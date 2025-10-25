Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем на обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску! Вы увидите ключевые достопримечательности, отражающие уникальную историю города: от японского наследия и советской эпохи до современных мест притяжения.



Начнём с площади Ленина, осмотрим знаменитый краеведческий музей, ставший визитной карточкой города, и пройдем по парку Гагарина. По желанию, можно будет подняться по канатной дороге к комплексу «Горный воздух».

Наталья Ваш гид в Южно-Сахалинске
Индивидуальная экскурсия
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-10 человек
Как проходит Пешком
6650 ₽ за экскурсию
Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Приглашаю вас на обзорную пешеходную экскурсию по Южно-Сахалинску. Вы сможете познакомиться с городом, посетив самые узнаваемые места, начиная от зданий периода японского правления губернаторства Карафуто и советской эпохи до современных построек, которые являются местом притяжения для горожан и туристов. Во время нашей прогулки вы сполна прочувствуете уникальную атмосферу города! Мы встретимся на площади Ленина и отправимся на прогулку по одной из главных улиц города. Осмотрим бывшее здание мэрии города Тойохара, театральный центр им. Чехова, а также здание краеведческого музея — это визитная карточка Южно-Сахалинска. После пройдем по живописному парку им. Гагарина и остановимся у Мемориального комплекса «Площадь Славы». По желанию можно будет пройти к СТК «Горный воздух» и совершить подъем по канатной дороге.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Ленина

Бывшее здание мэрии города Тойохара

Театральный центр им. Чехова

Здание краеведческого музея

Парк им. Гагарина

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Подъем по канатной дороге (по желанию): до средней станции - 200 руб. /чел., до верхней - 400 руб. /чел. Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь имени Ленина Завершение: Мемориальный комплекс «Площадь Славы» Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.