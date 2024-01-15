По следам Робинзона Крузо
Расслабитесь в горячих термальных источниках, сварите яйца прямо в вулканической воде и научитесь открывать устрицы. Каждый день отпуска будет наполнен яркими событиями!
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Сахалин. Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Приветственный ужин
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение.
Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Обзорная экскурсия по городу (2 часа).
Во время экскурсии вы узнаете, как рос и развивался город в период японского правления (в те времена он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те же далекие времена, в том числе одно из самых старых зданий построенное 1908 году и самых ярких зданий 1937 года постройки.
Познакомитесь с самыми красивыми местами современного, уютного города Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы: смотровая площадка СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город (водъем на среднюю площадку осуществляется автотранспортом).
Посетим три площади — Ленина, Победы и Славы, а также сквер Чехов центра.
Приветственный ужин по-сахалински.
Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов.
За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину и Курильским островам.
Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик. Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.
Трансфер в гостиницу по окончании ужина. Отдых.
Выход теплоходом из порта Корсаков
Завтрак в ресторане гостиницы.
08:00 Сдача номеров.
Выезд в морской порт г. Корсаков.
09:30 Регистрация и посадка на теплоход.
12:00 Отправление на остров Шикотан (т/х «Адмирал Невельской» или т/х «Павел Леонов»).
Время в пути ~21 час.
Важная информация:
- питание на теплоходе оплачивается дополнительно;
- запаситесь в дорогу питьевой водой, перекусом. На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже;
- оплата картой на теплоходе принимается, но может «подвисать» связь, поэтому всегда имейте при себе наличные.
Прибытие на о. Шикотан (Малокурильское). Бухта Снежкова
09:00 Подход к о. Шикотан.
При подходе к острову Шикотан заранее приготовьте документы для высадки с теплохода: паспорт и разрешающие нахождение в пограничной зоне документы (пропуск или догововор).
Высадка. Трансфер в гостиницу. Размещение.
10:00 Завтрак в кафе гостиницы.
10:30 Выезд в бухту Снежкова.
Остров Шикотан идеальное место для любителей пеших туров!
Бухта Снежкова расположена вдалеке от автомобильных дорог. Чтобы увидеть красоту бухты, нужно пройти пешком около двух часов в одну сторону.
Но и сама тропа, ведущая к морю прекрасна открывающимися видами. Каменно-березовый низкорослый лес с причудливо изогнутыми ветками деревьев. Открытый холмистый пейзаж, кажущийся плюшевым из-за зелено-желтого низкорослого бамбучника.
Островки зарослей можжевельника: так и хочется залечь в самую середину и надышаться вволю полезными ароматами. Так незаметно мы дойдем до вершины холма, с которого откроется захватывающая дух панорама, охватывающая все юго-восточное побережье острова!
Без сопровождающего не обойтись: и с пути не свернешь, и узнаешь, что вот тот кустарник в виде елочки – это можжевельник (не каждый городской житель это знает), и подскажет за каким холмом нас ждет чудо.
13:00 Обед походный (ланч-бокс) в бухте.
18:00 Возвращение в поселок.
19:00 Ужин в кафе гостиницы.
Важная информация: Маршрут начинается от поселка Крабозаводское, он сложный из-за холмистой местности. Расстояние туда и обратно 14–15 км.
Время в пути туда ~2–2,40, обратно до 3 часов. По тропе гораздо проще будет идти с треккинговыми палками.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Гора Шикотан. Шикотанский разлом
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Экскурсия на гору Шикотан.
Самая высокая гора на острове Шикотан — 412 метров, находится рядом с поселком Малокурильское.
На горе во времена Карафуто располагался японский пост наблюдения за морем, позднее, в эпоху СССР — военные локаторы, заброшенные в настоящее время.
С горы просматривается большая часть острова. У подножья горы хорошо виден разлом. В ясную погоду видны острова Кунашир и Итуруп.
13:00 Обед походный (ланч-бокс).
15:00 Экскурсия на Разлом.
Расщелина с рванными краями и узким входом, образовавшаяся здесь в считанные секунды во время землетрясения в 1994 году, рассекает склон сопки. Длина лопины — около 200 м, глубина — до 10-15 м. Ширина примерно такая же.
На дне разлома устоявшиеся столбы плитняка, образующие фантастический ландшафт, привлекательный для любой туристической группы, приезжающей на остров.
Интересная трагичная история. Как много историй знает этот остров. Все, какие из них знает гид, расскажет нам.
18:00 Возвращение в поселок.
19:00 Ужин в кафе гостиницы.
Важная информация: Маршрут начинается от поселка Крабозаводское. Он сложный из-за холмистой местности. Расстояние туда и обратно 14–15 км.
Время в пути туда ~ 2–2,40, обратно до 3 часов. По тропе гораздо проще будет идти с треккинговыми палками.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Мыс Край Света, бухта Безымянная. Выход морем из Малокурильска
09:00 Завтрак в кафе гостиницы. Сдача номеров
10:00 Выезд на мыс Край света.
Пожалуй, самое популярное место острова Шикотан.
Это скалистый выступ, уходящий далеко в море и обрывающийся вниз 40-метровыми стенами.
Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия. Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли!
На расстоянии чуть больше 1 км на юго-восток от легендарного мыса Край Света находится мыс Краб, получивший свое название из-за внешней схожести с одноименным членистоногим.
На этом мысе в сентябре 1943 года был построен Маяк Шпанберга, названный в честь капитана, который в 18 веке открыл более трёх десятков островов Курильской гряды, в том числе и Шикотан.
Он стал последним маяком, построенным японцами на Курильских островах.
14:00 Обед походный (ланч-бокс) в бухте.
Недалеко от мыса «Край света» расположена Безымянная бухта.
По утверждению многих очевидцев – эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты.
Именно там, 1972 году, снимался фильм «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» в главной роли с Леонидом Куравлевым. В бухте вы увидите то самое знаменитое бревно, которое рубил Робинзон Крузо.
Самые удачные ракурсы для создания фотографий вам покажут наши сопровождающие!
17:00 Трансфер в порт.
18:00 Посадка на теплоход.
20:00 Отправление на остров Итуруп (т/х «Адмирал Невельской» или т/х «Павел Леонов»).
Время в пути ~13 часов.
Расстояние около 24 км туда и обратно преодолеваем на транспорте, переход между бухтами до 4 км запланирован пешком. Продолжительность экскурсии 6–7 часов.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, кто пользуется – треккинговые палки, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, надеть непромокаемую обувь.
Важная информация:
- питание на теплоходе оплачивается дополнительно;
- запаситесь в дорогу питьевой водой, перекусом. На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже;
- оплата картой на теплоходе принимается, но может подвисать связь.
Прибытие на о. Итуруп. Джип-тур вдоль побережья к Белым Скалам. Бухта Парусная. Термальные источники «Жаркие воды»
09:00 Прибытие на о. Итуруп. Высадка. Трансфер в кафе на завтрак.
10:00 Завтрак в кафе.
10:30 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
Протяженность скал около 28 км.
Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.
Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
Остановка – Бухта Парусная.
В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.
13:30 Остановка на пляже с Белыми скалами.
Прогулка по каньону.
Отправление к Черным камням.
15:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, костровой чай, нарезка из рыбы).
Отдых на море.
17:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам.
18:00 После прогулки вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
19:30 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: на данном маршруте при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, непромокаемую обувь или резиновые сапоги, шапку, перчатки, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
Джип-тур к заливу Касатка. Зеркальный пляж. Скала Чертовка. Джип-тур к подножью вулкана Баранский
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд сторону Тихого океана, в залив Касатка.
Первая остановка на смотровой площадке у реки Куйбышевка: осмотр карьера, военной техники.
Далее остановимся на «зеркальном» пляже, похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
12:00 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
13:30 Выезд в обратный путь.
15:00 Обед в кафе «Альянс», г. Курильск.
16:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте.
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Мы насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
16:30 Посещение поля грязевых котлов.
Варим яйца в термальном ручье и дегустируем с икрой.
17:30 Выезд к комплексу с термальными источниками.
18:00 Прибытие к термальному комплексу.
Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам.
Фотосессия.
18:30 Возвращение к термальному комплексу.
Купание в термальных источниках.
Отдых.
19:30 Трансфер в Курильск.
20:00 Прибытие в Курильск.
Ужин (самостоятельно).
Внимание!
В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.
Джип-тур к лавовому плато Янкито. Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск
09:00 Завтрак в кафе. Сдача номеров.
11:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
13:30 Остановка на смотровой площадке в пос. Китовый.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет из Курильска.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Встреча. Трансфер в гостиницу. Размещение.
Свободное время.
Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Маяк Анива и обед с устрицами в лагуне Буссе
05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива.
Важно! Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы.
06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково.
08:30 Прибытие в пос. Новиково.
Инструктаж, подготовка к выходу в море.
09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ.
11:00 Прибытие на маяк Анива.
12:00 Переход к мысу Мраморный.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток.
13:00 Прибытие к мысу Мраморный.
Прогулка, фотосессия.
13:30 Отправление в пос. Новиково.
14:30 Прибытие в пос. Новиково. Подготовка к выезду в поселок Муравьево (лагуна Буссе).
14:45 Трансфер в лагуну Буссе.
15:15 Пребывание на побережье лагуны.
Мастер-класс по открыванию устриц.
Фотосессия.
Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц.
Устриц будет много!
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
В меню: ½ бокала вина, свежий гребешок, красная икра, нарезка из рыбы, дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом; запеченные устрицы под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха по-сахалински; свежие овощи; морс; чай/кофе.
18:00 Трансфер из лагуны Буссе в Южно-Сахалинск.
20:00 Окончание экскурсии в г. Южно-Сахалинск.
Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Ужин самостоятельно.
Внимание! Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации. Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания. Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур к мысу Евстафия.
Рекомендации:
- Маяк Анива, на данном маршруте, по пути следования на лодках по морю, не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
- Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска
07:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы.
Время сдачи номеров до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах на о. Итуруп и о. Шикотан.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|При двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение на о. Итуруп и о. Шикотан
|Ребенок до 12 лет при двухместном или трехместном размещении
|157 099
|8 000
|154 099
Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» на о. Итуруп — 3 000 руб. /номер.
Дополнительно оплачивается гостиница в Южно-Сахалинске (стоимость на 1 человека за 3 ночи), руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Доп. ночи
двухместный / одноместный номер
|Юность 3*
|8 700
|14 700
|2 900 / 4 900
|Белка 3*
|9 600
|16 350
|3 200 / 5 450
|Юбилейная 3*
|9 900
|16 020
|3 300 / 5 650
|Гагарин 3*
|10 800
|17 400
|3 600 / 5 800
|Мега Палас Отель 4*
|11 700
|19 950
|3 900 / 6 650
|Санта Ризот Отель 4*
(две 1,5-спальные кровати)
|15 000
|25 800
|5 000 / 8 600
|Санта Ризот Отель 4*
(одна большая кровать)
|15 750
|27 210
|5 250 / 9 070
|Парадайз Ризот отель 4*
|18 000
|33 000
|6 000 / 11 000
При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:
- трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату: 600 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок;
- турист должен самостоятельно прибыть к месту сбора группы на трансфер в аэропорт при отправлении на Курильские острова, место и время для сбора подтверждается накануне или самостоятельно прибыть в аэропорт;
- по возвращению группы с Курильских островов трансфер доставляет туристов только до базовых гостиниц;
- турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.
Варианты проживания
Гостиница «Юбилейная»
Гостиница «Юбилейная» находится в Южно-Сахалинске, в 10 минутах ходьбы от горнолыжного центра «Горный воздух». К услугам гостей номера с микроволновой печью, сауна и бесплатная частная парковка.
Номера гостиницы «Юбилейная» оформлены в классическом стиле и располагают рабочим столом и ванной комнатой с феном.
В кафе «Тайм» подают блюда европейской и восточной кухни, а в 10 минутах ходьбы от гостиницы работает несколько ресторанов.
Гости могут посетить сауну. Прогулка от гостиницы «Юбилейная» до парка имени Гагарина, где проходят развлекательные программы, займет 3 минуты.
Гостиница «Юбилейная» расположена в 10 минутах езды от аэропорта Хомутово. По запросу предоставляются услуги трансфера от/до аэропорта.
Отель «Санта Ризот»
Курортный отель «Санта Ризот» расположен в Южно-Сахалинске, рядом с живописным парком имени Гагарина у подножия горы Парковой, в 10 минутах езды от делового района города. К услугам гостей сауна, гидромассажная ванна, ресторан и теннисный корт.
В ресторане «Рубин» подают блюда русской, европейской, паназиатской и японской кухни. В баре «Кристалл» гости могут заказать экзотические коктейли, выпить которые можно на открытой террасе, откуда открывается панорамный вид.
В номерах курортного отеля «Санта Ризот» имеется балкон и доступен бесплатный Wi-Fi. В числе удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Собственные ванные комнаты укомплектованы туалетно-косметическими принадлежностями, банными халатами и феном.
В курортном отеле «Санта Ризот» в распоряжении гостей спа-комплекс с сауной с плавательным бассейном, а также хорошо оборудованный тренажерный зал. В зимнее время гости могут пройти обучение катанию на лыжах и взять напрокат лыжное снаряжение.
Курортный отель находится всего в 3 км от центра Южно-Сахалинска и железнодорожного вокзала. Для гостей обустроена бесплатная частная парковка.
Отель «Мега Палас»
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Отель «Гагарин»
Отель «Гагарин» расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Гостиница «Белка»
Первая на Дальнем Востоке гостиница, выполненная по финской технологии в деревянном стиле из фрезерованного бруса.
Трёхэтажное здание с цокольным этажом построено по индивидуальному проекту, разработанному японскими архитекторами, с максимальным сохранением всех неповторимых свойств дерева — здоровый микроклимат, особая глубинная теплота, уют, создающие благоприятную атмосферу и дающие чувства защищённости и покоя. В стенах гостиницы – атмосфера теплого, таежного дерева в своей первозданной красоте.
Гостиница открыта в 2003 году.
Реновирована в 2019 году.
Во всех номерах: телевизор, Интернет Wi-Fi, сейф, кондиционер, холодильник, мини-бар, халат, тапочки, средства личной гигиены, фен.
Отель «Парадайз Ризот»
Новый отель открылся в Южно-Сахалинске в непосредственной близи от горнолыжного курорта "Горный воздух".
Курортный отель «Парадиз» расположен в Южно-Сахалинске, в 4,3 км от площади Победы. К услугам гостей ресторан и бар. Курортный отель располагает семейными номерами.
Номера курортного отеля оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном. Номера курортного отеля Paradise располагают собственной ванной комнатой с биде и феном. Из окон открывается вид на город. Все номера оснащены холодильником.
Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники отеля говорят на английском и русском языках и будут рады предоставить гостям информацию о регионе на стойке регистрации.
Отель «Юность»
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.
Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
Теплоход «Павел Леонов»
Место в каюте III класс 4-х местная с удобствами.
Питание на теплоходе, питьевая вода оплачивается самостоятельно.
Теплоход «Адмирал Невельской»
Место в каюте III класс 4-х местная с удобствами.
Питание на теплоходе, питьевая вода оплачивается самостоятельно.
Мотель «Островной»
Высокий уровень обустройства 18 номеров различной категории, позволяет получить качественные услуги.
Во дворе Мотеля «Островной» бесплатная парковка, имеется бесплатный доступ к интернету.
Номера двух категорий — одноместные и двухместные. В том числе номера для людей с ограниченными возможностями.
Также в мотеле есть буфет с линией раздачи для завтраков по системе шведский стол, мини кухни на каждом этаже, комната отдыха, собственная прачечная, камера хранения, комнаты для проведения переговоров и просторный лобби!
Интерьер отеля выполнен в стиле лофт! Все номера оборудованы удобной и современной мебелью, ванными комнатами, что обеспечивает гостям комфортное проживание и отдых!
Касатка
Гостевой дом «Касатка» открыт в мае 2022 года.
Номерной фонд:
- 4 номера, возможен вариант одна кровать или две раздельные кровати с санузлом и умывальником в номере, две душевые комнаты на 4 номера в общем холле;
- 2 номера, возможен вариант одна кровать или две раздельные кровать, со всеми удобствами в номере;
- 1 трехместный номер, три раздельные кровати.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Проживание на о. Итуруп стандартные номера в гостевом доме «Касатка»
- Проживание на о. Шикотан в мотеле «Островной», стандартные номера с удобствами
- Питание, указанное в программе: день 1: ужиндень 2: завтракдень 3: завтрак, обед (ланч-бокс), ужиндень 4: завтрак, обед (ланч-бокс), ужиндень 5: завтрак, обед (ланч-бокс) день 6: завтрак, обеддень 7: завтрак, обеддень 8: завтракдень 9: завтрак (ланч-бокс), обеддень 10: завтрак
- День 1: ужин
- День 2: завтрак
- День 3: завтрак, обед (ланч-бокс), ужин
- День 4: завтрак, обед (ланч-бокс), ужин
- День 5: завтрак, обед (ланч-бокс)
- День 6: завтрак, обед
- День 7: завтрак, обед
- День 8: завтрак
- День 9: завтрак (ланч-бокс), обед
- День 10: завтрак
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Экскурсионное обслуживание на о. Сахалин
- Сопровождение проводниками на о. Шикотан, о. Итуруп
- Входные билеты в источники
- Оформление разрешительных документов для нахождения в пограничной зоне на о. Итуруп, о. Шикотан
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
- Плащ-дождевик
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Гостиница в Южно-Сахалинске - от 8 700 руб. /чел. за 3 ночи
- Доплата за одноместное размещение на о. Итуруп. и о. Шикотан - 8 000 руб
- При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть: трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату - 600 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок
- Трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату - 600 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок
- Билет на теплоход "Павел Леонов" или "Адмирал Невельской" по маршруту о. Сахалин (порт Корсаков) - о. Шикотан (Малокурильское) (время в пути ~21 час, место в каюте III класс 4-местная с удобствами):взрослый - 5 080 руб. /чел. ребенок с 2 до 12 лет - 3 690 руб. /чел
- Взрослый - 5 080 руб. /чел
- Ребенок с 2 до 12 лет - 3 690 руб. /чел
- Билет на теплоход "Павел Леонов" или "Адмирал Невельской" по маршруту: о. Шикотан (Малокурильское) - о. Итуруп (Курильск) (время в пути ~13 часов, место в каюте III класс 4-местная с удобствами):взрослый - 2 650 руб. /чел. ребенок с 2 до 12 лет - 1 930 руб. /чел
- Взрослый - 2 650 руб. /чел
- Ребенок с 2 до 12 лет - 1 930 руб. /чел
- Доплата за гарантированный номер с удобствами в гостевом доме «Касатка» на о. Итуруп - 3 000 руб. /номер
- Авиабилет по маршруту Курильск - Южно-Сахалинск: взрослый - 7 900 руб. /чел. ребенок с 2 до 12 лет - 4 450 руб. /чел
- Взрослый - 7 900 руб. /чел
- Ребенок с 2 до 12 лет - 4 450 руб. /чел
- Питание на теплоходе, питьевая вода
- Ужины на о. Итуруп, указанные в программе пометкой «самостоятельно»
- Доплата за ранний заезд в гостиницу - 50%/номер/сутки
- Доплата за поздний выезд из гостиницы - 50%/номер/сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- фотоаппарат;
- теплая и непромокаемая одежда;
- куртка;
- сланцы;
- сапоги или непромокаемая обувь;
- купальный костюм;
- средства от комаров;
- защитный крем от солнца;
- головной убор.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления разрешительных документов нахождения в пограничной зоне Курильских островов необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
- качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
- детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Для иностранных граждан:
- копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
- копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
- указание адреса фактического проживания на русском и английском языках;
- номер мобильного телефона (обязательно!)
Сроки подачи документов:
- для граждан РФ не позднее чем за 7 дней до заезда
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Может ли измениться программа?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими островами, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.