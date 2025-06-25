Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
Начало: Площадь имени Ленина
«Приглашаю вас на обзорную пешеходную экскурсию по Южно-Сахалинску»
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
6650 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
Начало: Пл. Славы
28 окт в 12:00
29 окт в 12:00
7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
«Вы познакомитесь с его историей, культурой и главными достопримечательностями, наслаждаясь комфортной поездкой с остановками для фото и прогулок»
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина25 июня 2025Экскурсию провела гид Анастасия. Профессионально, интересно, со знание предмета и любовью к своему родному краю.
Самые лучшие впечатления!
Впечатление испортило настойчивое требование
- ЕЕкатерина15 августа 2023Спасибо большое за поездку! Всё было на высшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в октябре 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 6650 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Изучение достопримечательностей города Южно-Сахалинска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Южно-Сахалинске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025