Авторские туры на 6 дней в Южно-Сахалинск

Найдено 6 туров в категории «6-дневные туры» в Южно-Сахалинске, цены от 51 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Безмятежный Шикотан
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Безмятежный Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
55 000 за человека
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Начало: г. Южно-Сахалинск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 54 100 за человека
Драйв на Сахалине
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Драйв на Сахалине
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
78 800 за человека
Сахалин и сивучи
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Сахалин и сивучи
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 51 100 за человека
Чудеса острова Кунашир
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Чудеса острова Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
25 июня в 10:00
20 июля в 10:00
77 000 за человека
Лучшая зима на Сахалине
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Лучшая зима на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
89 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Безмятежный Шикотан
    Огромное спасибо за слаженность, тактичность, своевременную обратную связь, начиная от покупки тура, заканчивая самим путешествием, на связи 24 часа, всё четко и доступно.
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Драйв на Сахалине
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
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    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • А
    Антон
    9 октября 2023
    Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
    Все просто роскошно!!! Спасибо вам
  • С
    Светлана
    7 октября 2023
    Драйв на Сахалине
    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
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    ответы на вопросы по заказу через телеграмм или Ватсап. Про сам тур могу сказать, что многое зависит от погоды, а на Сахалине и Курилах она очень переменчива. У нас отменились некоторые экскурсии из-за этого, Сахалин мы практически не увидели. Итуруп - да) Увидели во всей красе - с дождями, ветрами и меняющейся погодой каждые 5 минут)) Но такова осень в этих местах. Термальные источники классные. В Тихом океане искупалась) Но экскурсий по воде не было никаких. Я думаю, что подобные туры имеют смысл с бОльшим запасом дней. Во-первых, чтобы организм успел адаптироваться (разница с Мск 8 часов очень влияет на состояние, сложно воспринимать экскурсии и красоту как минимум первые дня 3), во-вторых, из-за погоды - на Сахалине и Курилах она очень переменчива. Нужен запас времени, чтобы можно было как-то менять экскурсии местами в зависимости от погоды. На маяк Аниву мы так и не попали. На останец Лягушка - тоже. Из Сахалина был только музей Чехова и обзорка по городу. То есть по сути мы посмотрели только Итуруп. Эмоции от тура получились смешанные: от восторгов в одни дни до отчаяния в другие)

    Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полномРабота организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном
  • И
    Ирина
    25 сентября 2023
    Безмятежный Шикотан
    Путешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельно выражаю нашим гидам на о. Шикотан -Ивану и Вадиму).
    Путешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельноПутешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельно
  • Е
    Елена
    24 сентября 2023
    Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
    Добрый день, все прошло прекрасно, обязательно вернусь. Ранее всегда проводила отпуска за границей и думала, что Россию всегда успею посмотреть.
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    И сейчас поездка стала настоящим открытием. И на следующий год уже строю планы и в этих планах поездки по России! В первую очередь - Курильские острова. Потом, возможно, Камчатка, Владивосток, Алтай. Впервые улетала откуда то со слезами на глазах. Очень сдружились с ребятами с группы, уже успели встретиться в Москве. Люди там совсем другие - добрые, открытые. Природа невероятная. Захотелось почитать об истории дальнего востока, о переселенцах, купила себе книг) С выбором направления не ошиблась, ни о чем не пожалела. Жаль одного, что когда я вернусь, второй раз испытать эти первые эмоции уже не получится.

  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2023
    Драйв на Сахалине
    От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
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    баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!

  • Д
    Дмитрий
    10 сентября 2023
    Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
    От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
    читать дальше

    баланс между комфортным "экскурсионным" отдыхом и активным отдыхом с общением с природой:) были конечно и сюрпризы в виде ливней, тумана, который не пустил нас с Итурупа, но благодаря советам специалистов из турагентства к погоде и задержкам мы были готовы, и это не испортило отдых. В "дополнительный" день на Итурупе нам организовали досуг, всегда были на связи, а потерянные экскурсии оперативно перенесли на запасной день, поэтому мы не упустили всего самого главного. Путешествуйте по России!

  • Н
    Надежда
    5 сентября 2023
    Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
    Масса положительных впечатлений! Как всегда только не хватило времени, чтобы увидеть все красоты острова.
    Масса положительных впечатлений! Как всегда только не хватило времени, чтобы увидеть все красоты островаМасса положительных впечатлений! Как всегда только не хватило времени, чтобы увидеть все красоты островаМасса положительных впечатлений! Как всегда только не хватило времени, чтобы увидеть все красоты островаМасса положительных впечатлений! Как всегда только не хватило времени, чтобы увидеть все красоты островаМасса положительных впечатлений! Как всегда только не хватило времени, чтобы увидеть все красоты острова
  • Н
    Надежда
    5 сентября 2023
    Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
    Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!
    Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!Организация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «6-дневные туры»

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