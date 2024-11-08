Протяженность дороги около 400 километров, и на этом пути вы посетите более 10 достопримечательностей
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Что можно увидеть
Описание экскурсии
Южное кольцо Сахалина: Откройте оба побережья за один день!
Южное кольцо Сахалина представляет собой уникальный экскурсионный маршрут, который позволит вам посетить оба побережья острова: западное и восточное. В ходе путешествия вы сможете прогуляться по пляжам Охотского моря и Татарского пролива, который является северной частью Японского моря.
Что вас ждет на маршруте?
Маршрут охватывает:
- 4 городских округа;
- более 10 достопримечательностей;
- более 20 населенных пунктов.
Протяженность дороги составляет около 400 километров, и вы получите множество ярких впечатлений и положительных эмоций. Путешествие по «Южному кольцу Сахалина» обещает быть увлекательным и запоминающимся.
Живописные пейзажи и культурное наследие
Вдоль вашего пути вы сможете насладиться живописными пейзажами острова, исследовать его культурное наследие и ощутить дух истории, который пронизывает каждый уголок этого удивительного места. Не упустите шанс познакомиться с уникальным миром Сахалина и создать незабываемые воспоминания о вашем путешествии.
История и природа Сахалина
Вы узнаете историю нашего региона и увидите самые интересные и захватывающие места Сахалина. За один день вы сможете оценить удивительное разнообразие растительного и животного мира на обоих побережьях острова, а также посетить множество достопримечательностей.
Начало путешествия
Начните свое путешествие с Томаринского района, где можно увидеть останки японского храма и священные ворота Тории. Затем отправьтесь к единственному песчаному мысу, где расположен маяк Слепиковского - последний из маяков, построенных японцами на острове. Здесь вы сможете окунуться в историю нашего региона и посетить самые захватывающие и увлекательные места на Сахалине.
Важная информация
Перед бронированием мы настоятельно рекомендуем уточнить наличие доступных мест.
Перед бронированием просим уточнить наличие свободных мест
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Взморье
- Крабовый рынок
- Город Томари
- Врата Тории
- Мыс Слепиковского, последний маяк построенный японцами
- Город Холмск
- Посещение набережной площадки города Холмск с видом на японский маяк и китайское судно
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
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