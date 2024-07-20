Лагуна Буссе, расположенная в Корсаковском районе острова Сахалин, является памятником природы и настоящей кладовой для гурманов.
Озеро в виде лагуны соединяется протокой с заливом Анива Охотского моря, предоставляя уникальную возможность насладиться
Озеро в виде лагуны соединяется протокой с заливом Анива Охотского моря, предоставляя уникальную возможность насладиться
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные виды Лагуны Буссе
- 🍽️ Свежие морепродукты
- 🌿 Богатая флора и фауна
- 🏞️ Природная красота Корсаковского района
- 🎣 Возможность насладиться щедрым уловом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
- Лагуна Буссе
- Залив Анива
Описание экскурсии
Открытие вкусов СахалинаУважаемые любители изысканной кулинарии! Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие по чудесному острову Сахалин и открыть для себя мир вкусов и ароматов в рамках Гастрономического тура в Лагуну Буссе! Лагуна Буссе, расположенная в Корсаковском районе, не только славится своей неповторимой природной красотой, но и является настоящей кладовой для гурманов. Здесь каждый уголок природы щедро делится своими дарами, предоставляя нам уникальную возможность насладиться волшебными видами морской флоры и фауны и, конечно же, свежим и изысканным уловом. На нашем Гастрономическом туре вы сможете погрузиться в атмосферу изысканных вкусов и насладиться богатством местной кухни. Мы предлагаем вам уникальную возможность попробовать самые свежие морепродукты, приготовленные по лучшим рецептам, насладиться изысканными блюдами из местных ингредиентов и окунуться в мир удовольствия и гастрономических открытий. В высокий туристический сезон количество участников может превышать 16 человек.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Обед
- Инвентарь
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пл. Славы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Время выезда корректируется накануне и зависит от времени полного отлива на оз. Буссе
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Южно-Сахалинска
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