Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу
Прилет в Южно-Сахалинск.
Обзорная экскурсия «Островная столица», где познакомитесь с достопримечательностями, хранящими в себе необыкновенную историю и культуру острова Сахалин.
Трансфер в гостиницу.
14:00 Заселение в отель. Свободное время.
19:00 Ужин приветственный.
Время экскурсии зависит от времени прилета.
Прибытие на Итуруп. Термальные источники «Ванночки»
Завтрак в отеле. Сдача номеров.
Сбор группы в лобби. Выезд из гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет на Итуруп.
Прибытие на Итуруп (г. Курильск), трансфер в гостиницу.
Заселение в гостевой дом.
Посещение термальных источников «Ванночки» (зависит от летнего расписания рейсов). Входные билеты включены.
Ужин в кафе.
Черные и Белые скалы. Вулкан Баранского. Купание в термальных водах
Завтрак в гостевом доме.
Сбор группы в лобби.
Поездка на Черные и Белые скалы.
Скалы из мягкого белого вулканического минерала – пемзы.
Пемза образовалась во время подводного извержения древнего вулкана при изливе насыщенной газами лавы и быстром ее охлаждении морской водой.
Обед в кафе.
Переезд к подножью вулкана Баранского. Фумарольные поля.
Посещение кипящих озер – истоков реки Кипящая.
Купание в термальных водах реки Серная-2 или Серная-3.
Возвращение в город.
Ужин в кафе.
Лавовое плато Янкито. Переход на теплоходе на Кунашир
Завтрак в отеле.
Сдача номеров в отеле.
Сбор группы в лобби. Выезд из гостиницы.
Посещение лавового плато «Янкито».
Причудливые остроконечные скалы на берегу моря, сформированные из застывшей лавы.
Возвращение в город.
12:00 Трансфер в порт Курильск.
14:00 Отход на теплоходе на остров Кунашир.
Питание на теплоходе самостоятельно.
Прибытие на Кунашир
17:00 Прибытие теплохода. Встреча с гидом.
Трансфер в гостевой дом.
Отдых.
Ужин.
Мыс Столбчатый. Посещение водолечебницы
Завтрак в гостевом доме.
Встреча с гидом.
Выезд на экскурсию на мыс Столбчатый.
Столбчатый – мыс на западном побережье острова Кунашир, представляющий собой живописные отвесные скалы высотой до 40-50 метров, образованные в результате наслоения базальтовых лав вулкана Менделеева с хорошо выраженной столбчатой отдельностью в виде пяти- и шестигранных колонн.
Обед – ланч-боксы.
Посещение водолечебницы.
Возвращение в город.
Ужин в кафе.
Вулкан Менделеева
Завтрак в гостинице.
Выезд на экскурсию на фумарольное поле вулкана Менделеева.
Действующий вулкан южной части острова Кунашир назван в честь выдающегося русского химика Д. И. Менделеева в 1946 году.
Прибытие к началу тропы. Выход к фумарольному полю пешком.
Несмотря на трудность при подъеме на поле, тропа, ведущая к нему, очень интересна. Шагаем среди зарослей высокого бамбука, выше человеческого роста, поднимаемся на крутые затяжные подъемы, как по ступеням, шагая по корням деревьев.
Прибытие на фумарольное поле. Визуальный осмотр.
Прогулка по полю.
Походный перекус.
Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.
Выезд в Южно-Курильск.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
В этот день:
- продолжительность: 6 часов;
- общее расстояние: 40 км;
- расстояние автотранспортом: 17 км (в одну сторону);
- расстояние пешком: 3 км по пересеченной местности (в одну сторону);
- питание: обед походный (сухой паек);
- места посещения и остановки: фумарольное поле вулкана Менделеева.
Головнинский клиф
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом.
Выезд на экскурсию на клиф Головнина.
Головнинский клиф — высокая длинная скальная стена на юге Кунашира. Он тянется от мыса Пузанова до устья реки Белозёрки. Высота стены в некоторых местах достигает ста метров.
В некоторых местах прямо из скалы бьют водопады.
Панорамный вид на клиф открывается с вершины мыса Пузанова, а с вершины самого клифа — великолепный вид на Тихий океан.
Обед – ланч бокс.
Возвращение в гостиницу. Отдых.
Ужин в кафе.
Кекур Чертов Палец. Прибытие на Шикотан
Завтрак в гостевом доме.
Сдача номеров.
Выезд на мыс Кекур Чертов Палец, прогулка.
Трансфер в порт Южно-Курильска.
13:00 – отход на теплоходе на Сахалин. Питание на теплоходе самостоятельно.
17:00 – приход на остров Шикотан.
Встреча с гидом.
Трансфер в гостевой дом. Заселение.
Ужин в гостевом доме.
Мыс Край Света. Мыс Краб. Отправление на Сахалин
Завтрак в гостевом доме.
Встреча с гидом.
Отправление на мыс Край Света (Чибой).
На Чибое переход от мыса Краб до мыса Край света около 1.5 км.
Посещение самого мыса 40 мин. -1 час.
Обратный путь на мыс Краб (маяк Шпанберга) 35-40 мин.
Обед на маяке (ланч-бокс).
Дальнейшее перемещение в этот день на автомобилях, с короткими экскурсиями до конца дня.
Расстояние от с. Малокурильское до м. Краб – 12.5 км в одну сторону.
Ужин в гостевом доме.
22:00 Отправление на теплоходе на Сахалин.
Прибытие на Сахалин
20:00 Прибытие на Сахалин.
Встреча в порту Корсакова.
Трансфер в Южно-Сахалинск.
Заселение в гостиницу.
Мыс Великан и мыс Птичий
Завтрак в отеле.
09:00 Сбор группы в лобби отеля, встреча с гидом. Отправление.
Время в пути ориентировочно 2,5 часа.
Прибытие на мыс Великан. Прогулка по морскому побережью.
Обед – пикник на берегу Охотского моря (уха из сезонной рыбы, восточные салаты, нарезка из копченой красной рыбы, чай/кофе, сахалинские сладости).
15:00 Свободное время, прогулка.
18:00 Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Озеро Буссе
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом.
Выезд из города.
Прибытие в город Корсаков, Пригородное.
Прибытие на Буссе, где вы отведаете свежих и запеченных устриц, а также уху «по-сахалински».
Возвращение в город.
Ужин самостоятельно.
Бухта Тихая
Бухта Тихая — одна из главных достопримечательностей Сахалинской области. Живописный уголок на восточном побережье острова, который полон спокойствия и тишины!
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в лобби отеля. Отправление.
Маршрут начинается с города Южно-Сахалинск. Время в пути ориентировочно 2-3 часа. Расстояние – 140 км.
Прибытие на место.
Прогулка вдоль бухты Тихой и у подножия Хребта Жданко.
Обед в бухте Тихой — пикник (уха из свежей рыбы, крабы, корейские салаты).
Отправление в Южно-Сахалинск.
Возвращение в г. Южно-Сахалинск. Трансфер в отель.
Ужин самостоятельно.
В этот день:
- время: 09:00–18:00;
- продолжительность: 9 часов;
- общее расстояние: около 130 км;
- расстояние пешком: около 2 км Маршрут: г. Южно-Сахалинск — Взморье — Бухта Тихая;
- транспорт: джип (3-4), микроавтобус «Мицубиси Делика» (вместимость 5-6 пассажиров).
Отъезд
Завтрак в отеле
Сбор группы в лобби отеля.
Выезд на рынок «Успех». Покупка морепродуктов и сувениров.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Южно-Сахалинске в гостинице 3-4* и в гостевых домах на Итурупе и Кунашире, в мотеле на о. Шикотан.
Стоимость тура на 1 человека — 287 400 руб.
Одноместное размещение возможно за дополнительную плату – 36 800 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Мега Палас»
Отель «Мега Палас» находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. До центра города 1,2 км.
Многоэтажный отель располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле.
Все номера оснащены кроватями, столом, за которым можно поработать или привести себя в порядок. Есть кабельное телевидение, сейф.
В ванной комнате есть вся необходимая сантехника, набор полотенец, косметические средства. В номерах чайный набор и мини-бар.
В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе».
Также работает ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo.
К числу удобств спа-центра относятся фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна.
Вечером можно посетить караоке-бар или ночной клуб с выступлениями диджея.
Рядом также можно посетить собор Воскресения Христова, парк им. Гагарина, экотропу «Северное кольцо». Расстояние до аэропорта Южно-Сахалинск — 9,2 км, до железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск — 2,2 км.
Гостевой дом «Жемчужина»
Гостевой дом «Жемчужина» расположен на острове Итуруп.
Особенности:
- находится недалеко от смотровой площадки, откуда открывается вид на море и закаты;
- в гостевом доме имеется зона кухни.
Гостевой дом «Камелия»
Проживание в гостевом доме «Камелия» на о. Итурупе при двухместном размещении.
Теплоход
Билеты на теплоход Курильск-Южно-Курильск-Корсаков входят в стоимость.
Гостевой дом «Дом дружбы»
Гостевой дом «Дом дружбы» — это одна из самых удобных гостиниц в плане местоположения.
В туре предусмотрено проживание в двухместном номере в гостевом доме. Одноместное размещение доступно за доп. плату.
Гостевой дом «Бриз»
Гостевой дом «Бриз» в Южно-Курильске предлагает уютные номера, дружелюбный сервис и удобное расположение.
В туре предусмотрено проживание в двухместном номере в гостевом доме. Одноместное размещение доступно за доп. плату.
Мотель «Островной»
Мотель «Островной» — это место, где вы сможете почувствовать себя на острове Шикотан как дома.
В отеле вас ждут:
- уютные номера;
- шведский стол с завтраками;
- мини-кухни на каждом этаже;
- прачечная;
- интернет;
- комната отдыха и камера хранения.
В номерах есть удобные кровати и собственная ванная комната.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встречи/проводы в аэропорту Южно-Сахалинска и Курильска, в порту Южно-Курильска, Малокурильска и Корсакова
- Проживание на Сахалине в отеле 3-4* при двухместном размещении
- Проживание на гостевом доме Итурупе, Кунашире и мотеле на Шикотане при двухместном размещении
- Питание, указанное в программе (завтраки при гостинице, обеды во время маршрута, ужины на о. Итуруп, о. Кунашир, о. Шикотан)
- Сопровождение гидов во время маршрута
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты на термальные источники
- Пограничный пропуск
- Страховка
- Билеты на теплоход Курильск-Южно-Курильск-Малокурильское-Корсаков
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Перелет Южно-Сахалинск - Курильск - от 7 400 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе тура (питание на теплоходе, обеды и ужины в г. Южно-Сахалинске)
- Одноместное размещение - 36 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда
- непродуваемая куртка с капюшоном;
- дождевик;
- кофта с длинным рукавом;
- длинные штаны;
- перчатки;
- шапка;
- тёплые носки;
- удобные кроссовки или треккинговая обувь;
- купальник;
- резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде;
Дополнительно
- средства от насекомых;
- средство от укачивания.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
В зависимости от погодных условий и расписания самолетов и теплоходов, экскурсии могут измениться или отмениться.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка входит в стоимость тура.
В случае наступления страхового случая необходимо связаться с Сервисным центром страховой компании по номеру телефона, указанному в страховом полисе.
Случаи, которые не признаются страховыми, указаны в правилах страхования.
Также при возникновении случая, который не признан страховым по полису ДМС, вы можете получить медицинскую помощь по полису ОМС, связавшись с медицинским учреждением по телефонам 103, 112 или 1-300.
Какие правила техники безопасности необходимо знать?
Во время тура требуется:
1. Выполнять все указания гида или сопровождающего;
2. Сообщать гиду или сопровождающему обо всех проблемах со здоровьем и о других обстоятельствах, которые могут повлиять на программу тура, заранее;
3. Следить за состоянием ног и при возникновении возможности образования мозолей, потертостей предупредить гида или сопровождающего и прекратить движение, переобуться и защитить опасные места пластырем, бинтом и т. д.;
4. Бережно, уважительно относиться к природе, вежливо вести себя с другими участниками туристической группы и местными жителями;
5. Четко следовать советам инструктора перед тем, как отправиться в поход.
Обязательно берите с собой всё, что скажут, и не нагружайте себя лишними вещами;
6. В случае получения травмы (даже незначительной), симптомов теплового удара, отравления или любых других признаках недомогания, обязательно сообщайте об этом руководителю группы. Даже если вы считаете, что ничего страшного не произошло;
7. Двигаться только в составе своей туристической группы. Если вы устали и хотите сделать привал — обязательно сообщите об этом руководителю группы. Ни в коем случае не ходите на разведку самостоятельно, не допускайте отставания от остальных туристов, не уходите далеко от группы;
8. Нельзя собирать ягоды, грибы, травы и другие растения во время похода, и уж тем более пробовать их. В природе существует масса ложно съедобных грибов и ягод, употребление которых может привести к летальному исходу.
9. Не разбрасывайте мусор. Ни в коем случае не бросайте горящие спички или окурки.
10. Запрещено купаться в незнакомых водоемах, в местах с быстрым течением. Не купайтесь в одиночку и без разрешения руководителя группы.
О чём ещё нужно знать перед отправлением в тур?
В туре учтён трансфер. Вас встретят с рейса, но чтобы попасть на обзорную экскурсию в день приезда, лучше прилетать не позднее 15:00.
При возникновении происшествий.
Если вы отстали от группы, заблудились или у вас возникли непредвиденные ситуации, оперативно свяжитесь с представителем вашей принимающей стороны по телефону.
В случае утери или кражи документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, незамедлительно обратитесь в местное отделение МВД для получения временного удостоверения, по которому вы сможете пройти регистрацию на рейс.
Забытые вещи.
Туроператор не несет ответственности за забытые или потерянные вещи и не принимает их на хранение.
Если вещи будут найдены после вашего возвращения домой, мы будем рады сообщить вам их местоположение, при этом поиск лиц, которые смогут доставить забытые вещи, организуется вами самостоятельно, в том числе за поддержкой в поиске лиц можно обратиться к агенту.
Сувениры.
Лучшее, что можно купить на Сахалине, — гастрономические подарки. Сахалинский мармелад (изготавливается на агар-агаре и из местных ягод).
Также попробуйте лимонад «Горный воздух» с добавлением сока красники.
Традиционное корейское блюдо кимчи (квашеная пекинская капуста) продаётся на развес и в банках.
И, конечно же, красная икра будет отличным подарком для гурманов, только обратите внимание, что по правилам авиакомпаний икра относится к жидким грузам, и в ручной клади можно провезти не более 100 грамм. Поэтому надежно упакуйте банки и сложите их в багаж.
Гребешки, корюшка, горбуша и многие другие виды рыб в копченом, соленом или сушеном виде — уникальные сувениры, привезённые с острова Сахалин.
Даже тихоокеанская сельдь значительно отличается по вкусу от той, которую пробовал каждый житель материка. Не стоит забывать и о крабах, которые здесь гораздо дешевле, чем на материке.
Также на Сахалине можно купить любые японские и корейские товары.
Согласно ст. 7 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», во время совершения путешествия турист обязан соблюдать законодательство страны или региона временного пребывания, уважать его социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования. Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры. Соблюдать правила личной безопасности.
Как будет происходить перелёт и встреча в аэропорту?
Вся необходимая информация по вашему перелёту содержится в маршрут-квитанции.
В случае технических сбоев при онлайн-регистрации на сайте авиаперевозчика регистрация на рейс производится в аэропорту по паспорту.
Перелёт на регулярных рейсах осуществляется исходя из условий забронированного тарифа.
При неявке на регулярный рейс все последующие сегменты автоматически аннулируются согласно правилам авиаперевозчика.
Если вы понимаете, что опаздываете на регулярный рейс, незамедлительно оповестите авиакомпанию и туроператора до окончания регистрации на рейс.
Для того чтобы ваш перелёт прошел более комфортно, рекомендуем заранее подготовиться к нему, исходя из индивидуальных особенностей организма.
По прибытии рейса в Южно-Сахалинск проследуйте в зону получения багажа.
Если вы не обнаружили и не получили на ленте свой багаж, просим обратиться в Lost&Found Office для заполнения формы PIR.
В форме указываются контакты службы розыска багажа, по которым вы можете уточнять информацию о результатах розыска.
Если вы путешествуете в составе нескольких человек, просим одного из вас выйти из аэропорта и проинформировать представителя о вашей задержке на выходе.
После получения багажа проследуйте в зал прилета.
При выходе в зал вас встретит представитель туроператора и проводит к транспортному средству, на котором будет осуществлён трансфер.
Как происходит размещение в отеле?
Для размещения в отеле вам потребуется паспорт.
Какие-либо дополнительные сборы и налоги отелем не взимаются.
Экскурсионные туры рассчитаны на проживание в гостиницах 3–4* в г. Южно-Сахалинске, а на Курильских островах — в гостевых домах.
Обратите внимание, что расчетное время заселения в отель — после 14:00, время выселения из номера — до 12:00.
Все дополнительные услуги, которые не входят в бесплатную концепцию отеля, должны быть оплачены при выселении из номера напрямую в отеле.
В случае позднего трансфера и/или вылета продление номера возможно за дополнительную плату на месте при условии наличия свободных номеров.
Повысить категорию питания и улучшить категорию номера вы можете самостоятельно на ресепшен отеля за дополнительную плату и при наличии такой возможности у отеля.
Какие есть особенности местности и климата?
Прохладный и влажный из-за близости холодного Охотского моря.
Летом средняя температура не превышает +19 °C.
При посещении острова Сахалин рекомендуем иметь с собой непродуваемые вещи, ветровки, обязательны головные уборы, солнцезащитные крема.
Желательно обеспечить себя непромокаемой обувью на нескользящей подошве.
Самостоятельное посещение некоторых мест и объектов на острове Сахалин носит повышенный уровень риска травматизма и иных неблагоприятных последствий.
Все экскурсионные программы, предлагаемые представителем принимающей компании на курорте, проводятся профессиональными экскурсоводами, которые прошли специальную подготовку по технике безопасности.
При покупке дополнительных экскурсионных программ в ином месте туроператор и принимающая компания не отвечают за качество этих экскурсий и за возможные последствия.
Что необходимо знать про экскурсионное обслуживание?
Отказ от экскурсий в составе экскурсионной программы осуществляется без пересчета стоимости тура.
Просим заранее оповестить гида, если вы приняли решение не посещать экскурсию по программе.
Если вы пропускаете завтрак в отеле (при условии, что размещение забронировано с питанием) по причине раннего выезда на экскурсию, вы можете заказать ланч-бокс на ресепшен отеля за день до экскурсии.
Какие меры профилактики от клещей?
В Сахалинской области, помимо городских экскурсий, есть уникальные по красоте места, расположенные в дикой природе, где обитают клещи.
Их укус может быть опасным, поэтому, чтобы не испортить себе отдых, необходимо соблюдать следующие меры профилактики:
1. При выезде на природу надевайте одежду, которая исключает заползание клещей: кофту с длинными рукавами и резинкой на запястьях, заправленную в брюки. Концы штанов заправляйте в носки, на ноги лучше обуть сапоги. Голову закройте головным убором или капюшоном, шею – косынкой.
2. Используйте отпугивающие средства от клещей, предварительно ознакомившись с инструкцией.
3. Каждые 15 минут осматривайте свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимайте;
4. Ее приносите с собой в помещение цветы и ветки, собранные на улице, осматривайте своих животных;
5. Не расчесывайте место укуса клеща и не пытайтесь раздавить его на коже.
Снимать клеща стоит у врача в травматологическом пункте по месту жительства или пребывания.
Снятого клеща нужно сдать на исследование в лабораторию, чтобы исключить наличие вируса клещевого энцефалита!
Самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация.
Если после укуса клеща вы почувствовали озноб, головную боль, резкий подъем температуры, тошноту, мышечные боли — сразу обратитесь к врачу!
Можно ли в лесу встретить медведя?
Помните о том, что в Сахалинской области обитают медведи. И хотя сами хищники не стремятся к встрече с человеком, если это все же произошло, используйте советы, которые помогут свести вероятность конфликтной ситуации к минимуму.
Медведь крайне редко нападает на человека: только если будет потревожен в зимней берлоге, ранен или захвачен врасплох с добычей. Опасны медведицы, имеющие при себе медвежат.
Чтобы избежать встреч с медведем в лесу:
- Шумите, пойте, громко разговаривайте. Если возможно, путешествуйте группой. Избегайте густых кустов, зарослей, буреломов.
- Не создавайте базы и лагеря вблизи свалок, складов пищевых отбросов, запах которых привлекает зверей.
- Возьмите с собой собаку, лай которой сможет отпугнуть медведя.
- Во время передвижения по лесной территории не пользуйтесь медвежьими тропами.
- Избегайте движения по берегам рек и вдоль нерестилищ на рассвете, в сумерки, ночью.
Что делать, если встретили медведя?
1. Остановитесь, сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Если медведь не знает о вашем присутствии, вы можете уйти незамеченным, тихо, когда медведь не смотрит в вашу сторону.
2. Если медведь двигается по направлению к вам, постарайтесь не выглядеть угрожающе, говорите с ним уверенным тоном. Медведь может подойти ближе, чтобы лучше рассмотреть или обнюхать. Стоящий медведь с опущенными лапами обычно проявляет любопытство, он не опасен.
3. Не кричите и не бросайте ничего в медведя. Это может спровоцировать его на нападение.
4. Не бегите! Вы не сможете убежать от медведя.
5. Если зверь прекратит приближаться к вам, попытайтесь медленно уйти.
6. Если медведь обороняется – лягте на землю и притворитесь мертвым, если же зверь нападает на вас, то постарайтесь оказать ему сопротивление – действуйте агрессивно, повысьте голос, стучите по деревьям, топните ногой, сделав шаг навстречу медведю. Не имитируйте рычание!