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Приглашаем вас на экскурсию по Южно-Сахалинску, где переплелись русская и японская культуры, оставив уникальный след в истории и архитектуре города.



Вы познакомьтесь с историческими достопримечательностями, такими как площадь Ленина, Областной краеведческий музей, Площадь Славы и многие другие.