Описание экскурсииХотите познакомиться с городом, узнать его историю? Приглашаю вас на обзорную пешеходную экскурсию по Южно-Сахалинску. Вы сможете посетить самые узнаваемые места, начиная от зданий периода японского правления губернаторства Карафуто и советской эпохи до современных построек, которые являются местом притяжения для горожан и туристов. Во время нашей прогулки вы сполна прочувствуете уникальную атмосферу города! Мы встретимся на площади Ленина и отправимся на прогулку по одной из главных улиц города. Осмотрим бывшее здание мэрии города Тойохара, театральный центр им. Чехова, а также здание краеведческого музея — это визитная карточка Южно-Сахалинска. После пройдем по живописному парку им. Гагарина и остановимся у Мемориального комплекса «Площадь Славы». По желанию можно будет пройти к СТК «Горный воздух» и совершить подъем по канатной дороге. Важная информация: Все здания осматриваем только снаружи.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Бывшее здание мэрии города Тойохара
- Театральный центр им. Чехова
- Здание краеведческого музея
- Парк им. Гагарина
- Мемориальный комплекс «Площадь Славы»
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Подъем по канатной дороге (по желанию): до средней станции - 200 руб. /чел., до верхней - 400 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина
Завершение: Площадь Славы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Все здания осматриваем только снаружи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
