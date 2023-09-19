Пешие экскурсии-прогулки в Южно-Сахалинске с экскурсоводом

Найдено 5 экскурсий в категории «Пешеходные» в Южно-Сахалинске, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Хребет Жданко - спящий дракон
Пешая
14 отзывов
14 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Хребет Жданко - спящий дракон: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по хребту Жданко, известному как Сахалинский Кавказ. Вас ждут удивительные виды и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
27 сен в 06:30
28 сен в 06:30
от 24 000 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
Пешеходная экскурсия по Южно-Сахалинску с осмотром главных достопримечательностей. Узнайте историю города, где встречаются леса Сахалина и Тихий океан
Начало: Фонтан на пл. Ленина
Завтра в 11:00
27 сен в 09:00
7 000 за всё до 15 чел.
Японское наследие на Сахалине: Чертов и Ведьмин мосты
Пешая
На машине
На автобусе
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение в Холмске: Мосты и Тоннели
Ранний старт на комфортном авто до Холмска. Прогулка по Чертовому и Ведьминому мостам, тоннелям и галереям. Удивительные виды и незабываемые фотографии
Начало: Забираем из отеля
28 сен в 07:00
29 сен в 07:00
от 24 000 за всё до 3 чел.
Душевный пикник на берегу Охотского моря
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Вечер на берегу Сахалина
Организатор позаботится обо всём: от выбора блюд до стильной посуды. Вам останется только наслаждаться отдыхом и запечатлеть моменты на фото
Завтра в 15:00
27 сен в 15:00
6 000 за человека
Путешествие к мысу Слепиковского: Чёртов и Ведьмин мосты
Пешая
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие в Холмск и окрестности
Отправляемся на западный берег Сахалина, где вас ждёт Холмск с его знаменитым Чёртовым мостом, Ведьмин мост, Тайное озеро и мыс Слепиковского с маяком
Начало: Площадь победы 1
Завтра в 11:00
27 сен в 08:00
9 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    В августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на
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    туриста. У подножия рассказал о технике безопасности (если что, в машине у ребят есть памятки), подстраивался под наш темп, подбодрял на подъеме. Что очень приятно. А на хребте рассказывал различные истории и легенды, связанные с этим местом. Отдельное спасибо Наташе за вкусный авторский чай и перекус после такого похода по хребту.

  • А
    Андрей
    5 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    Все было офигенно. Столько эмоции я не испытывал за поход. Костя профессионал своего дела, который много раз покорял хребет Жданко.
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    Благодаря ему у нас осталась масса приятных моментов, впечатлений и классных фоток с дрона. А Туся приготовила авторский чай и за атмосферной, неторопливой беседой время пролетело незаметно. Смело всем рекомендую этих ребят!

  • С
    Сергей
    4 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    Огромное спасибо Тусе и Косте за захватывающие экскурсии по мысу Птичий, к Лягушке и по бухте «Тихая». Спасибо за веселую атмосферу и, как бонус, их авторский чай. Даже угрюмая погода и туман не смогли омрачить нашу поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Пешеходные»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Хребет Жданко - спящий дракон
  2. Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
  3. Японское наследие на Сахалине: Чертов и Ведьмин мосты
  4. Душевный пикник на берегу Охотского моря
  5. Путешествие к мысу Слепиковского: Чёртов и Ведьмин мосты
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Бухта Тихая
  2. Мыс великан
  3. Маяк Анива
  4. Хребет Жданко
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в сентябре 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Пешеходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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