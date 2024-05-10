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Авторский тур
6 дней
Безмятежный Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Таинственный остров Сахалин. Экскурсии и гастрономические впечатления
Начало: г. Южно-Сахалинск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 54 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
78 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Сахалин и сивучи
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 51 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Чудеса острова Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
25 июня в 10:00
20 июля в 10:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лучшая зима на Сахалине
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
89 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья10 мая 2024Огромное спасибо за слаженность, тактичность, своевременную обратную связь, начиная от покупки тура, заканчивая самим путешествием, на связи 24 часа, всё четко и доступно.
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ААнтон9 октября 2023Все просто роскошно!!! Спасибо вам
- ССветлана7 октября 2023Работа организатора сделана на отлично, никаких вопросов нет, все документы были предоставлены вовремя и в полном объеме, постоянное сопровождение и
- ИИрина25 сентября 2023Путешествие было незабываемым, проблем и накладок никаких не было. Спасибо организаторам и принимающей стороне. Благодарность отдельно выражаю нашим гидам на о. Шикотан -Ивану и Вадиму).
- ЕЕлена24 сентября 2023Добрый день, все прошло прекрасно, обязательно вернусь. Ранее всегда проводила отпуска за границей и думала, что Россию всегда успею посмотреть.
- ДДмитрий10 сентября 2023От поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
- ДДмитрий10 сентября 2023Твоя осень на островах Сахалин и ИтурупОт поездки остались незабываемые впечатления! Невероятно красивые места, вкуснейшие морские деликатесы, приключения и уникальный опыт. Был на мой взгляд идеальный
- ННадежда5 сентября 2023Масса положительных впечатлений! Как всегда только не хватило времени, чтобы увидеть все красоты острова.
- ННадежда5 сентября 2023Твоя осень на островах Сахалин и ИтурупОрганизация на высшем уровне! Всё чётко! Ни малейшего повода для переживаний, всё сделано с заботой о туристе. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «6-дневные туры»
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