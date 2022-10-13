Чудеса острова Кунашир

Удивительный и такой манящий остров Кунашир приглашает к себе в гости! В туре вас ждет купание в термальных источниках, встреча с Тихим океаном, треккинг к фумарольному полю вулкана Менделеева и путешествие на теплоходе.
5
3 отзыва
Чудеса острова Кунашир
Чудеса острова Кунашир
Чудеса острова Кунашир
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Обед на костре
Обед на костре
Попробуете сытный обед с костра – вкуснейшую уху
Купание в Охотском море
Купание в Охотском море
Искупаетесь в лагунах с кристально чистой водой цвета лазури
Мистический мыс
Мистический мыс
Посетите одно из самых удивительных и уникальных мест на острове Кунашир

Программа тура по дням

1 день

Отправление на теплоходе на Кунашир

09:00 Трансфер в порт Корсаков.

Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода на Кунашир.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

И, конечно, невероятные океанские рассветы и закаты.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Отправление на теплоходе на КунаширОтправление на теплоходе на КунаширОтправление на теплоходе на КунаширОтправление на теплоходе на Кунашир
2 день

Прибытие на Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).

09:00 Подход судна на о. Шикотан (в заезде 24.07–03.08 нет Шикотана).

Стоянка судна 4 часа, но выпускают на берег только на 2 часа строго при наличии погранпропуска.

Прогулка по п. Малокурильское и окрестностям. Также в уютном кафе можно насладиться свежесваренным кофе.

18:00 Подход судна в Южно-Курильск, остров Кунашир.

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Едем здороваться с Тихим океаном!

Бескрайний Тихий с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.

Небольшая прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Ужин в кафе.

Прибытие на Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»Прибытие на Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»Прибытие на Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»Прибытие на Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»
3 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли.

По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сух. паек).

Купание в диких термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники вулкана Менделеева
4 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сух. паек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.

Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
5 день

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Охотское море

Освобождение номеров.

Завтрак в кафе.

Отправление на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.

Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно.

Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед — вкуснейшая уха.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Возвращение в поселок.

Трансфер в порт.

Отправление судна на Сахалин.

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Охотское мореМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Охотское мореМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Охотское мореМыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи». Охотское море
6 день

Прибытие в Южно-Сахалинск, завершение программы

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).

20:00 Подход судна в порт Корсаков.

Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман», 2-местное размещение (ч/у).

Доплата за одноместное размещение — 4 500 руб.

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице Флагман (с удобствами) на о. Кунашир — 5 000 руб. /чел./3 ночи;
  • за одноместный номер в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./3 ночи;
  • за двухместный люкс в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./3 ночи.

Варианты проживания

Гостиница «Флагман»

3 ночи

Гостиница занимает второй этаж в 2-этажном здании. Всего 7 номеров.

Душ, сауна — отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

Номерной фонд:

  • четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
  • два одноместных номера (раковина и унитаз);
  • один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной — раскладной диван, все удобства в номере).
Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»

Гостиница «Айсберг-2»

3 ночи

Новая гостиница, дата постройки — 2014 год. Все номера с полным санузлом.

В одноместных номерах вид на Охотское море! В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.

Номерной фонд:

  • 2 люкса (1 большая кровать и софа);
  • 4 одноместных номера (одна 1,5-спальная кровать).
Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»

Теплоход

2 ночи

Размещение в 4-местной каюте.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Проживание в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман», 2-местное размещение (ч/у)
  • Питание на Кунашире 3-разовое
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами/проводниками на маршрутах
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Билет на т/х Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков (4-местная каюта) - 10 800 руб. /чел
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Доплата за одноместное размещение - 4 500 руб
  • Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
13 окт 2022
Большое вам спасибо! Все было здорово!
В
13 окт 2022
Великолепный тур на о. Кунашир! Большая благодарность гидам, сопровождающим наши походы всё время, проведённое на острове! Одни приятные впечатления об организации тура, об условиях проживания и питания. Питание очень понравилось,
читать дальше

отдельная благодарность повару. Конечно, физически и морально мы были готовы к прохождению маршрутов в условиях дикой природы, взяли всё, что было указано в списке вещей и всё это пригодилось. Обувь обязательно должна быть с хорошей нескользящей подошвой! Вероятность встретить диких зверей, конечно же, была и все это понимали. Гиды очень ответственно подошли к организации и нашей безопасности, и полноте впечатлений от каждого маршрута. Мы искупались во всех предложенных нам местах, несмотря уже на осень. Вода волшебная, исцеляющая. Где ещё у нас в стране можно искупаться в вулканической воде - пожалуй, только на Курилах и Камчатке. А это тоже очень яркое впечатление!

С
11 окт 2022
Благодарим Вас, Наталья и Вашу команду за прекрасную организацию тура "неделя на острове Кунашир", успехов Вам и процветания.

Похожие туры из Южно-Сахалинска

Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
скидка
16%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
1 окт в 10:00
182000153 019 за человека
Авиатур «Чудеса острова Кунашир»
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Авиатур «Чудеса острова Кунашир»
Начало: Г. Южно-Сахалинск
13 окт в 10:00
20 окт в 10:00
62 500 за человека
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Путешествие по островам Сахалин - Кунашир - Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
26 сен в 10:00
от 227 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Южно-Сахалинске
Все туры из Южно-Сахалинска
ХорошоТам