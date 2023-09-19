14 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Хребет Жданко - спящий дракон: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по хребту Жданко, известному как Сахалинский Кавказ. Вас ждут удивительные виды и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
27 сен в 06:30
28 сен в 06:30
от 24 000₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
Пешеходная экскурсия по Южно-Сахалинску с осмотром главных достопримечательностей. Узнайте историю города, где встречаются леса Сахалина и Тихий океан
Начало: Фонтан на пл. Ленина
Завтра в 11:00
27 сен в 09:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение в Холмске: Мосты и Тоннели
Ранний старт на комфортном авто до Холмска. Прогулка по Чертовому и Ведьминому мостам, тоннелям и галереям. Удивительные виды и незабываемые фотографии
Начало: Забираем из отеля
28 сен в 07:00
29 сен в 07:00
от 24 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
Вечер на берегу Сахалина
Организатор позаботится обо всём: от выбора блюд до стильной посуды. Вам останется только наслаждаться отдыхом и запечатлеть моменты на фото
Завтра в 15:00
27 сен в 15:00
6 000₽ за человека
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие в Холмск и окрестности
Отправляемся на западный берег Сахалина, где вас ждёт Холмск с его знаменитым Чёртовым мостом, Ведьмин мост, Тайное озеро и мыс Слепиковского с маяком
Начало: Площадь победы 1
Завтра в 11:00
27 сен в 08:00
9 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья19 сентября 2023В августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на
- ААндрей5 сентября 2023Все было офигенно. Столько эмоции я не испытывал за поход. Костя профессионал своего дела, который много раз покорял хребет Жданко.
- ССергей4 сентября 2023Огромное спасибо Тусе и Косте за захватывающие экскурсии по мысу Птичий, к Лягушке и по бухте «Тихая». Спасибо за веселую атмосферу и, как бонус, их авторский чай. Даже угрюмая погода и туман не смогли омрачить нашу поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Пешеходные»
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