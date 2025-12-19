Описание Фото Ответы на вопросы Приглашаем на обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску! Начнём с площади Ленина, осмотрим здание бывшей мэрии Тойохара и знаменитый краеведческий музей. Далее нас ждет прогулка по парку Гагарина и посещение мемориала на площади Славы. По желанию можно подняться по канатной дороге и полюбоваться панорамой города.

Описание экскурсии Хотите познакомиться с городом, узнать его историю? Приглашаю вас на обзорную пешеходную экскурсию по Южно-Сахалинску. Вы сможете посетить самые узнаваемые места, начиная от зданий периода японского правления губернаторства Карафуто и советской эпохи до современных построек, которые являются местом притяжения для горожан и туристов. Во время нашей прогулки вы сполна прочувствуете уникальную атмосферу города! Мы встретимся на площади Ленина и отправимся на прогулку по одной из главных улиц города. Осмотрим бывшее здание мэрии города Тойохара, театральный центр им. Чехова, а также здание краеведческого музея — это визитная карточка Южно-Сахалинска. После пройдем по живописному парку им. Гагарина и остановимся у Мемориального комплекса «Площадь Славы». По желанию можно будет пройти к СТК «Горный воздух» и совершить подъем по канатной дороге. Важная информация: Все здания осматриваем только снаружи.

