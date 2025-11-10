Мои заказы

Чудеса острова Кунашир в августе

Мечтаете побывать на живописном острове? Тогда Кунашир ждет вас в гости! Здесь вас поразят величием могучие вулканы и необычные озера, живописный Головнинский клиф и загадочный мыс Столбчатый.

Этот тур — настоящее приключение среди первозданной природы, где вы увидите редкие геологические чудеса и побываете там, где главенствует природа и нет толп путешественников.
Чудеса острова Кунашир в августе
Чудеса острова Кунашир в августе
Чудеса острова Кунашир в августе
Ближайшие даты:
22
авг

Программа тура по дням

1 день

Отправление на Кунашир

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода «Адмирал Невельской» на Кунашир.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

Обед и ужин на теплоходе в кафе самостоятельно.

Отправление на КунаширОтправление на КунаширОтправление на КунаширОтправление на Кунашир
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Прибытие на Кунашир. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева

09:00 Подход судна в порт Южно-Курильска, о. Кунашир.

Встреча в порту.

Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.

Маршрут на фумарольное поле и термальные вулкана Менделеева.

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах.

По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках по желанию.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Прибытие на Кунашир. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле и термальные источники вулкана МенделееваПрибытие на Кунашир. Фумарольное поле и термальные источники вулкана Менделеева
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Головнинский клиф. Полуостров Весловский

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.

Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.

Головнинский клиф – чрезвычайно впечатляющий природный объект.

В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.

Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.

Клиф «живой», постоянно осыпается, и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.

Обратите внимание! Проехать к клифу возможно только в большой отлив.

Обед на берегу океана.

Ужин в кафе.

Головнинский клиф. Полуостров ВесловскийГоловнинский клиф. Полуостров ВесловскийГоловнинский клиф. Полуостров Весловский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с максимальной высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. В озере Горячее можно и нужно.

Ужин в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Отправление теплохода на Сахалин

09:00 Освобождение номеров. Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю. Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.

Попадая сюда, принять, что это сотворила природа, невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до нашей уютной стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.

18:00 Ужин в кафе.

19:00 Оформление на судно.

22:00 Отправление теплохода «Адмирал Невельской» на Сахалин.

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Отправление теплохода на СахалинМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Отправление теплохода на СахалинМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Отправление теплохода на СахалинМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Отправление теплохода на СахалинМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Отправление теплохода на СахалинМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Отправление теплохода на СахалинМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Отправление теплохода на СахалинМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Отправление теплохода на СахалинМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Отправление теплохода на СахалинМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Отправление теплохода на СахалинМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Отправление теплохода на Сахалин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Прибытие на Сахалин

Завтрак и обед на теплоходе самостоятельно.

20:00 Прибытие в порт Корсаков.

Трансфер в гостиницу.

Прибытие на Сахалин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Флагман» Южно-Курильска в номерах с частичными удобствами (двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека – 89 000 руб.

Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб.

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице «Флагман» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел. (3 ночи);
  • за одноместный номер в гостинице «Айсберг 2» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел. (3 ночи);
  • за двухместный люкс в гостинице «Айсберг 2»/ «Айсберг 1» (с удобствами) на о. Кунашир – 7000 руб. /чел. (3 ночи).

Варианты проживания

Гостиница «Флагман»

3 ночи

Гостиница «Флагман» имеет 7 номеров.

Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

За дополнительную плату есть возможность выбрать повышенный уровень комфорта проживания – двухместный люкс (с удобствами).

Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Теплоход

2 ночи

В туре предусмотрено проживание в четырёхместной каюте теплохода.

Портовые сборы и постельное белье на теплоходе входят в стоимость тура.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
  • Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства, двухместное размещение)
  • Трёхразовое питание на Кунашире
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты (стоимость предварительная, точная будет известна позже):билеты на теплоход Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков (четырёхместная каюта) - 24 000 руб
  • Билеты на теплоход Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков (четырёхместная каюта) - 24 000 руб
  • Питание на теплоходе
  • Доплата за одноместное размещение
  • Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире (по желанию)
  • Ранний заезд и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, чрезвычайно изменчивых на Сахалине и Курильских островах, значительно влияющих на весь ход программы, и фактического времени прихода/отхода теплохода.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

