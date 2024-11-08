Удивительное Южное кольцо Сахалина

Путешествуйте по уникальному маршруту Южного кольца Сахалина и откройте для себя оба побережья острова за один день. Насладитесь природой и историей региона
Маршрут Южного кольца Сахалина предлагает уникальную возможность за один день увидеть оба побережья острова: западное и восточное.

Протяженность дороги около 400 километров, и на этом пути вы посетите более 10 достопримечательностей
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и более 20 населенных пунктов.

Насладитесь пейзажами Охотского и Японского морей, исследуйте культурное наследие и ощутите дух истории. Начните путешествие с Томаринского района, посетите японский храм и маяк Слепиковского. Это путешествие обещает быть увлекательным и запоминающимся

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Оба побережья острова за один день
  • 🏞️ Более 10 достопримечательностей
  • 🏘️ Более 20 населенных пунктов
  • 📜 Исторические места и объекты
  • 🚶‍♂️ Живописные пейзажи и природа
    • Удивительное Южное кольцо Сахалина
    Удивительное Южное кольцо Сахалина
    Удивительное Южное кольцо Сахалина
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

    Что можно увидеть

  • Японский храм
  • Ворота Тории
  • Маяк Слепиковского

    • Описание экскурсии

    Южное кольцо Сахалина: Откройте оба побережья за один день!

    Южное кольцо Сахалина представляет собой уникальный экскурсионный маршрут, который позволит вам посетить оба побережья острова: западное и восточное. В ходе путешествия вы сможете прогуляться по пляжам Охотского моря и Татарского пролива, который является северной частью Японского моря.

    Что вас ждет на маршруте?

    Маршрут охватывает:

    • 4 городских округа;
    • более 10 достопримечательностей;
    • более 20 населенных пунктов.

    Протяженность дороги составляет около 400 километров, и вы получите множество ярких впечатлений и положительных эмоций. Путешествие по «Южному кольцу Сахалина» обещает быть увлекательным и запоминающимся.

    Живописные пейзажи и культурное наследие

    Вдоль вашего пути вы сможете насладиться живописными пейзажами острова, исследовать его культурное наследие и ощутить дух истории, который пронизывает каждый уголок этого удивительного места. Не упустите шанс познакомиться с уникальным миром Сахалина и создать незабываемые воспоминания о вашем путешествии.

    История и природа Сахалина

    Вы узнаете историю нашего региона и увидите самые интересные и захватывающие места Сахалина. За один день вы сможете оценить удивительное разнообразие растительного и животного мира на обоих побережьях острова, а также посетить множество достопримечательностей.

    Начало путешествия

    Начните свое путешествие с Томаринского района, где можно увидеть останки японского храма и священные ворота Тории. Затем отправьтесь к единственному песчаному мысу, где расположен маяк Слепиковского - последний из маяков, построенных японцами на острове. Здесь вы сможете окунуться в историю нашего региона и посетить самые захватывающие и увлекательные места на Сахалине.

    Важная информация

    Перед бронированием мы настоятельно рекомендуем уточнить наличие доступных мест.

    Перед бронированием просим уточнить наличие свободных мест

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Взморье
    • Крабовый рынок
    • Город Томари
    • Врата Тории
    • Мыс Слепиковского, последний маяк построенный японцами
    • Город Холмск
    • Посещение набережной площадки города Холмск с видом на японский маяк и китайское судно
    Что включено
    • Услуги гида
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Пл. Славы
    Когда и сколько длится?
    Когда: Перед бронированием просим уточнить наличие свободных мест
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Важная информация
    • Наши менеджеры свяжутся с вами после подтверждения оплаты
    • Чтобы предоставить всю актуальную информацию о поездке
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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