Отдельное спасибо Наташе за вкусный авторский чай и перекус после такого похода по хребту.

  • Е
    Елизвета
    8 сентября 2023
    Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
    Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день. Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела
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    посетить Великан, точнее мыс Птичий (про Лягушку тогда и не знала) и выбрала Тусю, как организатора. Она за пару дней отписалась, дала рекомендации, ответила на вопросы и сообщила, что приедет вместе с проводником Константином. Сначала мы поехали на мысы. По пути они рассказывали мне увлекательные факты об острове и его достопримечательностях. Как только мы прибыли на место, мой личный проводник ни на секунду не отходил от меня. Вместе с ним мы исследовали нашу первую остановку - мыс Птичий, и даже смогли прогуляться до мыса Великан благодаря отливу. Потом мы вернулись к машине, где нас ожидала Наташа или, как ее многие называют, Туся. Она уже успела устроить настоящий походный пикник, на столе стояли коробочки с ее авторским ароматным чаем, нерастворимым японским кофе в пакетиках, бутерброды и свежие овощи. После вкусного перекуса мы отправились в обратный путь, с заездом на Лягушку. Это место не нуждается в описании, там нужно быть и чувствовать. В общем, вся поездка оставила у меня самые положительные эмоции.

  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
    Спасибо организаторам за экскурсию. Нам невероятно повезло с погодой, получились великолепные фото бухты. Единственное замечание эта экскурсия рассчитана на физически
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    активных и подготовленных людей. Если нет достаточного отлива (и вообще по основной программе), то надо забираться на "сопочки" высотой около 20м при помощи каната, по тропинкам и спускаться по тропинкам/канату. Мы были не готовы к подобным подвигам, поэтому не успели дойти до сфинкса, а дошли только до жилища. Но в целом поездка очень запомнилась.

  • А
    Анна
    8 сентября 2023
    Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
    Бухта Тихая - потрясающая и замечательная поездка, которую я не забуду. Маршрут был интересным, много красивых мест, отсняла огромное количество
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    фото и видео материала) Вот только мне было сложно подняться на 10-ую сопку по канату. Костя, наш проводник, оказался замечательным человеком, с ним было легко общаться, мы нашли темы для общения, очень интересно рассказывал и отвечал на вопросы. В благодарность за прекрасно проведенный день, пишу этот отзыв и буду рассказывать своим друзьям и знакомым.

  • У
    Ускова
    7 сентября 2023
    Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
    Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
  • Н
    Надежда
    6 сентября 2023
    Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
    С большой благодарностью хочу отметить нашего проводника Константина и водителя Наталью за незабываемую экскурсию! Мы посетили две знаковые достопримечательности Мыс
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    Птичий и останец Лягушка. Программа была насыщенная, дорога выматывающая, но мы не носились "галопом по Европе", а спокойно успели насладиться всеми красотами. Костя также снял нас с квадрокоптера, погода нам благоволила в этом. Рекомендую всем!

  • А
    Андрей
    5 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    Все было офигенно. Столько эмоции я не испытывал за поход. Костя профессионал своего дела, который много раз покорял хребет Жданко.
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    Благодаря ему у нас осталась масса приятных моментов, впечатлений и классных фоток с дрона. А Туся приготовила авторский чай и за атмосферной, неторопливой беседой время пролетело незаметно. Смело всем рекомендую этих ребят!

  • Н
    Наталья
    5 сентября 2023
    Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
    Экскурсия была очень увлекательной! Костя и Наташа рассказывали нам интересные факты об острове. По прибытии мы смогли прогуляться по побережью,
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    когда был отлив, а потом мы поднялись на сопку по канату и насладились панорамным видом на море и оба мыса. Это место точно стоит посетить!

  • С
    Сергей
    4 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    Огромное спасибо Тусе и Косте за захватывающие экскурсии по мысу Птичий, к Лягушке и по бухте «Тихая». Спасибо за веселую атмосферу и, как бонус, их авторский чай. Даже угрюмая погода и туман не смогли омрачить нашу поездку.
  • A
    A
    31 августа 2023
    Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
    Замечательная позитивная команда. Ездили в бухту Тихая в августе 2023. Ребята организовали нам экскурсию за один вечер! Отличная четкая организация, невероятная теплота, море позитива, океан красивейших видов. Очень рекомендую ребят наш последний день отпуска стал незабываемым благодаря им. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Бухта тиха + клоковский водопад
  2. Тур на мыс Великан
  3. Чертов мост - Ведьмин мост
  4. Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
  5. Чертов мост + Ведьмин мост
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Мыс великан
  3. Маяк Анива
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 9 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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