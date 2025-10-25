Приглашаем на обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску! Вы увидите ключевые достопримечательности, отражающие уникальную историю города: от японского наследия и советской эпохи до современных мест притяжения.
Начнём с площади Ленина, осмотрим знаменитый краеведческий музей, ставший визитной карточкой города, и пройдем по парку Гагарина. По желанию, можно будет подняться по канатной дороге к комплексу «Горный воздух».
Описание экскурсииПриглашаю вас на обзорную пешеходную экскурсию по Южно-Сахалинску. Вы сможете познакомиться с городом, посетив самые узнаваемые места, начиная от зданий периода японского правления губернаторства Карафуто и советской эпохи до современных построек, которые являются местом притяжения для горожан и туристов. Во время нашей прогулки вы сполна прочувствуете уникальную атмосферу города! Мы встретимся на площади Ленина и отправимся на прогулку по одной из главных улиц города. Осмотрим бывшее здание мэрии города Тойохара, театральный центр им. Чехова, а также здание краеведческого музея — это визитная карточка Южно-Сахалинска. После пройдем по живописному парку им. Гагарина и остановимся у Мемориального комплекса «Площадь Славы». По желанию можно будет пройти к СТК «Горный воздух» и совершить подъем по канатной дороге.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Бывшее здание мэрии города Тойохара
- Театральный центр им. Чехова
- Здание краеведческого музея
- Парк им. Гагарина
- Мемориальный комплекс «Площадь Славы»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Подъем по канатной дороге (по желанию): до средней станции - 200 руб. /чел., до верхней - 400 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь имени Ленина
Завершение: Мемориальный комплекс «Площадь Славы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
25 окт 2025
Благодарим Наталью за прекрасную прогулку. Интересно рассказала об истории города, остались очень довольны. Рекомендуем!
