Приглашаем вас на экскурсию по Южно-Сахалинску, где переплелись русская и японская культуры, оставив уникальный след в истории и архитектуре города.
Вы познакомьтесь с историческими достопримечательностями, такими как площадь Ленина, Областной краеведческий музей, Площадь Славы и многие другие.
Вы познакомьтесь с историческими достопримечательностями, такими как площадь Ленина, Областной краеведческий музей, Площадь Славы и многие другие.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииУважаемые путешественники! Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по Южно-Сахалинску — городу, где слились воедино две потрясающие культуры, русская и японская, оставившие непередаваемый след в его истории, архитектуре и духе. На нашей экскурсии вы познакомитесь с историческими достопримечательностями города, начиная от основания в 1882 году, когда он носил имя Владимировка, и до периода японской оккупации, когда он был переименован в Тоёхара после Русско-японской войны. Прогуливаясь по центру Южно-Сахалинска, вы увидите площадь Ленина, с его главной доминантой, памятником вождю мирового пролетариата, за авторством известного советского скульптора Евгения Вучетича. Это место уже более ста лет выступает центральным пространством города, со времён своего основания японцами в 1914 году, в качестве привокзальной площади. Это главный ориентир горожан и туристов в теплое время года, зимой же он превращается в каток с ледяными фигурами. Не менее увлекательным будет посещение Областного краеведческого музея, построенного в 1937 году в японском стиле, где вы сможете окунуться в историю и культуру Сахалинской области, рассматривая уникальные экспонаты, включая ископаемые останки древних животных и растений, артефакты коренных народов острова, а также предметы быта и искусства русской и японской эпох. Присоединяйтесь к нам в это удивительное путешествие по Южно-Сахалинску, городу с богатым историческим наследием и уникальной культурной смесью! Важная информация:
- Время проведения экскурсии может корректироваться по вашему запросу.
- Ориентировочное время в программе может быть изменено, так как продолжительность поездки зависит от различных факторов, включая погоду и пробки на дороге.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пл. Ленина
- Краеведческий музей
- Парк ИМ.Ю. Гагарина
- Пл. Победы
- Храм рождества Христова и ММК «Победа»
- Смотровая площадка комплекса «Горный воздух»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пл. Славы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Время экскурсии может корректироваться по запросу
- Время в программе ориентировочно, т. к время в дороге зависит от многих факторов (погоды, пробок и т. д)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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